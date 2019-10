COMER & BEBER: Ginger Bar serve os melhores drinques de Curitiba

1. Ginger Bar comer e beber Curitiba 2019 zoom_out_map 1 /2 Negroni, Caraíbas e GIG-JFK: drinques campeões da casa (Lígia Skowronski/VEJASP)

O endereço é um representante da nova onda de speakeasies, termo emprestado dos bares que, sorrateiramente, burlavam a proibição de venda de bebidas alcoólicas durante a Lei Seca americana (1920-1933). No caso do Ginger, o clima de clandestinidade vem da falta de placa na fachada, do acesso pelos fundos de uma galeria de arte e da entrada mediante o uso de senha, obtida nas redes sociais do bar. Porta adentro, a luz baixa reforça a atmosfera “incógnita” do lugar, que disponibiliza uma carta com 78 drinques. Entre eles estão os clássicos gim-tônica (R$ 17,00) e negroni (R$ 20,00) e os autorais caraíbas (rum branco, xarope de gengibre, limão, xarope de romã e defumação de canela) e GIG JFK (gim, cachaça de banana, licor de café, limão, gengibirra, pimenta-rosa e absinto), ambos por R$ 26,00.

Para acompanhar os goles, as receitas também fogem da obviedade. No huevos rotos, a porção traz ovos estalados, fritas e presunto cru (R$ 19,00), enquanto o frango shizuoka leva à mesa iscas da ave empanadas com panko, servidas com maionese de wassabi (R$ 21,00). Às quintas, os comes e bebes têm como atração extra apresentações com temas burlescos ou circenses. Último spoiler: há um ambiente secreto dentro do bar secreto. Chama-se Red Room, funciona de quinta a sábado e tem balcão para até treze pessoas. Rua Saldanha Marinho, 1220, centro, ☎ 99122-2327 (58 lugares). 19h/2h (ter. e qua. até 1h; dom. 18h/23h; fecha seg.). Aberto em 2017.

2º lugar – La Champagneria

O público é formado majoritariamente por mulheres, que também inspiram o cardápio: a carta de drinques é dedicada a personagens que fizeram história. O coquetel frida kahlo mistura tequila El Jimador, purê de melancia e pimenta (R$ 38,00). Às quartas-feiras, a casa propõe espumante à vontade (R$ 89,00 por pessoa). Das comidas, a croqueta holandesa consiste em um bolinho de aipim e costela servido com aïoli de wasabi (R$ 23,00). Rua Itupava, 1377, Hugo Lange, ☎ 3149-4422 (70 lugares). 19h/0h (sex. e sáb. até 1h; fecha dom. a ter.). Aberto em 2017.

3º lugar – Officina Restô Bar

Uma carta de drinques batizada de “O Locavorista” é novidade e reúne receitas preparadas com ingredientes de Curitiba e do litoral. Um dos coquetéis da lista é o chamânico, que mistura vodca, sucos de maçã e de limão, xarope de açúcar e matchá de erva-mate (R$ 27,00). Da cozinha vem a porção de coxinha de pato, valorizada por geleias de laranja e de pimenta (R$ 39,00, sete unidades). Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 1154, centro, ☎ 3402-0986 (90 lugares). 18h/0h (seg. até 22h30; sex. e sáb. até 1h; fecha dom.). Aberto em 2014.

