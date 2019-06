Museu da Gula é o melhor empório gourmet de Campinas

Com matriz em Ribeirão Preto, esse empório de Campinas disponibiliza 5 600 itens em suas prateleiras. Na seção de queijos, produtos vindos de países da Europa dividem espaço com os fabricados na Serra da Canastra. Pelas gôndolas encontram-se massas e molhos italianos, biscoitos dinamarqueses e chocolates suíços. Na padaria, pães congelados como o alemão (R$ 17,45 o quilo) e o australiano (R$ 11,33 o quilo) podem ser assados na hora ou levados para casa — no forno, ficam prontos em quinze minutos. Ao lado dessa seção, há sempre uma mesinha com alguns exemplares para degustação juntamente com os patês da casa. Entre os itens de fabricação própria há também massas, molhos e antepastos, que chegam fresquinhos às quartas-feiras. Bastante requisitado, o carpaccio de berinjela é vendido por R$ 49,27 o quilo. Na lista dos embutidos, o presunto cru italiano Stagionato Vitali sai por R$ 109,90 o quilo. A parte mais procurada da casa, entretanto, é a de bebidas. Na adega climatizada há mais de 600 rótulos, entre vinhos, espumantes e champanhe. O chileno Perez Cruz Reserva Cabernet Sauvignon custa R$ 54,90. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 357, Nova Campinas, ☎ 3327-1026. 9h/21h (sáb. até 20h; dom. e feriados até 13h). Aberto em 2010.

2º lugar – Empório Santa Therezinha

Da enorme variedade de produtos (cerca de 6 000 itens), o campeão de vendas é o queijo italiano grana padano (R$ 108,90 o quilo). Na padaria, o quilo do pão semi-italiano amanteigado custa R$ 27,90. As bebidas destiladas ganharam espaço na casa e os rótulos de gim, como o Tanqueray (R$ 108,90), são os mais procurados. No restaurante, o bacalhau ao forno, com batata, brócolis, cebola, alho e azeitona, serve três pessoas (R$ 129,00). Parque D. Pedro Shopping, ☎ 3368-1131. 10h/22h (dom. 12h/20h). Restaurante: 11h30/23h (sex. e sáb. até 1h; dom. 12h/23h). Aberto em 2008.

3º lugar – Empório Santa Verena

No setor de panificação do empório, que produz 90% dos seus itens, o pão amanteigado (R$ 3,48 a unidade) e o pão de queijo elaborado com queijo meia-cura (R$ 49,95 o quilo) são os mais vendidos. Entre queijos nacionais e importados, o trilha, feito com leite de cabra pela Fazenda Atalaia, de Amparo (R$ 119,95 o quilo), disputa a preferência dos clientes com o azul dinamarquês Danablu (R$ 129,95). Gramado Mall, Gramado, ☎ 3255-2828. 7h/21h30 (dom. até 15h). Aberto em 2003.