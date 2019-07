Armazém do Café

Pioneiro na venda de cafés especiais, Marcos Modiano acompanha concursos, aposta nos mais bem cotados e os oferece na sua rede carioca. Um campeão, o Rio de Janeiro, microlote de Bom Jardim, é servido na forma de expresso por R$ 8,00. O blend local custa R$ 6,00 (expresso) e R$ 7,00 (coado na mesa). Pedidas para beliscar incluem croissant (R$ 7,50) e bolo de tapioca com doce de leite (R$ 9,20). Rua Maria Quitéria, 77, loja G, Ipanema, ☎ 2267-6462 (20 lugares). 8h30/20h30 (dom. 10h/19h30); Avenida Ataulfo de Paiva, 375, loja C, Leblon, ☎ 3874-5923 (26 lugares). 9h/20h (dom. até 19h). Mais cinco endereços. Aberto em 1997. Aqui tem iFood.

Café ao Leu (campeão de 2019)

Nutricionista, mas em busca de novos rumos, o carioca Leonardo Gonçalves andou um tempo mergulhado na preparação para concursos. Durante a pesada rotina de estudos, tomava café sem parar e começou a se interessar pela bebida. No fundo da xícara, encontrou seu caminho: tornou-se um pesquisador do assunto, barista premiado e, desde fevereiro, comanda este ponto diminuto, charmoso e simpático em Copacabana. Leo Gonçalves, como é mais conhecido, roda o Brasil visitando fazendas e eventos especializados. Assim, selecionou os doze pequenos produtores com os quais trabalha. Respeitando as características de cada microlote, ele mesmo torra os grãos oriundos dos lados mineiro e capixaba da Serra do Caparaó, da baiana Piatã, na Chapada Diamantina, e de plantações fluminenses. Na loja, Leo pilota uma máquina Black Eagle, da marca italiana Victoria Arduino, para servir o expresso (R$ 5,00) e derivados, como o cappuccino (R$ 9,00). O pedido filtrado da casa custa R$ 4,00 e, pelos métodos aeropress ou Hario V60, a bebida sai a R$ 10,00. Para quem quer inventar moda, há um refrescante expresso tônica (R$ 12,00). O enxuto cardápio de comes traz, entre outras dicas, cookie de doce de leite com flor de sal (R$ 6,00) e pão de queijo da Serra da Canastra (R$ 8,50), que é uma delícia. “O Brasil é o maior produtor de café do mundo e o segundo mercado consumidor, mas ainda temos muito a aprender sobre a qualidade da bebida”, opina o barista. Em sua nova — e já premiada — empreitada, ele está disposto a ensinar. Rua Almirante Gonçalves, 50, loja L, Copacabana, ☎ 99886-9833 (6 lugares). 10h/18h (fecha dom.). Aberto em 2019.

Café do Alto

No casarão em Santa Teresa, a atração principal é o café da manhã nordestino (R$ 50,00), servido nos fins de semana e em feriados (9h às 13h). O bufê exibe inhame cozido, queijo de coalho, carne-seca acebolada e outras pedidas. Frutas, frios e tapiocas são levados à mesa. Nos dias úteis há combos como o elegante (R$ 32,00), com tapioca de queijo de minas, peito de peru, tomate e orégano, iogurte, mamão, granola e uma bebida quente. Rua Paschoal Carlos Magno, 143, Largo dos Guimarães, Santa Teresa, ☎ 2507-3172 (70 lugares). 12h/21h (sáb. e dom. 9h/20h; fecha qua.). Aberto em 2012. Aqui tem iFood.

Café Íris

O palacete em Botafogo, hoje ocupado pela Casa Firjan e aberto ao público, abriga a mais nova empreitada da chef Flávia Quaresma. Entre azulejos antigos e bem conservados, o café vende éclair de chocolate, bolo do dia com calda (R$ 12,00 ambos), expresso (R$ 6,00), drinques (o aperol custa R$ 24,00) e pratos para o almoço. Aos sábados, um menu de café da manhã é servido na área externa, em meio ao jardim. Rua Guilhermina Guinle, 211, Botafogo, ☎ 3239-6381 (32 lugares). 11h30/19h (sáb. a partir das 10h; dom. 12h/18h). Aberto em 2019.

Café Secreto

Na sossegada vila, próxima do Largo do Machado, o cliente encontra microtorrefações de origens variadas, como a paulistana Isso É Café, a mineira Tocaya e a paranaense 4 Beans. O café (R$ 8,50, 150 mililitros) pode ser filtrado em Hario V60, Kalita e aero press. Para o expresso, há blend próprio (R$ 6,00) e o microlote da vez (R$ 15,00). Enxuta, a lista de comes tem fatia de bolo caseiro (R$ 8,00) e tábua de três queijos da Serra da Canastra com pão, mel e geleia (R$ 31,00). Rua Gago Coutinho, 6, casa 8, Catete (18 lugares). 9h/18h (fecha sáb. e dom.). Aberto em 2015.

Café Sorelle

A casinha de fachada envidraçada no Humaitá já foi premiada em VEJA COMER & BEBER por seu bolo de laranja (R$ 10,00 a fatia) e pelo brownie (R$ 11,00). Ambos são boa companhia para o café coado (R$ 9,00), feito no Hario V60, na Chemex ou no aeropress. Como sugestões para uma refeição rápida, há omelete de cogumelos e mussarela de búfala (R$ 39,00) e quiche de alho-poró, tomate seco e rúcula (R$ 35,00), acompanhadas de salada verde ou arroz integral. Rua Capitão Salomão, 14, loja G, Humaitá, ☎ 2527-9991 (24 lugares). 9h/18h (sáb. até 14h; fecha dom.). Aberto em 2004. Aqui tem iFood.

Cafuné

Na unidade do Città America, dá para sentir o aroma da torra dos grãos, feita no 2º andar. De origem capixaba ou mineira, o café da rede é servido coado (R$ 9,00) ou na forma de expresso (R$ 6,00). Sugestão para beliscar, a torrada de pão petrópolis com manteiga e queijo de coalho sai a R$ 10,50. Avenida das Américas, 700, bloco 8, loja 115-K (Città America), Barra, ☎ 2132- 8260 (36 lugares). 8h/19h (sáb. 10h/17h; fecha dom.); Avenida João Cabral de Melo Neto, 850, loja B1, Barra, ☎ 4105-1609 (22 lugares). 8h/20h (fecha sáb. e dom.). Mais um endereço. Abriu em 2010.

O Cravo Bem Temperado

Nascido na Lapa, mudou-se para Botafogo e, no início de 2019, voltou a seu bairro de origem, dentro da Sala Cecília Meireles. Lá, elenca bebidas como o expresso e o cappuccino (R$ 9,00 cada um), além do gelado supremus, união de expresso, sorvete de creme, leite, canela, calda de chocolate e chantili (R$ 22,00). No rol de comes figura a cantata, uma omelete de queijo gruyère com tomate- cereja, guarnecida de salada verde com nozes e croûton (R$ 32,00). Rua da Lapa, 47, 2º piso (Sala Cecília Meireles), Lapa, ☎ 2507-2085 (44 lugares). 11h30/18h (fecha sáb., dom. e seg.). Abriu em 2013. Aqui tem iFood.

Da Casa da Táta

O clima de aconchego reina no pequeno salão e no cardápio caseiro da goiana Marta Jubé, a Táta. Sugestão recente, o bolo de banana com aveia e farinha de castanha-do-pará (R$ 10,00 a fatia) não leva açúcar — é adoçado com pasta de suco de laranja, uva-passa e ameixa. Faz boa companhia para o café coado (R$ 4,00 o grande). Concorrido, o café da táta (R$ 48,00), combo de pães, geleia, manteiga, suco e bebida quente, entre outros itens, é servido o dia inteiro. Rua Professor Manoel Ferreira, 89, lojas N e O, Gávea, ☎ 2511-0947 (46 lugares). 8h/20h (sáb. até 18h30; dom. 9h/14h; feriados 9h/18h). Aberto em 2000. Aqui tem iFood.

Empório Jardim

Na matriz do Jardim Botânico, na Gávea ou em Ipanema, o cardápio traz sugestões como o croissant misto na chapa (R$ 19,50), o panovo (pão de milho com ovo no Centro, feito na frigideira; R$ 14,50), o café expresso (R$ 5,90) e o bolo do dia (R$ 8,70). Um menu de almoço leve e uma seção de drinques atendem quem já passou pelo café da manhã. Rua Visconde da Graça, 51, Jardim Botânico, ☎ 2535-9862 (65 lugares). 8h/22h; Rua Marquês de São Vicente, 476 (Instituto Moreira Salles), Gávea, ☎ 3284-7424 (57 lugares). 11h/20h (sáb. e dom. a partir das 10h; fecha seg.). Mais um endereço. Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

Fazenda Paradiso Café

Cursos e degustações movimentam o sobrado do século XIX onde tudo gira em torno do café. Os grãos vêm do Sul de Minas Gerais, de fazenda pertencente aos proprietários da loja. Das seis variedades oferecidas, torradas aqui, duas abastecem o expresso (R$ 7,00). Em métodos diversos, os cafés coados saem a partir de R$ 14,00 (90 mililitros). A lista de comes inclui pão de queijo da Serra da Canastra (R$ 5,00) e pudim de tapioca com calda de caramelo de café (R$ 7,50). Rua dos Inválidos, 126, Centro, ☎ 3852-3082 (60 lugares). 8h/19h (fecha sáb. e dom.). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.

Folie à Deux

A decoração é renovada constantemente com a alternância de exposições nas paredes da casa. No cardápio, há sempre uma dica de almoço — o salmão com purê, vagem francesa e geleia de maracujá e pimenta custa R$ 40,00. Para outros períodos do dia, são oferecidos combos de café da manhã, pão de queijo da Serra da Mantiqueira (R$ 10,00, três unidades) e café Terroá, mineiro, nas versões expresso (R$ 6,00), coado (R$ 7,00) e trufado, com calda de chocolate, leite vaporizado e licor de café (R$ 18,00). Rua Ererê, 11-C, Cosme Velho, ☎ 4108-1097 (16 lugares). 10h/18h30 (sáb. até 17h30; fecha dom.). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.

Jarbô Café e Brasserie

No casarão dentro do Jardim Botânico, uma abundante luz natural entra pelos janelões. Dos brunches, servidos o dia inteiro, o early bird (R$ 39,00) traz cesta de pães, manteiga, geleia, ricota boursin, salada de frutas, um suco e uma bebida quente. Outra pedida, o ovo benedict, servido poché com brioche, molho holandês e lombo canadense, custa R$ 37,00. Um entrecôte com manteiga béarnaise, batata rústica e salada verde (R$ 49,00) também integra o menu. Rua Jardim Botânico, 1008, Jardim Botânico, ☎ 2259-2924 (120 lugares). 8h/18h30 (seg. a partir das 11h). Aberto em 2017.

La Bicyclette

O francês Henri Forcellino e a carioca Ana Paula Gentil vendem seus produtos na matriz — com mesinhas na calçada, no Jardim Botânico — e num quiosque no Leblon. As fornadas incluem pães como o levain, de fermentação natural (R$ 28,00 a unidade). Sucos orgânicos (R$ 10,00 cada um) e o expresso da casa (R$ 5,00) podem acompanhar o croissant com queijo de minas e peito de peru (R$ 17,00). Rua Pacheco Leão, 320, loja D, Jardim Botânico, ☎ 3256-9052 (30 lugares). 8h30/21h (sáb. e dom. até 20h); Avenida Ataulfo de Paiva, 566, Leblon, ☎ 3594-2589 (20 lugares). 8h30/20h (sáb. até 16h; fecha dom.). Aberto em 2010. Aqui tem iFood.

Le Dépanneur

Mistura de café, padaria, bistrô e empório gourmet, o negócio de Botafogo ganhou filiais no Shopping Leblon e no NorteShopping, além da pequena Le Dep, no shopping Casa & Gourmet. O expresso (R$ 5,90) pode acompanhar croissants salgados e doces (R$ 8,90 a unidade) e pão de queijo (R$ 76,90 o quilo). Variada, a oferta inclui ainda doces, como a tartelette de morango (R$ 11,50) e o sonho de doce de leite (R$ 4,90), pães e pratos executivos. Rua Voluntários da Pátria, 86, loja A, Botafogo, ☎ 2537-5250 (80 lugares). 8h/22h (sex. e sáb. até 23h); NorteShopping, Cachambi, ☎ 4063-7337 (29 lugares). 8h30/23h (dom. 10h/22h). Mais dois endereços. Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

Le P’tit Café

O toldo vermelho da loja chama a atenção do público na galeria de Ipanema. Lá dentro, Patrícia Lombardi, formada pela escola de gastronomia francesa Le Cordon Bleu, prepara quatro receitas diárias de bolo. Um hit local, a versão de cenoura custa R$ 7,00 a fatia. Pelo mesmo preço, a unidade do pão de queijo da Serra da Canastra também é boa companhia para o expresso (R$ 6,00) ou a garrafa de kombucha (R$ 15,00, 355 mililitros). Rua Visconde de Pirajá, 444, loja 114, Ipanema, ☎ 2267-7546 (28 lugares). 10h/19h (sáb. até 14h; fecha dom.). Aberto em 2011.

Lilia Café

Recém-chegado ao CCBB, ocupa dois ambientes. No mezanino, sobre a livraria, a principal atração é o menu de almoço com entrada, prato e sobremesa (R$ 68,00). Para beber, há café de blend exclusivo (R$ 8,00, filtrado por métodos variados), chá da casa (R$ 10,00) e gim-tônica (R$ 25,00). No térreo, o espaço segue os horários do CCBB (qua. a seg. 9h/21h) e serve itens como pão de queijo (R$ 6,00), éclair de chocolate (R$ 13,00) e outras guloseimas do chef confeiteiro Henrique Rossanelli, eleito o doceiro do ano nesta edição (leia na pág. 18). Rua Primeiro de Março, 66 (CCBB), Centro, ☎ 2283-4018 (70 lugares). 11h30/15h (sáb. e dom. 12h/16h). Aberto em 2019.

Marchezinho

Neste endereço, que tem sócios franceses, produtos brasileiros de pegada sustentável estão à venda nas prateleiras e abastecem o menu. Há sugestões para todo o dia, do misto-quente com pastrami feito na casa (R$ 19,00) ao almoço executivo (R$ 44,00, com prato e entrada ou sobremesa), passando por pães artesanais e itens de confeitaria. Mais tarde surge a carta de drinques. Na seção de bebidas, aliás, os refrigerantes industriais foram substituídos por xaropes próprios, como o de hibisco com capim-limão (R$ 8,00). Rua Voluntários da Pátria, 46, Botafogo, ☎ 3083- 6187 (100 lugares). 10h/1h (sex. e sáb. até 2h; fecha dom.). Aberto em 2017.

Maya Café

Em 2018, o Maya Café ganhou a companhia do Maya na Vila, no bairro da Glória. Na matriz, o almoço oferece combinações de proteína com saladas por R$ 29,90. Aos fins de semana, o café da manhã inspira combos como o maya (R$ 84,90, para dois ou três), que traz frutas, iogurtes, granola, mel, sucos, bebidas quentes, frios, pães e bolinhos. Na casa da Glória, que não tem garçons, há apresentação do grupo de jazz Allbrazz às sextas, a partir das 19h. Rua Professor Ortiz Monteiro, 15, loja B, Laranjeiras, ☎ 2205-4950 (40 lugares). 9h/22h30 (fecha seg.); Ladeira da Glória, 26, bloco 3 (Villa Aymoré), Glória, ☎ 3251-3027 (100 lugares). 9h/19h (sex. até 23h; fecha sáb. e dom.). Aberto em 2008. Aqui tem iFood.

Metiers

Nos jardins da Casa Roberto Marinho, o espaço é um convite para uma pausa na visita ao Centro cultural. Esse momento de descanso pode ser regado a café coado mineiro (R$ 4,50) ou expresso servido no copinho de cookie (R$ 9,50). A lista de opções para beliscar vai de combos de café da manhã, servidos nos fins de semana, a quitutes como o waffle de pão de queijo (R$ 14,90). Rua Cosme Velho, 1105, Cosme Velho, ☎ 99680-4818 (48 lugares). 12h/19h (sáb. e dom. a partir das 9h; fecha seg.). Aberto em 2018. Aqui tem iFood.

Petit Formidable

Até perto do meio-dia, quando começam os preparativos para o almoço, o salão do restaurante Formidable Bistrot serve café da manhã — nesse horário, o espaço vira uma extensão do negócio anexo, também comandado pelo chef Pedro de Artagão, líder do grupo Irajá. O combo grand petit (R$ 72,00, para dois) traz cesta de pães, frios, queijos, ovos mexidos, fruta, mel, requeijão, manteiga e um beignet, uma espécie de sonho. Pedido à parte, o bolo de laranja (R$ 6,00 a fatia) combina com o chocolate quente (R$ 18,00). Se a fome for grande, vá de croquemonsieur, que sai por R$ 28,00. Rua João Lira, 148, Leblon, ☎ 2239-7632 (46 lugares). 7h/20h. Aberto em 2016.

Rubro Café

Além da matriz, no Centro, tem lojas no Fashion Mall e no Rio Design Barra. O expresso de marca própria é servido por R$ 6,00 e compõe drinques como o choco rubro (milkshake de café, chantili e raspas de chocolate; R$ 15,00). Na ala dos sanduí ches, o florença traz carpaccio de carne, queijo parmesão, molho de mostarda e rúcula na baguete ou na ciabatta, acompanhado de batata chips (R$ 30,00). Rua da Quitanda, 191, loja A, Centro, ☎ 2253-3214 (100 lugares). 7h/16h (fecha sáb. e dom.); São Conrado Fashion Mall, ☎ 2422-6306 (40 lugares). 10h/22h (dom. 14h/21h). Mais um endereço. Aberto em 2004. Aqui tem iFood.

Sofá Café

Neste vizinho do Copacabana Palace, cariocas e turistas encontram cafés especiais, cotados com mais de 80 pontos nos concursos do gênero. Eles abastecem a máquina de expresso (R$ 5,45) e podem ser filtrados em diversos métodos, entre eles a prensa francesa e o sifão (R$ 9,90 cada um). Também há versões geladas, caso do cold brew (R$ 11,00), extraído a frio. Duas sugestões para acompanhar a bebida: pão de queijo (R$ 8,70, quatro unidades) e torta toucinho do céu (R$ 12,90 a fatia). Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 300-A, Copacabana, ☎ 2543-9107 (42 lugares). 8h/20h (fecha dom.). Aberto em 2015. Aqui tem iFood.

Zazá Café

Nova empreitada das restauratrices Zazá Piereck e Preta Moysés, exibe decoração requintada dentro do shopping. O café, da marca Nespresso, surge em opções menos comuns, como o kilimanjaro peaberry, bem frutado, com grãos cultivados no Himalaia (R$ 12,00). Entre as bebidas geladas, o clássico zazá bistrô une limonada de limão-siciliano a monin de rosas (R$ 12,00). Podem completar o programa o waffle de doce de leite (R$ 29,00) ou o croquemonsieur no brioche de mandioca (R$ 32,00). Rio Design Leblon, Leblon, ☎ 99605-3459 (46 lugares). 10h/22h (dom. até 20h). Aberto em 2018. Aqui tem iFood.