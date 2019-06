Mateus Matana é eleito o confeiteiro do ano em Campinas

1. MATEUS MATANA - Maria Antonieta - Campinas 2019 zoom_out_map 1 /4 Jovem e talentoso: aos 28 anos, Mateus Matana cria doces que são verdadeiras esculturas (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. Floresta negra - Maria Antonieta - Campinas 2019 zoom_out_map 2 /4 Floresta negra: moldado como uma cereja gigante com brownie, musse de chocolate belga meio amargo, cerejas e chantili com perfume de limão-siciliano (Lígia Skowronski/VEJASP)

3. Maria Antonieta - Maria Antonieta - Campinas zoom_out_map 3 /4 Maria Antonieta, doce com o mesmo nome da casa: sablé de amêndoas, musse de limão, mirtilo em calda de cassis, ganache de champanhe, biscuit branco de baunilha e flocagem azul (Lígia Skowronski/VEJASP)

4. Mil folhas - Maria Antonieta - Campinas zoom_out_map 4/4 O clássico mil folhas: massa folhada, creme pâtissier e chantili com baunilha de Madagáscar (Lígia Skowronski/VEJASP)

O cuiabano Mateus Matana desembarcou em São Paulo aos 16 anos — na época, sua meta era concluir o ensino médio, estudar para o vestibular e ingressar no curso de audiovisual da Universidade de São Paulo (USP). Contudo, o fascínio que sentia pela vitrine da Pâtisserie Douce France, diante da qual passava rumo à escola, o desviou desse caminho. “Um dia, tomei coragem,entrei e pedi um estágio ao Fabrice Le Nud”, conta. O confeiteiro, no entanto, o aconselhou a terminar os estudos primeiro. Matana, então, fez gastronomia no Senac, passou pelos cursos da École Lenôtre aqui e na França e, em Paris, estudou ainda na École Nationale Supérieure de la Pâtisserie (ENSP) e na École du Grand Chocolat Valrhona.

Durante a temporada na capital francesa, que durou seis meses, ele costumava passear pelo Petit Trianon, palácio campestre no complexo de Versalhes usado por Maria Antonieta, rainha da França que acabou decapitada. Foi nesse cenário que o projeto de sua doceria começou a ganhar corpo. Na loja, inaugurada em 2013 e batizada com o nome da soberana, cuja história o impressionou, ele aplica as técnicas da confeitaria francesa para criar doces que são verdadeiras esculturas. De sua cozinha saem clássicos como o mil-folhas (massa folhada, creme pâtissier e chantili com baunilha de Madagáscar; R$ 22,00) e muitas releituras. O seu floresta negra, por exemplo, é moldado como uma cereja gigante com brownie, musse de chocolate belga meio amargo, cerejas e chantili com perfume de limão-siciliano (R$ 26,00).

Já o doce que leva o nome da casa compõe-se de sablé de amêndoas, musse de limão, mirtilo em calda de cassis, ganache de champanhe, biscuit branco de baunilha e, no arremate, flocagem azul (R$ 24,00). Aos 28 anos, o talentoso Matana dedica ainda atenção especial à linha de pães da casa. O preferido do público é o croissant com recheio de amêndoas e cobertura de lâminas da mesma castanha (R$ 15,00). Desde agosto do ano passado a marca está presente também no Galleria Shopping. Assim como na matriz do Cambuí, além dos doces, a filial oferece um serviço de bistrô, com opções para café da manhã, brunch, almoço e chá da tarde.

Maria Antonieta – Rua Coronel Quirino, 1239, Cambuí, ☎ 3368-6008 (110 lugares). 7h/22h. Galleria Shopping, ☎ 2085-0054 (60 lugares). 10h/22h. Aberto em 2013.