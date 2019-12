Mar de Rosas é eleito o restaurante revelação de Fortaleza em 2019

1. Mar de Rosas comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 1 /4 Carne de sol com arroz de leite cremoso: picles de cebola-roxa e croûtons de queijo de coalho guarnecem o prato (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. Mar de Rosas comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 2 /4 Croquete de peixe à delícia com molho de queijo: R$ 20,00 seis unidades (Lígia Skowronski/VEJASP)

3. Mar de Rosas comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 3 /4 Ensopadim de mar: leva lagosta, polvo e camarão (Lígia Skowronski/VEJASP)

4. Mar de Rosas comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 4/4 Cocada de forno: boa pedida para encerrar a refeição (Lígia Skowronski/VEJASP)

O imóvel cor-de-rosa se destaca na Rua dos Tabajaras. Quem chega perto do portão e avista as redes no quintal lateral se sente em casa. Era exatamente essa a sensação que a publicitária Manuela do Vale queria passar aos clientes quando idealizou o Mar de Rosas. O clima de simplicidade continua no salão arejado com portas abertas para uma varanda que dá para a rua, nos vasinhos de flores que enfeitam as mesas e no mobiliário de madeira. O mesmo conceito é seguido pelo chef Eduardo Campelo, que comanda a cozinha. Seu cardápio sem frescuras apresenta os sabores da terra em receitas como a carne de sol com arroz de leite cremoso, que vem com picles de cebola-roxa e croûtons de queijo de coalho (R$ 35,00), a leve salada de camarão, feita com o crustáceo mais mix de folhas, manga e feijão-verde frito (R$ 32,00), ou, ainda, o ensopadim de mar, com lagosta, polvo e camarão (R$ 35,00), listado no cardápio na seção de cumbuquinhas. À noite, quando o ambiente ganha clima de bar e a clientela está mais disposta a petiscar, têm boa saída quitutes como o croquete de peixe à delícia com molho de queijo (R$ 20,00, seis unidades) e o faláfel do sertão, preparado com feijão-de-corda e servido com molho de iogurte, hortelã e pepino (R$ 20,00, oito unidades). Para beber, há caipirinhas benfeitas, como a de limão com caju (R$ 12,00). Um DJ anima as noites de quinta a sexta e o almoço de sábado. Rua dos Tabajaras, 542, Praia de Iracema, ☎ 98606-3389. 12h/15h e 18h/23h (sáb. almoço até 16h e jantar a partir das 19h; dom. só almoço 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2019. $$

2º lugar – Zio Cucina

Sob o comando do chef Manuel Nascimento, a cozinha prepara receitas como a do polpettone recheado com queijos e servido com massa na manteiga e sálvia (R$ 29,00). Entre as sugestões fit, uma das mais pedidas é a lasanha de pupunha e patinho (R$ 33,00). Shopping Iguatemi, ☎ 3034-5982 (150 lugares). 11h30/23h. Aberto em 2019. $$

3º lugar – AKI Asian Kitchen

Inaugurada em outubro, a casa serve criações do chef Tiago Fiuza, que pinça referências da China, do Japão e da Tailândia. A refeição pode começar com o katsu sando, sanduíche japonês com carne de porco empanada, maionese e molho tonkatsu (R$ 23,00), e seguir com o curry de camarão e legumes com arroz de jasmim (R$ 59,00). Rua Leonardo Mota, 753, Meireles, ☎ 98151-7272 (80 lugares). 18h/0h (fecha seg.). Aberto em 2019. $$

