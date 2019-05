A bela paisagem do lago do Parque das Águas é um atrativo e tanto, mas há outros motivos que tornam o Bar das Águas um lugar especial para um pós expediente. De segunda a quarta, entre 18h e 22h, um caprichado rodízio de petiscos concorre com as porções do cardápio. A R$ 26,99 por pessoa, o serviço contempla trinta itens, como coxinha, esfiha e pastelzinho. Para tabelar com os comes, há cervejas de 600 mililitros (R$ 12,90 a Original) e long neck (R$ 7,90 a Stella Artois), chope Brahma (R$ 8,50), cozumel (R$ 9,50, 200 mililitros) e drinques clássicos. Todos os dias, a animação é garantida por música ao vivo (R$ 7,00 o couvert artístico). Avenida Hermina Torquarto da Silva, 2401-3285, CPA, ☎ 2127-2639 (46 lugares). 16h30/0h (sex. e sáb. 15h/2h; dom. 15h/0h). Aberto em 2017.

2º lugar: Ditado Popular

No ano em que completa uma década em funcionamento, a casa atrai o público com receitas como a da costelinha suína que leva quatro horas para ficar pronta e é servida com batata frita e molho barbecue (R$ 54,90, para duas pessoas). No espaço chamado de clube do uísque, a clientela costuma pedir garrafas como a da marca Old Parr (R$ 350,00). Para acompanhar os brindes, o combo de petiscos reúne: filé-mignon, picanha, frango, batata frita, mandioca frita (R$ 30,90, para quatro pessoas). Na seleção de cervejas, há Budweiser e Stella Artois (R$ 12,50, 550 mililitros). Rua Senador Vilas Bôas, 86, Praça Popular, ☎ 4141-3655 (300 lugares). 17h/2h (qua. até 3h; qui. a sáb. até 4h; dom. até 0h30). Aberto em 2009.

3º lugar: Armazém Mamur

Construído na parte mais alta da Avenida das Torres, o bar tem ambientação rústica e agradável área ao ar livre. No cardápio, a palavra de ordem é fartura. Servido somente às quartas-feiras, um rodízio variado inclui pizzas, salgados (croquetes, quibes) e batata frita (R$ 29,90 por pessoa). Às terças, o tema do rodízio são os caldos, que vão desde o clássico de feijão passando por dobradinha e vaca atolada (R$ 19,90 por pessoa). As cervejas de garrafa lideram os pedidos entre as bebidas (R$ 12,00 a Itaipava Premium ou Petra Puro Malte), mas o bar também prepara drinques, como caipirinha (R$ 14,90) e margarita (R$ 21,90). A criançada é bem-vinda, pode brincar no espaço kids e bebericar sucos de frutas (R$ 14,00 a jarra 1 litro). Avenida das Torres, 478, Santa Cruz II, ☎ 2127-6000 (300 pessoas). 18h/0h. Aberto em 2016.

(Preços apurados entre abril e maio de 2019).

