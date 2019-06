O melhor da gastronomia de Campinas segundo VEJA COMER & BEBER 2019

1. Café Container Campinas zoom_out_map 1 /8 O refrescante freddo, do Café Container: campeão como melhor café (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. Bronco Burger Campinas 2019 zoom_out_map 2 /8 Hambúrguer de costela do Bronco Burger: campeão da categoria (Lígia Skowronski/VEJASP)

3. Bacio di Latte Campinas 2019 zoom_out_map 3 /8 De leite Ninho com Nutella e chocolate belga com cookies: criações da Bacio di Latte, vencedora do melhor sorvete (Lígia Skowronski/VEJASP)

4. Bar do Carioca - Campinas 2019 zoom_out_map 4 /8 Melhor boteco de Campinas: Bar do Carioca também levou o troféu de melhor atendimento (Lígia Skowronski/VEJASP)

5. Django Brew House Campinas 2019 zoom_out_map 5 /8 O melhor lugar para tomar chope: Django Brew House oferece variedades da bebida (Lígia Skowronski/VEJASP)

6. Lume - Campinas 2019 zoom_out_map 6 /8 O agradável salão do Lume: restaurante levou prêmio de melhor da cidade e melhor variado/contemporâneo (Lígia Skowronski/VEJASP)

7. Iki Campinas 2019 zoom_out_map 7 /8 Vieiras do Iki Japanese Cuisine: o premiado pelo juri como melhor restaurante japonês de Campinas (Lígia Skowronski/VEJASP)

8. Braz Campinas 2019 zoom_out_map 8/8 Pizza Funghi, da Bráz: a casa, novamente campeã, coleciona troféus da VEJA COMER & BEBER (Lígia Skowronski/VEJASP)

A 14ª edição do guia VEJA COMER & BEBER Campinas, lançada em junho de 2019, faz parte de um projeto que abrange também as principais capitais do país e existe há mais de duas décadas. Desde os primórdios até hoje, nosso foco é o mesmo: oferecer ao leitor um roteiro certeiro com os melhores restaurantes, bares e endereços de comidinhas de cada cidade em que atuamos.

Mas é fácil perceber que os resultados dessa curadoria jornalística vão além. Cada edição carrega um recorte saboroso da cultura local, evidenciando os ingredientes, as receitas e as histórias de gente que dedica a vida a cozinhar para os outros. Além disso, valoriza os profissionais de um setor que é importantíssimo para a economia das cidades, o de alimentação e bebidas. Quando um estabelecimento recebe um troféu, todos ganham: o dono, que investiu na ideia, as equipes de cozinha e de salão, que fazem tudo acontecer, e, é claro, o cliente.

Confira a seguir a lista dos campeões e garanta a sua versão impressa para conferir os 259 endereços de comidinhas, bares e restaurantes de Campinas selecionados em 2019. Esperamos que, a partir desta curadoria, você possa se juntar a pessoas queridas e aproveitar o que há de melhor em Campinas quando o assunto é comer e beber bem.

COMIDINHAS

Confeiteiro do Ano

1º lugar – Mateus Matana (Maria Antonieta)

2º lugar – Elisa Costa (Julie Bakery)

3º lugar – Isabela Ferracini (Madame Formiga)

Melhor Café

1º lugar – Café Container

2º lugar – Virginia Coffee Roasters

3º lugar – Kopenhagen

Melhor Empório Gourmet

1º lugar – Museu da Gula

2º lugar – Empório Santa Therezinha

3º lugar – Empório Santa Verena

Melhor Hambúrguer

1º lugar – Bronco Burger

2º lugar – Artesan Burger

3º lugar – Madero Container

Melhor Sorvete

1º lugar – Bacio di Latte

2º lugar – Cuor di Crema

3º lugar – Sergel

Novidade do ano

1º lugar – Padoca do Vila – Taquaral

2º lugar – Die Oma Padaria Artesanal

3º lugar – World Wine

BARES

Melhor Atendimento

1º lugar – Bar do Carioca

2º lugar – Bar do Cação

3º lugar – City Bar

Melhor Boteco

1º lugar – Bar do Carioca

2º lugar – Miki Bar

3º lugar – City Bar

Melhor Coxinha

1º lugar – Bar do Saulo

2º lugar – Bar do Soares

3º lugar – Estação Barão

Melhor lugar para tomar chope

1º lugar – Django Brew House

2º lugar – Cervejaria Campinas Tap House

3º lugar – Tap House Landel

Bar Revelação

1º lugar – Los Vaqueros

2º lugar – Capela Bar

3º lugar – Alma Jazz Club

RESTAURANTES

Chef do Ano

1º lugar – Carol Albuquerque (Lume)

2º lugar – Théo Medeiros (Théo Medeiros)

3º lugar – Thomas Salaar (D’autore)

O Melhor Restaurante da Cidade

1º lugar – Lume

2º lugar – Théo Medeiros

3º lugar – D’autore

Melhor Carne

1º lugar – El Tranvía

2º lugar – Pobre Juan

3º lugar – O Matuto

Melhor Italiano

1º lugar – Maialini

2º lugar – Cantina Fellini

3º lugar – Olivetto

Melhor Japonês

1º lugar – IKI Japanese Cuisine

2º lugar – Kaizen

3º lugar – Kindai

Melhor Peixes e Frutos do Mar

1º lugar – Jangada

2º lugar – Idalvo’s

3º lugar – Coco Bambu

Melhor Pizzaria

1º lugar – Bráz

2º lugar – Maremonti

3º lugar – Engenho Paulista

Melhor Variado/Contemporâneo

1º lugar – Lume

2º lugar – Théo Medeiros

3º lugar – Estação Marupiara

Melhor Refeição Saudável

1º lugar – Esquinica Natural

2º lugar – Frutaria São Paulo

213º lugar – Dona Fiica