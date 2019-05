O Mezada Baricoz. está entre os estabelecimentos participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander em Cuiabá. Realizado pela terceira vez na capital mato-grossense, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas da cidade a preços que cabem no bolso.

No Mezada, entre os dias 18 de maio e 16 de junho, os clientes que optarem pelo menu no almoço pagarão R$ 54,90 por entrada, prato principal e sobremesa. No jantar, a refeição em três etapas sai a R$ 64,90. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Almoço

Entrada – Quarteto Mezada (dadinho de tapioca, croquete, queijo coalho e isca de pintado)

Prato principal – Tilapia com purê de limão e farofa de pão de alho ao molho de alcaparras ou picadinho de filé com arroz, farofa flocada, couve e ovo

Sobremesa – Banana crocante

Jantar

Entrada – Quinteto Baricoz (dadinho de tapioca, croquete, queijo coalho, isca de pintado e tapa de brie)

Prato principal – Pintado grelhado com rosti de mandioca e molho de mojica ou File Baricoz com risoto de tomate

Sobremesa – Banana crocante

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe 10% de desconto para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão.

MEZADA BARICOZ. Rua Wilson Garcia, 116, Consil, 2129-7202. Horário do menu – Almoço: seg. a sex. 11h30/14h30; e sáb. 12h/15h30. Jantar: seg. a sáb. 18h/23h.