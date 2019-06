Os melhores bares para tomar cerveja em Campinas

Bar do Urso

A casa da Cervejaria Colorado vende uma seleção variável de quatro chopes da marca no sistema self-service (R$ 3,43 a R$ 5,14 cada 100 mililitros). Um cartão adquirido no bar (R$ 5,00, não reembolsáveis) pode ser carregado com créditos para o consumo de qualquer produto. Entre as cervejas de garrafa, a Cauim (R$ 20,00), uma pilsen com mandioca, lidera os pedidos. Das seis opções de petisco, faz sucesso o bolinho de cerveja com pernil (R$ 26,00, oito unidades). Rua Doutor Emílio Ribas, 844, Cambuí, ☎ 3381-0889 (40 lugares). 17h30/1h (dom. 16h/0h; fecha seg.). Aberto em 2019.

Campinas Chopp

Tradicional distribuidor de chope e cervejas, o endereço conta com um bar, onde mantém dezessete torneiras. Uma delas é dedicada ao chope Villa Alemã Lager. Os demais bicos alternam rótulos de marcas como Dama Bier, Schornstein e Dortmund. Copos de 350 mililitros custam a partir de R$ 5,50 e podem acompanhar porções de enroladinho de frango com bacon (R$ 30,00) e de croquete de carne (R$ 19,00). O hambúrguer que leva queijo, alface, tomate, cebola e maionese, servido com batata, sai a R$ 24,00. Avenida João Mendes Junior, 258, Cambuí, ☎ 3032-2821 (100 lugares). 18h/0h (fecha dom.). Aberto em 2016.

Catedral do Chopp

O chope Brahma (R$ 8,10) reina absoluto na casa — na happy hour de terça, quarta e domingo, a partir das 17 horas, ele sai por R$ 3,99. Como acompanhamento, cai bem a porção de croquete de carne (R$ 39,10) ou o bife croc croc, que leva flé-mignon à milanesa e molho de mostarda de Dijon (R$ 39,00). Entre os lanches, o destaque é o catalano, com presunto de Parma, mussarela de búfala, tomate seco e rúcula (R$ 34,30). Rua Coronel Francisco de Andrade Coutinho, 299, Cambuí, ☎ 3295-0110 (650 lugares). 12h/15h e 17h/1h (sex. até 2h; sáb. 12h/2h e dom. 12h/0h). Aberto em 2006.

Cervejaria Campinas Tap House

São doze torneiras com cervejas artesanais produzidas pela marca. Campeã de vendas, a Forasteira, uma american IPA, pode ser apreciada em copo de 200 (R$ 9,00), 300 (R$ 12,00) ou 475 mililitros (R$ 16,00). Às terças, às quartas e aos domingos ocorrem os Pint Days: a cada três pints, pagam-se dois. Como não tem cozinha, a casa recebe food trucks de quarta a sábado e permite que o cliente leve petiscos ou utilize serviços de delivery. Rua Paula Bueno, 664, Taquaral, ☎ 3239-6742 (100 lugares). 10h/23h (dom. até 19h; fecha seg.); Avenida Dermival Bernardes Siqueira, 2012, Swiss Park, ☎ 3203-7447 (120 lugares). 15h/23h (sáb. 10h/20h; dom. 10h/14h; fecha seg.). Aberto em 2017.

Cervejoteca

Entre os cerca de 450 rótulos de cerveja artesanal, os mais cobiçados são o da Jever, uma pilsen alemã (R$ 16,00, lata de 500 mililitros), e o da Founder KBS, uma imperial stout americana envelhecida em barris de bourbon (R$ 79,00, long neck). Da lista de dez chopes, o pilsen da Cevada Pura (R$ 8,00) é o que mais enche os copos. Na happy hour de segunda e terça, ele sai por R$ 4,00. Como não tem cozinha, a casa faz parceria com food trucks. Avenida Barão de Itapura, 3133, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, ☎ 3203-0809 (80 lugares). 12h/0h (sáb. 11h/0h; dom. 16h/22h). Aberto em 2014.

Daoravida Taproom

Em espaço próprio, a cervejaria artesanal Daoravida permite uma imersão nos sabores da marca. Dos dez bicos de chope, seis são fixos, entre eles o do Minine, um session IPA. Os preços vão de R$ 10,00 a R$ 23,00. A parceria com o Rei do Cupim garante petiscos como a porção de bolinho de bacalhau (R$ 28,90). Na happy hour às quartas e quintas, a cada três copos, um é grátis. Avenida Nossa Senhora de Fátima, 765, Taquaral, ☎ 3295-2078 (62 lugares). 17h/23h (sex. a partir das 16h; sáb. a partir das 11h; dom. 11h/18h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2018.

Django Brew House (campeã da categoria em 2019)

A proposta é tentadora para quem aprecia diferentes estilos de cerveja e deseja passear por eles na mesma ocasião. No bar campeão, marcas nacionais e de outros países se revezam nas 21 torneiras de autosserviço. Para começar a brincadeira, o cliente deve carregar um cartão com créditos direto no caixa ou, para agilizar, via aplicativo. Depois, é só se servir. O sistema permite tirar doses pequenas, a partir de 10 mililitros, e cobra de acordo com o volume extraído. Um visor em cada torneira apresenta as características da bebida que está disponível ali e os funcionários, bem treinados, estão sempre de prontidão para tirar dúvidas. Saem com maior frequência as ales da casa, que custam entre R$ 10,80 e R$14,40 (300 mililitros), dependendo do rótulo, e a pilsen artesanal (R$ 7,20, 300 mililitros). Também dá para experimentar bebidas menos triviais, caso da belga Delirium Red (R$ 18,60, 300 mililitros), da checa Czechvar (R$ 18,60, 300 mililitros) e da inglesa Cornish Cider (R$ 16,20, 300 mililitros). Se a ideia é saborear as pedidas com calma, basta acomodar-se numa das mesas do salão interno ou nas que ficam na área externa — ali também estacionam, em espaço próprio, food trucks visitantes, que são os responsáveis por aplacar a fome da turma. Às quintas, tem apresentação do pop rock de Letícia Dário, que é intercalada pela performance de clientes dispostos a mostrar seu talento. Quem toca três músicas ou mais ganha 1 litro de chope pilsen. Avenida Barão de Itapura, 3033, Taquaral, ☎ 3308-4262 (140 lugares). 17h/0h30 (ter. a qui. até 23h30; sáb. a partir das 14h; fecha dom. e seg.). Desde 2018.

Fritz Cervejaria Artesanal

Trabalha com seis rótulos próprios, que vêm direto de Monte Verde (MG). O chope Köelsch é o que mais sai das torneiras (R$ 17,90, 500 mililitros). Entre as cervejas, a IPA 1950, com meio litro, custa R$ 20,00. Para acompanhar, tem joelho de porco defumado com salsichões branco e com alho, mais chucrute e batata (R$ 98,00). A casa ainda serve quinze opções de prato executivo, a exemplo da truta com purê de batata e legumes (R$ 29,00). Rua Sampaio Ferraz, 319, Cambuí, ☎ 3254-2753 (130 lugares). 16h/0h (sáb. e dom. 12h/0h). Aberto em 1993.

Lokomotiva Bar

De frente para a Lagoa do Taquaral, o bar vende 350 mililitros de chope Colorado a R$ 9,90 (R$ 7,90 na happy hour de terça a quinta). Na seção de drinques, o strawberry gin mescla o destilado com tônica, morango, xarope de cravo e canela, suco de limão e chá de frutas vermelhas (R$ 25,00). Para acompanhar, há porção de camarão empanado (R$ 65,00, para dois). Aos sábados e domingos, serve almoço à la carte. Avenida Doutor Heitor Penteado, 1732, Taquaral, ☎ 3365-5231 e 99561-0570 (130 lugares). 16h/23h45 (ter. até 22h; sáb. a partir das 12h; dom. 12h/22h; fecha seg.). Aberto em 2017.

Tap House Landel

São três chopes de linha produzidos localmente: Session IPA (R$ 11,00, 300 mililitros), Mandarina Lager e American Wheat (ambos a R$ 9,00). As réguas de degustação trazem seis copos de 100 mililitros (R$ 20,00 ou R$ 25,00, com cervejas convidadas). No segundo sábado de cada mês, o bar promove o Growler Day, quando os clientes enchem as suas garrafas por preços especiais. A casa ainda recebe food trucks e apresentações musicais. Rua Doutor Oswaldo Cruz, 607, Taquaral, ☎ 3381-3916 (50 lugares). 16h/22h (sáb. a partir das 10h; dom. 10h/20h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2019.

Taxi Beer

São 150 rótulos de cervejas nacionais e importadas, todas com preços para o consumo no local e para viagem. A Heineken long neck (R$ 6,00 no bar e R$ 4,16 para viagem) continua imbatível na preferência dos clientes. Opção menos manjada da carta, a witbier da americana Blue Moon sai a R$ 17,00 ou R$ 15,00. Para forrar o estômago, snacks como amendoim e castanha-de-caju são vendidos em pacotinhos por R$ 3,00. Gramado Mall, ☎ 4141-6069 (35 lugares). 10h/0h (dom. até 20h; fecha seg.). Aberto em 2013.