Los Vaqueros é eleito o bar revelação de Campinas

1. los vaqueros campinas 2019 zoom_out_map 1 /2 Espetinho entranhas argentinas black angus: servido com molho chimichurri e farofa (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. los vaqueros campinas 2019 zoom_out_map 2/2 Lanche chivillo: baguete recheada com cupim, mussarela, bacon, cebola-roxa, tomate e maionese (Lígia Skowronski/VEJASP)

As expressões em “portunhol” no cardápio colaboram para o tom de descontração da casa, que aposta no clima de praia para atrair os campineiros. A maioria das mesinhas de madeira se espalha pelo quintal. Na calçada, tambores servem de aparador para bebidas e comidinhas. Nesse ambiente informal, amigos e até famílias com crianças (há um espaço kids) engatam um bate-papo sem pressa, embalados por música em volume moderado, geralmente no estilo country. Da cozinha, saem com maior frequência os espetos — há cerca de trinta opções, incluindo frango (R$ 5,99), linguiça (R$ 5,99) e pedidas especiais como o entranhas argentinas black angus (a parte interna da costela), levado à mesa com molho chimichurri por R$ 12,99. Entre os lanches, o chivillo (junção dos sanduíches uruguaios bocadillo e chivito) apresenta-se como uma baguete recheada com cupim assado lentamente, mussarela, bacon, cebola-roxa, tomate e maionese (R$ 25,99), cortado para aperitivo. A conversa é regada a cerveja geladinha (R$ 13,99 a Heineken de 600 mililitros) e drinques como a caipirinha de vodca Smirnoff com maracujá, morango e mel (R$ 24,99). Rua Dona Joana de Gusmão, 126, Jardim Guanabara, ☎ 3241-1233 (200 lugares). 11h30/23h30 (seg. até 14h30; dom. até 16h). Aberto em 2018.

2º lugar – Capela Bar

No imóvel, que se parece com uma capela, qualquer cliente novato tem direito a hóstia e água-benta grátis — na verdade, a bolacha de provolone e a dose de cachaça da casa. No menu, os itens também fazem alusão ao universo religioso. É o caso do lanche do padre, feito com linguiça, ovo e mussarela (R$ 22,90). A cerveja Heineken (R$ 14,50) e o drinque cardeal, que leva Draco Gin, frutas vermelhas, suco de limão e xarope de gengibre (R$ 21,00), são boas companhias. Avenida Doutor Moraes Sales, 2662, Nova Campinas, ☎ 3255-1140 e 99134-1474 (100 lugares). 16h/0h (sex. 14h/0h; sáb. 12h/0h; fecha dom.). Aberto em 2018.

3º lugar – Alma Jazz Club

Jazz e bossa nova embalam o público nas noites de quarta a sábado e no domingo. Criações inspiradas na culinária de New Orleans, como o jambalaia (risoto com carnes bovina e suína, mais peixe e camarão; R$ 45,00), despontam no menu, que divide a atenção com o brunch nos fns de semana (R$ 45,00 a versão completa, para dois). Na seção de bebidas há cervejas artesanais da Cervejaria Campinas (R$ 11,00 a IPA) e drinques caprichados, caso do gim-tônica com tangerina (R$ 27,00). Rua Santo Antônio, 452, Cambuí, ☎ 3395-3700 (70 lugares). 18h/0h (sáb. 10h/17h e 18h/0h; dom. 10h/17h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2018.