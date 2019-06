Os melhores endereços para comer carne em Campinas

Barbacoa

Todos os cortes da casa dão direito ao bufê de saladas e a uma guarnição, como o arroz preparado com ovo mexido, batata palha, cebola tirolesa e cebolinha. Bife de chorizo (R$ 112,70) e costeleta de cordeiro com geleia de hortelã (R$ 90,30) aparecem na lista dos mais pedidos. Para adoçar a boca, a taça oreo é montada com sorvete de flocos, brownie, chocolate branco, biscoito Oreo e Nutella na borda (R$ 22,90). Muito procurado para negócios no almoço, conta com uma sala de reunião para até trinta pessoas. Parque Dom Pedro Shopping, ☎ 3209-1641 (150 lugares). 11h30/23h30 (seg. e ter. até 23h; dom. até 22h). Aberto em 2002. $$$

Cenário

A tradicional churrascaria da família Moretti passa por uma fase de renovação do cardápio, que já inclui peças de carne maiores, a exemplo do contrafilé de 400 gramas grelhado na brasa e servido com alho, arroz, brócolis e batata rústica (R$ 59,00). Carro-chefe da casa, a picanha argentina (300 gramas) vai à mesa com farofa e vinagrete (R$ 49,90). No rol de bebidas, a caipirosca de lima-da-pérsia faz sucesso (R$ 25,90, com vodca importada). Rua Coronel Quirino, 1682, Cambuí, ☎ 3252-5333 (100 lugares). 11h30/15h e 17h/23h (sáb. 11h30/23h, dom. só almoço até 17h). Aberto em 1986. $$

El Tranvía (campeão de 2019)

Quem frequenta o lugar com regularidade percebe que há novidades. As toalhas brancas, por exemplo, foram substituídas por jogos americanos. As mudanças, felizmente, não chegaram à parrilla. Um dos segredos seguidos à risca por ali é mantê-la a 400 graus — um termômetro está sempre por perto para garantir isso, mas a sensibilidade do churrasqueiro também ajuda: quando não é possível manter a mão a 5 centímetros da grelha por mais de cinco segundos, está na hora de colocar a carne na grelha. Os cortes vêm do Uruguai, da fazenda do grupo La Tregua, nascido em São Paulo e que conta com mais três restaurantes dedicados à especialidade. Antes de ir a eles, porém, vale a pena se deter no couvert: pães variados chegam na boa companhia de uma porção de linguiça de chouriço e duas miniempanadas de carne que desmancham na boca, mais manteiga e uma levíssima maionese (R$ 18,90 por pessoa). Das carnes, têm boa saída o bife uruguaio (R$ 109,00; 350 gramas), parte nobre do bife ancho, e o assado de tira (R$ 104,90; 750 gramas), suficiente para dois. Também dá para dividir guarnições como o arroz biro-biro (R$ 23,90), que são cobradas à parte. A torta negra, um bolo de chocolate recheado com doce de leite uruguaio servido com sorvete de creme (R$ 29,50), pode encerrar os pedidos. Shopping Iguatemi, ☎ 3294-1345 (130 lugares). 11h30/23h (sáb. até 23h30; dom. até 22h30). Aberto em 2013. $$$

Estação Mogiana

A foto de uma locomotiva a vapor (Maria-Fumaça) e um caixa semelhante a uma bilheteria ferroviária compõem o ambiente. Da cozinha saem pratos como a picanha com arroz, farofa e vinagrete (R$ 104,00, para dois) e o pintado na brasa (R$ 98,00, para dois). Servido no espeto, o peixe acompanha arroz à grega e molho tártaro. Para abrir a refeição, faz sucesso a salada de rúcula com cebola (R$ 24,00, para dois). Rua Angelino Rossi, 12, Jardim Novo Botafogo, ☎ 3212-1880 (182 lugares). 11h/15h e 18h/23h (sex. e sáb. sem intervalo; dom. 11h/16h). Aberto em 2009. $$

Filet & Cia

O bife de chorizo (R$ 69,80), o filé-mignon (R$ 58,40) e a picanha (R$ 69,80) acompanham batata rústica e arroz. Nos jantares de terça a quinta, respectivamente, um desses cortes vai à mesa pela metade do seu preço normal. Um bufê variado, com carnes grelhadas na churrasqueira e receitas elaboradas por um sushiman, é opção única nos almoços (R$ 93,50 o quilo nos dias úteis e R$ 105,80 nos fins de semana). Às quintas, ele ganha o reforço de especialidades árabes. Rua Doutor Emílio Ribas, 891, Cambuí, ☎ 3252-5579 (180 lugares). 11h30/15h e 18h30/0h (sáb., dom. e feriados almoço 12h/16h; fecha dom. e seg. à noite). Aberto em 1985. $$

Madero Steak House

No menu dos dois endereços, os conhecidos hambúrgueres da marca são acompanhados por outras sugestões da grelha. Uma delas é o filé argentino, um corte de ribeye (filé de costela) com 250 gramas (R$ 59,00, com salada e um acompanhamento à escolha do cliente). Estreantes no cardápio, a porção de minicoxinhas de frango (R$ 24,00, vinte unidades) e a soda de tangerina (R$ 8,00) podem render uma boa parceria à mesa. Parque Dom Pedro Shopping, ☎ 3208-2677 (184 lugares). 11h45/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. até 22h). Galleria Shopping, ☎ 3500-8553 (164 lugares). 11h45/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. até 22h30). Aberto em 2017. $$$

Outback Steakhouse

Ícone da marca de inspiração australiana, a costela suína, preparada com um mix secreto de ervas e especiarias, chega à mesa escoltada por maçãs cozidas com canela e um acompanhamento à escolha do cliente — a casa recomenda fritas (R$ 63,90). Para uma dupla com apetite, vale pedir a mesma receita na versão junior ribs for two (R$ 80,90). Quem não dispensa um filé alto pode solicitar um new york strip steak: 375 gramas de contrafilé feito na chapa (R$ 68,90, com uma guarnição). Shopping Iguatemi, ☎ 3251-8350 (439 lugares). 12h/23h (sex. até 0h; sáb. 11h30/0h; dom. 11h30/22h30). Mais dois endereços. Aberto em 2000. $$

Pobre Juan

Na rede paulistana com sotaque argentino a refeição pode começar com as croquetas de jamón, bolinhas com bechamel, presunto espanhol e parmesão (R$ 22,90, dez unidades). O bife de tira (330 gramas de picanha) sai da parrilla a R$ 98,40. Batatas suflê (R$ 29,40) estão entre os acompanhamentos possíveis, solicitados à parte. Numa área do menu destinada a cortes para compartilhar, o gran vacío (550 gramas de fraldinha) inclui duas guarnições (R$ 169,40, para dois). Galleria Shopping, ☎ 3199-0265 (120 lugares). 12h/15h e 19h/22h30 (sex. almoço até 16h e jantar até 23h20; sáb. 12h/23h20; dom. 12h/21h). Aberto em 2012. $$$

Rancho Colonial Grill

O carro-chefe nos três endereços da marca é a costela de ripa, escoltada por um conjunto substancioso de guarnições: arroz de carreteiro, feijão-tropeiro, farofa, vinagrete, salada de cebola, salada de rúcula e pão (R$ 61,00 e R$ 99,00, para dois). Em outro item de sucesso do menu, o bife ancho (contrafilé), arroz com batata palha substitui a dupla carreteiro e tropeiro no rol de acompanhamentos (R$ 55,00 e R$ 90,00, para dois). Para beber, a Eisenbahn Weizenbier sai a R$ 9,50 (355 mililitros). Avenida Francisco de Paula Oliveira Nazareth, 663, Parque Industrial, ☎ 3272-3813 (280 lugares). 11h30/23h (sex. e sáb. até 23h30; dom. só almoço até 16h; fecha seg.). Mais dois endereços. Aberto em 1991. $$

O Matuto

Os preços variam nas quatro unidades, que atendem no sistema de rodízio. No restaurante do Shopping Parque das Bandeiras, ele custa R$ 59,90 por pessoa. O valor sobe para R$ R$ 67,90 nos endereços do Jardim Leonor e da Vila João Jorge, e vai a R$ 77,90 no Taquaral. Em todas as casas, shoulder steak e bife ancho constam entre os cortes preferidos dos clientes. Às quintas, há um reforço nas opções de cordeiro (exceto na unidade do shopping). Além de paleta e carré, tem pernil, picanha, baby beef e linguiça de ovino. Rua Luiz Otávio, 651, Taquaral, ☎ 3256-8689 (280 lugares). 11h30/15h e 18h30/23h (dom. só almoço 11h30/17h). Mais três endereços. Aberto em 1997. $$

Montana Grill

O bife ancho e o carré de cordeiro são atrações do rodízio (R$ 79,90 por pessoa), que ainda dá direito a saladas e guarnições, todas levadas à mesa pelos garçons. Quem prefere o sistema à la carte pode recorrer ao Montana Bar N’Grill, espaço anexo que serve cortes para compartilhar. No caso do gran vacío, uma peça de 700 gramas de fraldinha, levemente apimentada, chega fatiada e escoltada por molho chimichurri (R$ 119,90, para até três pessoas). Entre os 100 rótulos de vinho, consta o tinto chileno Ravanal Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2014 (R$ 129,00). Shopping Iguatemi, ☎ 3251-5522 (160 lugares). 11h30/15h30 e 18h30/23h (sáb. 11h30/23h; dom. 11h30/17h). Aberto em 1998. $$$