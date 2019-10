Os melhores bares de drinques de Curitiba

Alquimia Boutique & Bar

O bar faz parte de um espaço que abriga exposições artísticas e uma loja onde com produtos de marcas autorais locais, preferencialmente feitas por mulheres. Criada por Brenno Akashi e Ágata Carolis, a carta de drinques reúne clássicos, como o negroni (R$ 25,00), e autorais, a exemplo do tropicália (R$ 25,00), que mistura cupuaçu, caldo de cana, xarope de gengibre, vodca e água com gás. Rua Brigadeiro Franco, 1193, centro, ☎ 98837-8500 (25 lugares). 16h/22h (sex. e sáb. até 0h; fecha dom. e seg). Aberto em 2019.

La Champagneria

O público é formado majoritariamente por mulheres, que também inspiram o cardápio: a carta de drinques é dedicada a personagens que fizeram história. O coquetel frida kahlo mistura tequila El Jimador, purê de melancia e pimenta (R$ 38,00). Às quartas-feiras, a casa propõe espumante à vontade (R$ 89,00 por pessoa). Das comidas, a croqueta holandesa consiste em um bolinho de aipim e costela servido com aïoli de wasabi (R$ 23,00). Rua Itupava, 1377, Hugo Lange, ☎ 3149-4422 (70 lugares). 19h/0h (sex. e sáb. até 1h; fecha dom. a ter.). Aberto em 2017.

Mais que Chocolate

A casa instalada em contêineres é comandada pelo barman Ricardo Mendonça, responsável por criar e executar drinques como a margarita de melancia, mistura de tequila, xarope de melancia, licor de laranja e suco de limão (R$ 30,90). Para comer, uma torre de carne reúne filé-mignon, molho de queijo e batata frita e chega acompanhada de baguete (R$ 62,90, para duas pessoas). Rua Professor João Doetzer, 560, Jardim das Américas, ☎ 3503-1129 (100 lugares). 11h/22h (sex. e sáb. até 23h; dom. 12h/19h). Aberto em 2017.

Officina Restô Bar

Uma carta de drinques batizada de “O Locavorista” é novidade e reúne receitas preparadas com ingredientes de Curitiba e do litoral. Um dos coquetéis da lista é o chamânico, que mistura vodca, sucos de maçã e de limão, xarope de açúcar e matchá de erva-mate (R$ 27,00). Da cozinha vem a porção de coxinha de pato, valorizada por geleias de laranja e de pimenta (R$ 39,00, sete unidades). Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 1154, centro, ☎ 3402-0986 (90 lugares). 18h/0h (seg. até 22h30; sex. e sáb. até 1h; fecha dom.). Aberto em 2014.

Ponto Gin

Com pouco mais de dois anos de funcionamento, a casa moderninha virou referência em coquetelaria e agito na cidade. Do bar saem drinques que podem ser servidos em bags reutilizáveis, taças ou copos, o que for mais adequado à receita. Pedidas como o lady collins, combinação de gim Gordon’s, club soda, xarope de chá preto e limão (R$ 20,00), disputam a atenção com o amálgama, que leva gim, cajuína, licor de cereja, bitter, ácido lático e casca de limão-siciliano (R$ 30,00). Rua Coronel Dulcídio, 739 (Hauer Shopping), Batel. Não tem telefone (60 lugares). 18h/1h (qui. e sex. até 2h; sáb. 17h/2h; dom. 17h/0h). Aberto em 2017.

TAJ

O ambiente intimista, com luz baixa, tem decoração que remete à Índia e à Tailândia. As mesmas influências surgem no cardápio, que apresenta receitas criadas pelo chef Bruno Heller Mylla. Uma das favoritas é a porção de camarão empanado e guarnecido por maionese picante (R$ 59,90, para compartilhar). Na lista de bebidas, a mistura de vodca, uva niágara, manjericão, limão e hibisco é batizada fox grape e custa R$ 26,90. Rua Bispo Dom José, 2302, Batel, ☎ 3343-4467 (468 lugares). 17h30/2h (dom. a partir de 2h). Aberto em 2004.

Confira o roteiro completo e os estabelecimentos campeões em comidinhas, bares e restaurantes da 19ª edição de VEJA COMER & BEBER CURITIBA clicando aqui.