1. GABBIANO RISTORANTE menu comer e beber rio 2019 zoom_out_map 1 /3 Entrada do menu de jantar: carpaccio de filé-mignon com lascas de parmesão (Divulgação/VEJASP)

2. GABBIANO RISTORANTE menu comer e beber rio 2019 zoom_out_map 2 /3 Paillard de filé mignon com fettuccine ao molho branco: prato principal (Divulgação/VEJASP)

3. GABBIANO RISTORANTE menu comer e beber rio 2019 zoom_out_map 3/3 Mil-folhas de morango: sobremesa do jantar (Divulgação/VEJASP)

O Gabbiano Ristorante está entre os participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander no Rio de Janeiro. Realizado pela terceira vez na Cidade Maravilhosa, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

No restaurante, entre os dias 20 de julho e 18 de agosto, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$60,00 pelo almoço ou R$ 85,00 pelo jantar, por uma refeição em três etapas composta de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Almoço

Entrada: mix de folhas orgânicas, atum em conserva, ovos, cebola roxa, alcaparras e vinagrete de mostarda

Prato principal: gnocchi amatriciana

Sobremesa: torta de limão brulée

Jantar

Entrada: carpaccio de filé-mignon com lascas de parmesão

Prato principal: paillard de filé mignon com fettuccine

Sobremesa: mil-folhas de morango

Cliente Santander: pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe 10% de desconto para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão.

Gabbiano Ristorante – Avenida das Américas, 3255, loja 142, Shopping Barra Garden, 3153-5529. Almoço: seg. a sex., 14h/16h. Jantar: seg. a qui., 18h30/20h30, dom. 17h/19h.

Veja mais sobre o Menu Veja Comer & Beber Rio de Janeiro aqui.