Hurricane Sports Bar

Quadros com fotos dos craques Johann Cruyff, Gabriel Batistuta e Ronaldo compartilham as paredes com as imagens de roqueiros como Jimi Hendrix, Bob Dylan e Kurt Cobain. A decoração é inspirada nos pubs ingleses e também em casas esportivas dos Estados Unidos. Com onze televisores espalhados pelo local, passando futebol, futebol americano, basquete e outros esportes, a casa também recebe shows às sextas e aos sábados. O cardápio tem a mesma pegada, com famosos nomeando os pratos. O tenista Roger Federer, por exemplo, tornou- se uma porção de almôndegas ao molho de tomate caseiro, com mussarela e parmesão (R$ 42,90). Já o músico Lou Reed representa um medalhão de filé-mignon com bacon, ao molho quatro queijos, mais purê de abóbora e quiabo (R$ 45,00). A Guiness (440 mililitros) custa R$ 34,00, enquanto a goiana Cajazipa (500 mililitros) sai por R$ 23,00. Avenida Assis Chateaubriand, 1259, Setor Oeste, ☎ 99669-8974 (90 pessoas). 17h/1h. (sex. e sáb. até 2h; dom. a partir das 16h; fecha seg.). Aberto em 2018.

Velho Texas

Quatro sócios apaixonados pelo Estado do Texas resolveram abrir um bar que explorasse a temática americana associada à cultura sertaneja goiana. A casa serve chope Brahma (R$ 12,90 cada um) e mais de 25 tipos de drinque. O texas nule leva uísque, sour mix e espuma de gengibre (R$ 25,00). Petisco mais pedido, o texas mix (R$ 92,90) abastece até cinco pessoas, com frango empanado frito, tulipa e costela no barbecue, além de batata frita com bacon, queijo cheddar e pedaços de frango. Aos domingos um churrasco típico estadunidense conta com uma costela assada por dezessete horas. Alameda Doutor Sebastião Fleury, 61, Setor Marista, ☎ 3434-4616 (350 lugares). 17h30/1h (sex. a dom. a partir das 12h). Aberto em 2018.

Vikings Pub

Inspirado na série televisiva de nome homônimo, o pub mescla elementos do rock e que remetem aos navegadores nórdicos, como escudos e machadinhas expostos nas paredes. Já na fila é oferecido de cortesia uma porção de batata frita crinkle, comprida e ondulada, que pode ser acompanhada de canecas de chope pilsen (R$ 6,00), puro malte (R$ 8,00), vice e IPA (R$ 12,00 cada). As marcas da bebida variam a cada semana. O destaque para os famintos é o sanduíche lagertha (R$ 21,00), feito com um hambúrguer suíno de 130 gramas, queijo mussarela, maionese temperada e pão brioche tostado com pasta de alho. Avenida T-7, 889, Setor Bueno, ☎ 99919-2040 (180 lugares). 18/0h (qui. a sáb. até 2h; fecha seg.). Aberto em 2018.