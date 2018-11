Della Panificadora

Com fornadas a cada hora, o estabelecimento é reconhecido pelos seus pães quentinhos. A R$ 15,98 o quilo, o pão francês pode vir com queijo ou com alho. Saem bastante o mandi e o sovado (ambos por R$ 30,69 o quilo). A loja ainda atende a demandas por salgadinhos para festas, que custam a partir de R$ 79,00. No espaço, é possível montar a própria pizza com a ajuda de um especialista (R$ 41,90 o quilo). A partir das 17 horas, é servido um bufê de caldos — de feijão, frango e palmito (R$ 13,40 cada cumbuca). Popularizou- se também o x-bagunça (R$ 23,10), sanduíche com hambúrguer, presunto, queijo mussarela, ovo, bacon, salsicha e salada. Praça Wilson Sales, 116, Nova Suíça, ☎ 3251- 6705 (120 lugares). 6h/22h (dom. até 23h). Mais três endereços. Aberto em 1992.

Padaria Moreira

A partir das 6 horas, a tradicional padaria oferece pão quentinho. Além do francês (R$ 14,90 o quilo), a versão integral (R$ 21,90 o quilo) e o australiano (R$ 24,90 o quilo) também movimentam os pedidos. Todas as manhãs, o café colonial é disposto no balcão por R$ 38,90 o quilo. São servidos pão de queijo, bolos, frios, entre outros itens. No meio do dia, há almoço por quilo (R$ 34,90). Após as 17 horas, inicia-se o bufê da pizza artesanal (R$ 37,90 o quilo) em que o cliente opta pelo tamanho da massa e por seus recheios. De sanduíche, o mais conhecido é o x-moreira (R$ 16,90), hambúrguer com queijo mussarela, presunto, peito de peru, salsicha, bacon, ovo, alface e tomate. Avenida Vereador José Monteiro, 1956, Setor Negrão de Lima, ☎ 3932-4686 (33 lugares). 6h/22h30. Mais três endereços. Aberto em 1994.

Padoca Casa de Pães

A primeira fornada é às 6 horas. O pão francês (R$ 15,90 o quilo) concorre com outros de nozes, de grãos, de azeite e de centeio (todos por R$ 29,90 o quilo). O italiano, com fermentação natural, sai por R$ 32,90 o quilo. Para quem prefere comer no estabelecimento, o pão com requeijão na chapa (R$ 6,00) é um clássico. O cappuccino italiano (R$ 9,00), com chocolate, café expresso e creme de leite, tem canela como opcional. Para mais sustância, o hambúrguer caseiro do x-padoca (R$ 21,00) faz par com mussarela, peito de peru defumado, ovo, salsicha, bacon, maionese, alface e tomate. Avenida T1, 2139, Setor Bueno, ☎ 3661-5051 (80 lugares). 6h/20h50. Aberto em 2014.

Panificadora Maná

A casa vive lotada. Entre os pães, ao lado do francês (R$ 15,90 o quilo), os campeões são o de batata (R$ 38,50 o quilo) e o mandi (R$ 31,90 o quilo). As rosquinhas amanteigadas (R$ 32,90 o quilo) são páreo duro, assim como o novo bolinho de farinha de aveia com banana e açúcar mascavo (R$ 29,90 o quilo; acrescentando-se castanha-do-pará, o preço sobe para R$ 49,90). Na lanchonete sai um pão na chapa atrás do outro, com ou sem catupiry (R$ 3,50 cada um). Rua C-264, 119, Quadra 598, Lote 14, Setor Nova Suíça, ☎ 3259-1317 (45 lugares). 6/21h (dom. e feriados até 13h). Aberto em 2000.

Polos Pães & Doces

Localizada em uma praça movimentada, a anti ga padaria não fica apenas no pão francês (R$ 16,50 o quilo). A broa de fubá de canjica (R$ 2,40 a unidade) também é querida pelos frequentadores. Da lanchonete, saem variações de misto-quente, como um de queijo, presunto e ovo (R$ 7,50). Como segunda opção estão as empadas de frango R$ (5,50) e camarão (R$ 6,50). Para acompanhar, o café coado (R$ 1,25), o expresso (R$ 3,50) ou o cappuccino (R$ 6,90). Praça Godofredo Leopoldino de Azevedo, 15, Setor Oeste, ☎ 3291-1704 (50 lugares). 6h/22h (sáb. até 21h; dom. 6h30/13h). Aberto em 1983. Aqui tem iFood.