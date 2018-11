O Líder

Sem firulas, tem boa oferta de cerveja em garrafas de 600 mililitros — Amstel e Devassa saem a R$ 6,90 cada uma — e cardápio variado, O sanduíche de pernil custa R$ 15,50. Às quintas, a cozinha expede tortilhas com sotaque baiano, recheadas com aratu, bacalhau ou camarão (R$ 22,90). Servidos das 11h às 16h, os pratos executivos têm preços convidativos. A picanha suína vem guarnecida de arroz, feijão-tropeiro e batata frita por R$ 16,90. Já o salmão grelhado ao molho de maracujá é reforçado por arroz e salada de legumes (R$ 19,90). Largo Dois de Julho, 32, Edifício Emily, Dois de Julho, ☎ 3014-0130 (80 lugares). 11h30/23h (dom. até 17h; fecha seg.). Aberto em 1957.

Oslo Gastrobar

Os clientes aproveitam a promoção do chope Devassa Puro Malte, que sai a R$ 4,90 (R$ 2,00 a menos que o normal) durante a happy hour de terça a quinta até 0h e sextas e sábados até 21h. O caprichado cardápio de comes tem assinatura do chef Alcides Gomes e lista pedidas como a costela suína ao molho barbecue de caju, que chega à mesa escoltada por batata rústica (R$ 69,90). A coxinha oslo, com massa crocante recheada com frango e cream cheese, sai em porção de seis unidades por R$ 34,90. Rua Recife, 86, Barra, ☎ 2137- 9752 (100 lugares). 17h/0h (sex. e sáb. até 2h; dom. 12h/20h; fecha seg.). Aberto em 2018.

Recanto da Tia Célia

Com mesas de plástico dispostas num corredor apertadinho e no salão interno, este bar acolhedor tem sempre uma cerveja bem gelada (Devassa de 600 mililitros, R$ 8,00) à espera de quem acabou de sair do trabalho. Peça um acarajé ou abará, servidos no prato com vatapá, caruru e salada (R$ 5,00 cada um) para enganar a fome. Se o apetite for maior, não se avexe e invista logo no mocotó com carnes, pirão e arroz (R$ 20,00). Rua Padre Domingos de Brito, 25, Garcia, ☎ 3237-2121 (80 lugares). 11h/22h (sex. e sáb. até 0h; fecha seg.). Aberto em 1998.

RV Lounge

De quinta a domingo, a partir das 16h, o bar à beira-mar tem música ao vivo tocada por DJs. Nesse clima animado, enquanto aprecia o pôr do sol numa das mesas ao ar livre, o público pede drinques como o morango power (R$ 19,90), com pedaços da fruta, xarope de groselha e gim. Da cozinha saem os dadinhos de tapioca com queijo de coalho servidos com geleia de pimenta (R$ 24,90, com oito unidades). Rua da Paciência, Vila Caramuru, Rio Vermelho, ☎ 99910-2889 (150 lugares). 15h/23h (fecha seg.). Aberto em 2016.

SP20 Resto Lounge

A onda fit também invadiu a happy hour. Aqui, o chamado combinado fit reúne 24 peças (sem arroz) de salmão, peixe branco e camarão (R$ 129,00). Entre os drinques, o que mistura gim com energético e rodelas de limão (R$ 26,00) tem apenas 67 calorias. Quem não faz conta de calorias na hora de botecar pode escolher a dupla de mini-hambúrgueres com batata chips (R$ 14,00). Nas sextas, as promoções de happy hour são oferecidas das 12h às 21h. Rua São Paulo, 20, Pituba, ☎ 3022-1624 (270 lugares). 17h30/0h30 (sex. a dom. 12h/2h) Aberto em 2013.

Zaccaria Bar

O cardápio deste badalado bar na Pituba fala diversas línguas. De sotaque italiano, a bruschetta roma (R$ 25,80) traz sobre o pão italiano tomate e manjericão regados com azeite e queijo parmesão maçaricado. A tábua, que combina salsichão frankfurt, fritas e molho currywurst (R$ 42,90, para quatro pessoas), tem inspiração alemã. Na seção dos drinques, vem “emprestado” do México o big mojito, que serve até seis pessoas e custa R$ 54,00. Rua das Rosas, 90, Pituba, ☎ 99706-5636 (130 lugares). 18h/0h30 (qui. e dom. até 1h30; sex. e sáb. até 3h; fecha seg.). Aberto em 2007.