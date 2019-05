Açaí na Selva

Fazem sucesso no menu as pedidas que não economizam nos complementos. Uma delas, chamada de roleta selva, mescla o açaí a cinco acompanhamentos à escolha do cliente, somando 1,2 quilo para até três pessoas (R$ 24,90). Entre as taças com 500 mililitros, há receitas com chocolate, caso da de Sonho de Valsa e leite Ninho (R$ 19,90) e da trufada (R$ 24,90). Para montar sua própria sobremesa, o cliente pode se servir em um bufê que alinha mais de trinta opções (R$ 3,99 a cada 100 gramas). Avenida Isaac Póvoas, 1160, centro, 99807-0100 (40 lugares). 15h/23h (dom. 16h/22h30). Rua 34, 18, bairro CPA 4, 99213-0444 (30 lugares) 15h/23h (fecha seg.). Aberto em 2013.

Açaí Strong

Em novo endereço, nas proximidades do Parque Mãe Bonifácia, a casa serve bufê de almoço com boa variedade de receitas saudáveis. Ao preço fixo de R$ 25,00, se serve à vontade das saladas e se quiser incluir itens quentes, como os grelhados, paga mais R$ 19,00. À la carte, os clientes podem pedir tapioca recheada com carne-seca e banana (R$ 16,90) e diversas versões de açaí. Uma delas, a barca com 500 gramas do creme preparado com o frutinho, vem com seis complementos e serve duas pessoas (R$ 21,00). Avenida Miguel Sutil, 6802, Santa Marta, 2136-7027 (74 lugares). 11h/22h (fecha dom.). Aberto em 2013.

Cantinho das Delícias

A chef Arlete Santos mantém esse endereço dedicado às receitas tradicionais do Pará. Do estado no Norte, ela traz tucupi (caldo amarelo feito à base de mandioca brava), camarões, maniva (folha de mandioca processada) e o açaí, que é servido puro, na tigela, com farinha de tapioca (R$ 20,00). Outras frutas típicas aparecem nos sucos, como o caso da bebida de cupuaçu (R$ 4,50, 300 mililitros). Até o pão de queijo ganha sotaque do Norte, preparado com queijo de búfala e manteiga de garrafa. A unidade custa R$ 3,50 e cai bem com café (R$ 0,50). Avenida Quinze de Novembro, 381, Porto, 3624-6867 (50 lugares). 6h/18h (sáb. 6h/14h; fecha dom.). Aberto em 1996.

Movido Açaí

Local certeiro para quem quer provar o creme preparado com açaí, oferece diversas receitas com o frutinho. A batizada de verão vem na taça, servida com salada de frutas (R$ 12,00, 250 mililitros). Uma das sugestões que mais agrada a clientela é o milk-shake de açaí e leite Ninho (R$ 12,00, 500 mililitros). Para levar para casa, o creme de açaí vem em potes de 1,8 litro (R$ 29,90) e de 3,6 litros (R$ 59,00). Sanduíches naturais feitos com pão integral completam as opções do cardápio. Rua Estevão de Mendonça, 855, Quilombo, 3028-7569 (24 lugares). 13h/20h (fecha dom.). Aberto em 2004.

Os preços foram apurados entre março e maio de 2019.

