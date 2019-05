O Flor Negra Comfort-Food & Wine está entre os restaurantes participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander em Cuiabá. Realizado pela terceira vez na capital mato-grossense, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

No Flor Negra, entre os dias 18 de maio e 16 de junho, apenas no jantar de terça à quinta, das 19h30 às 23h30, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 64,90 por uma refeição em três etapas composta de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Entrada – Arancini de queijo com geleia de tomate (três unidades)

Prato principal – Rigatoni com ragu de carne, creme de burrata e raspas de limão-siciliano

Sobremesa – Bolo de especiarias com sorvete de leite e mel da Amazônia (Em parceria com a Matteo Gelato Criativo)

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha 10% de desconto para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão.

FLOR NEGRA COMFORT -FOOD & WINE BAR. Avenida São Sebastião, 2873, Quilombo, 3027-6201 (60 lugares). Horário do menu: ter. a qui., 19h30/23h30). Aberto em 2015. $$$$