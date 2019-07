Criado em 2017, o Menu VEJA Comer & Beber apresentado pelo Santander chega à sua terceira edição no Rio de Janeiro. De 20 de julho a 18 de agosto, 66 bons destinos gastronômicos vão oferecer entrada, prato principal e sobremesa a um valor fixo. A refeição completa custará R$ 60,00 no almoço e R$ 85,00 no jantar — o serviço não está incluso. Clientes Santander têm ainda um benefício a mais: 10% de desconto ou double drink.

A iniciativa é uma ótima oportunidade para que moradores e visitantes da Cidade Maravilhosa possam ir a bons restaurantes, comer bem e pagar um valor inferior ao que pagariam se escolhessem o prato diretamente no menu regular. Vale ressaltar que algumas casas participarão do festival somente no almoço ou no jantar. Confira a seguir os participantes: