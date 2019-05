Aconchego Bar e Restaurante

A clientela chega a este bar instalado em um amplo e arborizado quintal para provar as receitas da sócia e chef, Joyce Azevedo. Um dos petiscos campeões de popularidade é a coxa creme, que consiste em uma coxa inteira de frango envolta em uma cremosa massa que leva Catupiry e queijo (R$ 8,00). Somente aos sábados, a partir do meio-dia, é servida a feijoada que vai no prato com arroz, farofa de torresmo, couve refogada e fatias de laranja (R$ 16,00). Para ladear os comes, as cervejas de garrafa predominam entre os pedidos, caso da Brahma (R$ 11,00) e da Original (R$ 14,00). Rua Major Severino de Queiroz, 158, Duque de Caxias, ☎ 3365-6642 (60 lugares) 18h/0h (sáb. só almoço 12h/17h; fecha seg., ter. e dom.). Aberto em 2018.

Armazém Mamur

Construído na parte mais alta da Avenida das Torres, o bar tem ambientação rústica e agradável área ao ar livre. No cardápio, a palavra de ordem é fartura. Servido somente às quartas-feiras, um rodízio variado inclui pizzas, salgados (croquetes, quibes) e batata frita (R$ 29,90 por pessoa). Às terças, o tema do rodízio são os caldos, que vão desde o clássico de feijão passando por dobradinha e vaca atolada (R$ 19,90 por pessoa). As cervejas de garrafa lideram os pedidos entre as bebidas (R$ 12,00 a Itaipava Premium ou Petra Puro Malte), mas o bar também prepara drinques, como caipirinha (R$ 14,90) e margarita (R$ 21,90). A criançada é bem-vinda, pode brincar no espaço kids e bebericar sucos de frutas (R$ 14,00 a jarra 1 litro). Avenida das Torres, 478, Santa Cruz II, ☎ 2127-6000 (300 pessoas). 18h/0h. Aberto em 2016.

Bar das Águas (campeão de 2019)

A bela paisagem do lago do Parque das Águas é um atrativo e tanto, mas há outros motivos que tornam esta casa um lugar especial para um pós expediente. De segunda a quarta, entre 18h e 22h, um caprichado rodízio de petiscos concorre com as porções do cardápio. A R$ 26,99 por pessoa,

o serviço contempla trinta itens, como coxinha, esfiha e pastelzinho. Para tabelar com os comes, há cervejas de 600 mililitros (R$ 12,90 a Original) e long neck (R$ 7,90 a Stella Artois), chope Brahma (R$ 8,50), cozumel (R$ 9,50, 200 mililitros) e drinques clássicos. Todos os dias, a animação é garantida por música ao vivo (R$ 7,00 o couvert artístico). Avenida Hermina Torquarto da Silva, 2401-3285, CPA, ☎ 2127-2639 (46 lugares). 16h30/0h (sex. e sáb., 15h/2h; dom. 15h/0h). Aberto em 2017.

Bar do Portuga

O “portuga” do nome é Manoel Mendonça, avô do proprietário deste bar, Paulo Mendonça, e a homenagem à origem do patriarca se estende também ao cardápio da casa, com conservas e petiscos de inspiração portuguesa. Os bolinhos são boas pedidas e podem vir em versão lusitana, de bacalhau (R$ 40,00 com), ou brasileira, caso do feito com carne-seca e mandioca (R$ 35,00), ambos em porções de seis unidades. Entre as dez opções de cerveja, há long neck de Heineken (R$ 8,00) e Estrella Galicia (R$ 8,00). Rua General Miranda Reis, 515, Poção, ☎ 9614-2000 (60 lugares). 18h/0h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2018.

Bendito Bar e Restaurante

Este é um endereço certeiro para quem quer provar receitas típicas. De terça a quinta-feira, a casa serve um rodízio de pratos regionais, entre eles arroz maria izabel (com carne-seca e especiarias), mojica de pintado, farofa de banana, entre outros. Custa R$ 29,90 por pessoa. No menu, figuram receitas como a do pintado grelhado à belle meuniere (molho de manteiga, ervas, alcaparra, cogumelo-de-paris e camarão), que chega à mesa com escolta de musseline de mandioca e farofa (R$ 110,00, para duas pessoas). A carta reúne dez cervejas, mas as preferidas da clientela são as long necks de Heineken (R$ 9,50) e de Burguesa (R$ 9,00). Rua das Laranjeiras, 701, Jardim Guanabara, ☎ 99921-7334 (180 lugares). 11h/15h e 18h/1h (fecha seg.). Aberto em 2018.

Deck Avenida

Em seus mais de 20 anos de atividade, este bar ganhou a fama de agradar a todos: tem desde música ao vivo até espaço kids, passando por pizza e feijoada no cardápio. As redondas, aliás, são carro-chefe entre os comes. A de calabresa (R$ 58,00) lidera os pedidos, mas há sugestões que exploram os sabores locais, caso da pantaneira, que leva carne-seca e banana-da-terra frita (R$ 61,00). Para acompanhar, o público costuma optar pelas cervejas em garrafa, entre elas a Itaipava (R$ 9,50) e a Preta Puro Malte (R$ 10,90). Os sucos naturais, a exemplo do de laranja, custam R$ 5,90 no copo de 300 mililitros e R$ 11,90 na jarra de 750 mililitros. Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 635, Araes, ☎ 3623-7776 (500 lugares). 18h/0h (sáb. e dom. a partir das 11h). Aberto em 1998. Aqui tem iFood.

Ditado Popular

No ano em que completa uma década em funcionamento, a casa atrai o público com receitas como a da costelinha suína que leva quatro horas para ficar pronta e é servida com batata frita e molho barbecue (R$ 54,90, para duas pessoas). No espaço chamado de clube do uísque, a clientela costuma pedir garrafas como a da marca Old Parr (R$ 350,00). Para acompanhar os brindes, o combo de petiscos reúne: filé-mignon, picanha, frango, batata frita, mandioca frita (R$ 30,90, para quatro pessoas). Na seleção de cervejas, há Budweiser e Stella Artois (R$ 12,50, 550 mililitros). Rua Senador Vilas Bôas, 86, Praça Popular, ☎ 4141-3655 (300 lugares). 17h/2h (qua. até 3h; qui. a sáb. até 4h; dom. até 0h30). Aberto em 2009.

(Preços apurados entre abril e maio de 2019).

