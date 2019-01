Guapo Mexican Bar

No salão despojado e multicolorido, com caveiras mexicanas espalhadas aqui e ali, a clientela divide porções como o guapito (R$ 20,90, seis unidades), com trouxinhas de massa fina de trigo recheadas com queijo, camarão ou carne-seca. Para beber, há cerveja Baden Baden (R$ 23,90, com 600 mililitros) e frozen de manga e limão, com tequila, licor e gelo picado (R$ 15,90). O churros helado, acompanhado por sorvete de creme e doce de leite (R$ 13,90) fecha a conta. Rua Maceió, 86, Jardim Brasil, Barra, ☎ 3264-1289 (60 lugares). 17h/0h (sex. e sáb. até 2h; dom. 16h/23h; fecha seg.). Aberto em 2013.

Tijuana

Os nachos com molho supreme (carne moída, salsa vermelha e queijo derretido; R$ 31,90) estão entre os petiscos mais pedidos no salão “vestido” a caráter. Do bar, peça o el pecado, que combina vodca, soda limonada, licor de maçã verde, pedaços da fruta e gelo (R$ 11,00), ou vá na clássica cerveja de garrafa Serra Malte (R$ 9,90). A quesadillas besos calientes (R$ 15,50), de brigadeiro com morango, fecha a conta. Rua Minas Gerais, 271, Pituba, ☎ 3248-8699 (250 lugares) 18h/2h. (fecha seg.); Shopping Cidade, Itaigara, ☎ 3353-7864 (200 lugares) 18h/2h. (fecha seg.). Aberto em 2001.