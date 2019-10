Nove bares de estilo variado para conhecer em Curitiba

1. Comer e Beber Curitiba 2019 mamute gastrobar zoom_out_map 1 /2 Drinque lobo guará, do Mamute Gastrobar: gim, xarope de amora, suco de limão e gengicrim (Lígia Skowronski/VEJASP)

A Ostra Bêbada (melhor cozinha de bar de 2019)

O nome do lugar, o colorido painel de seres marinhos e os pescados crus expostos no balcão deixam uma mensagem clara aos clientes: as especialidades daqui vêm da água. Entusiasta desse segmento alimentar, do centro de Curitiba, da cultura das tapas e do uso de produtos regionais, os sócios Lucas Cintra e Rafael Fusco resolveram juntar esses aspectos num único negócio. A preocupação com o frescor dos ingredientes é visível nas ostras, que chegam vivas da Baía de Guaratuba e podem ser degustadas ao natural (R$ 5,50 a unidade) ou gratinadas (R$ 35,00 a porção com seis). Na lista de tapas estão as lulas fritas, servidas com maionese de alho (R$ 37,00). Também preparado com moluscos do litoral paranaense, o espaguete da casa propõe um casamento entre mar e terra, unindo mariscos e presunto cru à pasta (R$ 33,00). Mais tradicionais, as sardinhas com batata saem por R$ 29,00. Ambos chegam à mesa acompanhados de salada até as 16h — as sardinhas ganham o reforço de arroz de tomate nesse período. Para beber, há chope pilsen (R$ 12,00) e um enxuto rol de drinques. Rua Desembargador Ermelino de Leão, 95, centro, ☎ 3322-0940 (45 lugares). 11h30/23h (qui. e sex. até 0h; sáb. 12h/0h; dom. 12h/16h). Aberto em 2017.

Cão Véio

A unidade paranaense da rede de bares encabeçada pelo chef-celebridade Henrique Fogaça, um dos jurados do MasterChef, segue a decoração da matriz, inspirada no mundo canino. Por lá é servida uma bruschetta de carne de onça (R$ 25,00, para duas pessoas). Um dos carros-chefes, o sanduíche de cupim desfiado na manteiga na garrafa (R$ 32,00) tabela com o chope pilsen da casa (R$ 12,00, 330 mililitros). Rua Alferes Angelo Sampaio, 1744, Batel, ☎ 3121-2908 (130 lugares). 18h/0h (fecha dom.). Aberto em 2018.

Cosmos Gastrobar

Imagens que remetem ao Universo e à ficção científica garantem ambientação lúdica ao bar, que é procurado pelo público jovem. Os drinques ganharam fama – o mermaid leva gim, tônica, cupuaçu, beterraba e limão-siciliano (R$ 22,00). Para comer, o bolinho de lentilha com especiarias vem à mesa com chutney de coco (R$ 24,00, oito unidades). Alameda Presidente Taunay, 543, centro, ☎ 99515-3388 (60 lugares). 18h/0h (fecha dom.). Aberto em 2017.

1903 Batel Gastronomia

Funciona anexo ao Clube 1903 Motorcycle, loja especializada em Harley-Davidson. Enquanto bebem o drinque jack summer, com uísque Jack Daniel’s, limão, xarope de açúcar e tônica (R$ 28,00), os clientes podem provar o sanduíche pulled pork, com porco defumado, barbecue, salada de repolho e maçã verde (R$ 29,90 com batata frita). Avenida Bispo Dom José, 2160, Batel, ☎ 3039-6348 (120 lugares). 11h30/14h30 e 18h30/23h30 (fecha seg.). Aberto em 2019.

Mamute Gastrobar (bar revelação de 2019)

Um mix de comida de boteco com boa coquetelaria a preços acessíveis. Assim o proprietário Lincoln Brasil resume o conceito deste pequeno bar, aberto em outubro de 2018 num boêmio trecho da Rua Trajano Reis. Com formação em propaganda e marketing, ele escolheu o nome Mamute por uma associação entre o bicho pré-histórico e o endereço do bar, situado numa antiga área da cidade, e pela ponte entre a dieta desse ancestral do elefante e receitas veganas. As últimas, aliás, estão contempladas numa seção do menu que elenca, por exemplo, o hambúrguer misterioso (R$ 20,00). Nesse preparo secreto da casa, o disco do sanduíche leva apenas vegetais, tem textura que lembra a de carne e vai para o pão com picles, onion rings e barbecue. Quem gosta de proteína animal pode petiscar — em “mesas” de tambores de metal — a variante de uma finger food inglesa famosa. No chicken and chips, tiras de frango empanado e batata rústica chegam ao cliente num cone de papelão (R$ 14,00 o médio). Os lampejos criativos seguem na carta de bebidas. Preferido do público, o drinque lobo-guará traz gim, xarope de amora, suco de limão e gengicrim (R$ 15,00). O último ingrediente é uma soda artesanal feita com gengibre e alecrim. Rua Trajano Reis, 131, São Francisco, ☎ 99956-5687 (25 lugares). 17h/0h (sex. até 1h; sáb. até 2h; dom. até 22h; fecha seg.). Aberto em 2018.

Sirène Fish & Chips

A porção de tilápia empanada e batata frita, que dá nome ao bar, é servida num cone de papel (R$ 12,00). Os mesmos ingredientes compõem o sandu fish, lanche que também leva cebola caramelada, rúcula e molho tártaro (R$ 15,00). Para beber, tem chope Sirène Pilsen (R$ 15,00, dois copos de 400 mililitros). Rua Trajano Reis, 150, centro, 3308-4272 (60 lugares). 18h/23h30 (sex. e sáb. até 1h; dom. 17h/22h30; fecha seg.); Avenida Vicente Machado, 632, Batel, ☎ 3527-9158 (60 lugares). 18h/23h30 (sex. e sáb. até 1h; dom. 17h/22h30; fecha seg.); Rua Alberto Bolliger, 120, Juvevê, ☎ 3538-9293 (60 lugares). 17h30/23h (sex. até 0h; sáb. 16h/0h; dom. 16h/22h). Aberto em 2016.

The Oak

Um sommelier ajuda os clientes a decidirem entre 87 vinhos – o mais vendido é o tinto argentino Trapezio Malbec (R$ 74,00 a garrafa e R$ 18,00 a taça). A bebida fermentada também é usada em drinques, como no portônica, mescla de vinho do Porto e água tônica (R$ 25,00). Para aplacar a fome, a sugestão é o hambúrguer de costela com rúcula e cebola-roxa no balsâmico (R$ 28,90). Rua Visconde do Rio Branco, 1110, centro. Não tem telefone (85 lugares), 18h/23h (qua. até 0h; qui. a sáb. das 17h/0h; fecha dom.). Aberto em 2018.

Diô Wine Bar

A máquina Wine Keeper, trazida dos Estados Unidos, conserva garrafas de vinho abertas, favorecendo a venda em taça. Os de maior saída são o branco argentino The Grill Master Chardonnay Chenin e o tinto chileno Primera Piedra Merlot (R$ 15,00 a taça e R$ 65,00 a garrafa de cada um). Em parceria com a queijaria Mozzarellart, às quintas-feiras é servida burrata injetada com molho pesto, rúcula, tomate-cereja e presunto cru, acompanhada de pães de fermentação natural (R$ 49,00, para dois). Avenida Marechal Deodoro, 686, Vila Urbana, centro, ☎ 99793-8879 (40 lugares).11h/22h (dom. até 20h). Aberto em 2018.

V. Wine Bar

São cerca de cem rótulos de vinho expostos nas prateleiras do estabelecimento. Entre os destaques aparecem o branco espanhol Algairén Macabeo (R$ 75,00) e o rosé italiano Tramari Primitivo (R$ 105,00). Às terças e quartas-feiras, das 18h às 23h, são cobrados 55,00 por pessoa para se servir à vontade de vinho. Para comer, há crepe de copa lombo, queijo gouda, rúcula e creme de ricota (R$ 20,00). Rua Itupava, 1299, loja 3, Alto da XV. Não tem telefone (35 lugares). 18h/0h30 (sex. e sáb. até 2h; dom. 16h/23h; fecha seg.). Aberto em 2018.

IZAKAYAS

Cho Street Food

Inspirado nos botecos japoneses, tem grafites nas paredes pintados em cima de jornais de Tóquio. Campeão de vendas, o bao porco sensacional (R$ 20,00) é um sanduíche com barriga de porco cozida por doze horas e selada na chapa. O bao vegetariano combina diferentes cogumelos besuntados em molho oriental (R$ 20,00). Faz parte do menu de drinques o black frost, que leva hibisco, limão, hortelã e uvas roxas (R$ 20,00). Rua Comendador Araújo, 891, Shopping Hauer, centro, ☎ 3123-6189 (62 lugares). 17h/0h (sex. e sáb. até 2h). Aberto em 2018.

Izakaya Hyotan

No endereço, os famosos sushis perdem espaço para as receitas japonesas de boteco, normalmente quentes, como os espetinhos. Entre os que lideram os pedidos: língua de boi com missô apimentado (R$ 10,00) e shimeji enrolado em bacon (R$ 10,00). Para petiscar, a porção de edamame sai a R$ 15,00. A casa conta com quinze variedades de saquê (a dose do Hakutsuru custa R$ 35,00), trinta de shochu e dez de uísques japoneses. Alameda Júlia da Costa, 1154, Bigorrilho, ☎ 3092-2976 (54 lugares). 18h/23h (fecha dom.); Alameda Augusto Stellfeld, 1281, centro, ☎ 3029-3839 (18 lugares). 18h/23h (fecha dom. a qua.). Aberto em 2015.

