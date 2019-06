Café Container serve o melhor café de Campinas

Amparada no bom relacionamento com pequenos produtores de cafés especiais, a casa consolidou-se como referência no interior paulista nesse segmento da bebida. Não à toa, leva o quarto troféu da categoria nesta edição. Comandante do lugar, o head barista Andrés Aguirre explora diferentes métodos de extração do líquido a partir de três linhas de grãos. O blend Container é produzido por Georges Schwarzstein, no sítio Pedra Preta, em Jacutinga, sul de Minas Gerais, a 110 quilômetros de Campinas. As outras duas opções são o grão do visitante, que muda todo mês, trazendo variações de diversas regiões do Brasil, e a edição premiada, composta de microlotes de safras exclusivas. Um expresso simples, feito com o blend da casa, sai a R$ 6,90, e o freddo, expresso duplo batido na coqueteleira com gelo e servido com rodela de laranja, custa R$ 12,00. No menu degustação (R$ 25,00), o café escolhido é apresentado em três extrações: expresso, Hario V60 e aeropress. Neste ano, para incrementar o cardápio de comidinhas, os sócios Gustavo Mourtada e Eric Ortiz trouxeram o chef Pedro Barretto. Entre as novidades introduzidas no menu, encanta os olhos e o paladar a toast com salmão curado, abacate e creme de queijos sobre uma fatia de pão de fermentação natural (R$ 19,90). Rua Antônio Lapa, 1080, Cambuí, ☎ 3367-2005 (65 lugares). 10h/22h (fecha dom.). Aberto em 2013.

2º lugar – Virginia Coffee Roasters

É da fazenda da família dos proprietários, em Sarutaiá (SP), que chegam os grãos usados na cafeteria. A bebida pode ser extraída em métodos como Hario V60, prensa francesa, aeropress e Chemex (R$ 9,50 cada um). O menu também lista preparações como o iced latte, café e leite gelados com xarope de caramelo (R$ 13,20). Por R$ 7,50, as bebidas ganham a companhia de uma fatia do bolo do dia, como o de cenoura com chocolate. Avenida Doutor Romeu Tórtima, 285, 1º andar, em cima da Padaria Alemã, Barão Geraldo, ☎ 3288-0324 (27 lugares). 9h/19h (fecha seg.). Aberto em 2017.

3º lugar – Kopenhagen

O expresso servido com waffer de chocolate (R$ 6,60) e o cappuccino, preparado com expresso, leite vaporizado e pedacinhos de chocolate ao leite (R$ 11,90), são os campeões de pedidos. Entre as guloseimas da rede, a nova língua de gato recheada de avelã ou de creme trufado (R$ 24,50 a caixa com 85 gramas) disputa a preferência com a nhá benta (marshmallow sobre waffer coberto com chocolate ao leite; R$ 13,90 a unidade). Parque Dom Pedro Shopping, ☎ 3208-1400 (24 lugares). 10h/22h (dom. 12h/20h). Aberto em 2003.