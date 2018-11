Flow Fresh To Go

Com pouco mais de um ano, a loja já abriu cinco unidades na cidade. Faz sucesso a conveniência da comida saudável de preparo rápido. No cardápio, o sanduíche agridoce (R$ 15,00) tem o pão fabricado na loja, iscas de frango, queijo mussarela, geleia de frutas, cream cheese, mostarda e salsinha. O cliente escolhe adoçar o açaí com xarope de guaraná ou mel (pote pequeno por R$ 10,80 ou grande por R$ 13,80). O pão dos sanduíches segue a linha low carb: é feito com farinha de amêndoas. Alameda Ricardo Paranhos, Quadra 249, Lotes 12 e 13, Setor Marista, ☎ 3988-4236 (20 lugares), 11h/21h30 (sáb. e dom. 9h/17h). Mais quatro endereços. Aberto em 2017.

Go Box Food

A casa oferece comida saudável de maneira rápida e prática. O cardápio fixo traz, por exemplo, wrap enrolado na folha de couve e recheado com maionese de castanha-de-caju e frango desfiado (R$ 15,00). A panqueca de farinha de coco (R$ 12,00) é adoçada com xilitol e recheada de banana, pasta de amendoim e nibs de cacau. Todos os dias, a cozinha oferece almoço em marmita com cardápio variável, divulgado nas redes sociais. Custam, em média, R$ 30,00. Entre os pratos, costuma fazer parte o beef bourguignon acompanhado de palmito pupunha e abóbora grelhada. Rua 1129, 46/42, Setor Marista, ☎ 3241-9345 (14 lugares). 10h/20h (sáb. 9h/15h; fecha dom.). Aberto em 2017.