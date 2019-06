Lume é o melhor restaurante de Campinas segundo VEJA COMER & BEBER

1. Lume - Campinas 2019 zoom_out_map 1 /5 O agradável salão: ambiente ideal para uma refeição sem pressa (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. Lume Campinas 2019 zoom_out_map 2 /5 Porco bacon: pedida leva bacon ao lado de terrine de batata e não sai no menu de pratos principais (Lígia Skowronski/VEJASP)

3. Lume Campinas 2019 zoom_out_map 3 /5 A chef Carol Albuquerque: “Ver os produtos in natura aguça minha criatividade” (Lígia Skowronski/VEJASP)

4. Lume Campinas 2019 zoom_out_map 4 /5 Bolinhos de bacalhau supercremosos: novidade no menu (Lígia Skowronski/VEJASP)

5. Lume Campinas 2019 zoom_out_map 5/5 Moqueca de banana-da-terra com leite de coco e legumes: receita foi inspirada em uma temporada de férias que a chef Carol passou na Bahia (Lígia Skowronski/VEJASP)

Na parede da área da frente do restaurante, agora coberta e envidraçada, plaquinhas incentivam os clientes a puxar conversa com as pessoas da mesa ao lado. Esse clima amistoso é o pano de fundo para degustar as delícias produzidas na cozinha da chef Carol Albuquerque. Para esticar a conversa, vale a pena se demorar nas entradinhas, que contam com uma novidade: os bolinhos de bacalhau supercremosos (R$ 25,00, quatro unidades). Entre os pratos principais, um que não sai do menu é o porco, bacon curado e taioba, que traz carne suína da raça duroc envolta em bacon ao lado de terrine de batata e um purê feito com a folha. Recentemente, sempre de olho no melhor momento de usar um ingrediente, a chef criou uma receita para explorar toda a cremosidade que a abóbora apresenta no outono: ela entra no recheio do capelete e no purê com leve toque de limão-siciliano que o acompanha. Complementada por picles de cebola-roxa e farofa de amêndoas, a pedida sai a R$ 58,00. Cabe a Pablo Lourenço, irmão e sócio de Carol, a elaboração da carta de cervejas, e a Caue Assumpção, a de vinhos. Essa última inclui o português Falua Monte da Serra (R$ 86,00), que harmoniza bem com pastas e embutidos. Rua Bandeirantes, 66, Cambuí, ☎ 3579-5125 (58 lugares). 19h/22h30 (sex. até 23h30; sáb. 13h/15h30 e 19h30/23h30; dom. 13h/15h30; fecha seg. e no último dom. do mês). Aberto em 2015. $$$

Saiba mais sobre a chef Carol Albuquerque clicando aqui.

2º lugar – Théo Medeiros (melhor da cidade e melhor variado/contemporâneo)

O chef, que batiza a casa e detém o maior número de prêmios de VEJA COMER & BEBER Campinas, traz sempre novidades que viram sucesso no menu. Para começar, há queijo de cabra na massa folhada com salada e presunto cru (R$ 34,50). Entre os pratos, o polvo na brasa com batata galega

e aspargo (R$ 79,90) e o ossobuco com risoto de açafrão (R$ 121,00) são os preferidos dos clientes. O crepe suflê de laranja com sorvete de flor de laranjeira (R$ 25,90) pode dar notas doces ao fim da refeição. Rua Doutor Sampaio Ferraz, 175, Cambuí, ☎ 3255-4333 (120 lugares). 19h/23h30 (sex. até 0h30; sáb. 12h/16h e 19h/0h30; dom. só almoço 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2008. $$$

3º lugar – D’autore (melhor da cidade)

O nome do restaurante anuncia as marcas criativas e o tom autoral no menu do chef Thomas Salaar. Essas características aparecem no polvo com nhoque frito, farofa, pesto e aioli de bacon defumado (R$ 75,00) e no peito de pato com risoto trufado e molho de cacau (R$ 86,00). Eleito o melhor da cidade na última edição, o menu executivo de almoço tem couvert, entrada, prato principal e sobremesa a R$ 54,00. Disponível nos jantares de terça a quinta, o menu degustação pode ter quatro (R$ 160,00) ou seis tempos (R$ 175,00). Rua dos Bandeirantes, 313, Cambuí, ☎ 3307-3921 (120 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sex. jantar até 0h; sáb. 12h/16h e 19h/0h; dom. só almoço 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2015. $$$

3º lugar – Estação Marupiara (melhor variado/contemporâneo)

Nas mesas deste casarão do século XIX, os trabalhos podem começar com a bruschetta de jabuticaba, que também leva creme de queijo e parmesão (R$ 22,00, duas unidades). Sugestão de prato principal, o aruanã indiano traz o peixe de água doce cozido em suco de manga, maracujá e especiarias, com chutney de caju e manga (R$ 57,75). Acompanha arroz com coco ou licuri e cai bem com o vinho branco chileno Cefro Sauvignon Blanc 2017 (R$ 110,00). Clássico da casa, o sorvete de queijo com calda quente de goiaba sai a R$ 20,35. Rua Professor Manuel Saturnino do Amaral, 29, Joaquim Egídio, ☎ 3298-6289 (160 lugares). 19h/0h (sáb. 12h/17h e 19h/1h; dom. só almoço 12h/17h; fecha seg. a qua.). Aberto em 2005. $$$