Bráz

Com duas unidades na cidade — uma no Jardim Botânico e a outra na Barra —, a grife paulistana, que aportou há doze anos no Rio, tem clientela cativa. Para o abre-alas, uma das dicas traz berinjela em camadas com abobrinha e tomate fatiados e marinados em azeite, alho e hortelã. Coberta por mussarela e parmesão ralado, a receita é finalizada em forno a lenha (R$ 35,00). Na etapa principal, a pizza caprese (R$ 57,00 a individual; R$ 93,00 a grande) reúne mussarela, tomate-caqui, mussarela de búfala, folhas de manjericão e pesto de azeitona preta. As opções de massa são a tradicional, a integral ou a levíssima nuvola, que passa por dupla maturação e tem produção diária limitada. Rua Maria Angélica, 129, Jardim Botânico, ☎ 2535-0687 (300 lugares). 18h30/0h30 (sex. a dom. até 1h30). Mais um endereço. Aberto em 2007. $

Camelo

Inicialmente dedicada às especialidades árabes, a marca paulistana com mais de meio século ganhou novo foco em 1963, após a família Nóbrega assumir o negócio. De massa fina e crocante, as estrelas do cardápio são assinadas pelo pizzaiolo-chefe Antônio Macedo, fu ncionário da Camelo desde a década de 60. As opções vão desde a clássica margherita (R$ 82,00) até a de presunto de Parma (R$ 98,00). Dica açucarada, o carpaccio de banana brûlé chega à mesa na companhia de sorvete de doce de leite (R$ 30,00). Avenida Henrique Dumont, 57, Ipanema, ☎ 2274-2303 (170 lugares). 18h/23h30 (sex. e sáb. até 0h30; dom. a partir de 12h). Aberto em 2016. $

Capricciosa

Inaugurada nos anos 90, a casa foi pioneira no uso de farinhas especiais e em longa fermentação. A experiência pode começar com um mix de antepastos (R$ 72,00) e seguir com a margherita gourmet: mussarela de búfala, tomate, lascas de parmesão e manjericão (R$ 55,00 a individual; R$ 83,00 a família). Na unidade do Jardim Botânico há um espaço anexo e um menu exclusivo para a Capricciosa Trattoria. Entre preparos de massa e carnes de base italiana, também disponíveis no endereço de Ipanema, figura o duo de raviólis de camarão e burrata ao molho de limão e bottarga (R$ 58,00). Rua Maria Angélica, 37, Jardim Botânico, ☎ 2527-2656 (160 lugares). 12h/15h e 18h/1h (sáb. e dom. 12h/17h e 18h/1h); Rua Vinicius de Moraes, 134, Ipanema, ☎ 2523-3394 (80 lugares). 18h/1h (sáb. e dom. 12h/16h e 18h/1h). Mais um endereço. Aberto em 1999. Aqui tem iFood. $$

Coltivi

Ocupa uma antiga casa colonial da Conde de Irajá, com um charmoso jardim interno. O negócio é do italiano Piero Zolin e tem o chef Meguru Baba (ex-Dalva e Dito, de Alex Atala) no comando do forno. Feitas com farinha de trigo integral e semi-integral, as pizzas estão divididas em três tipos: brisa de farinha, mais macia, leve e grossa; rotonda, sem fermento; e crocante, em formato quadrado. A terra leva fior di latte, scamorza defumada, batata, presunto royale, alecrim e páprica (R$ 60,00). Crudo de mignon, lardo, mussarela de búfala, picles de cebola e agrião são os ingredientes da pizza do chef (R$ 75,00). Rua Conde de Irajá, 53, Botafogo, ☎ 96532-5353 (60 lugares). 18h/1h. Aberto em 2019. $$

Domenica

Presente na Tijuca e em Botafogo, a marca prepara receitas artesanais, de massa leve. A sugestão é pedir uma entrada e uma pizza para duas pessoas. Na lista de aperitivos consta o shiitake ao forno com focaccia (R$ 47,00). Dividido entre clássicas, regionais da Itália e autorais, o cardápio de pizzas elenca a trufatta (R$ 69,00), com molho de tomate, mussarela de búfala, cogumelos, cebola, crocante de Parma e um toque de trufas brancas. Entre as mais pedidas está a de pesto de manjericão, com mussarela de búfala, tomatinhos e queijo grana padano (R$ 47,00). Rua São Francisco Xavier, 18, Tijuca, ☎ 3577-0009 (73 pessoas). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h). Mais um endereço. Aberto em 2016. $

Eccellenza Pizzaria

A matriz, em Humaitá, fechou as portas em maio, mas a marca ganhou unidades na Barra e em Campo Grande ao longo de 2019. Do forno a lenha de ambas saem pizzas como a magistrale: mussarela de búfala defumada, bacon, cebola-roxa, azeitona preta, manjericão, ovo poché, azeite trufado e um toque de pimenta calabresa (R$ 83,00 em Campo Grande; R$ 92,00 na Barra). Todos os discos também são preparados em tamanho individual. Nesse formato, a margherita custa R$ 41,00 em Campo Grande e R$ 44,00 na Barra. VillageMall, piso L2, Barra, ☎ 3252-2651 (152 lugares). 12h/22h30 (dom. até 20h30); ParkShopping Campo Grande, piso L1, Campo Grande, ☎ 2414-7475 (112 lugares). 17h/23h (sex. e sáb. 12h/23h; dom. 12h/22h). Aberto em 2002. $

Ella (campeã de 2019)

Aqui não tem hora certa para comer pizza — aliás, para o chef Pedro Siqueira, qualquer hora é hora de um bom pedaço de pizza. Atendendo do almoço ao jantar, o charmoso casarão no Jardim Botânico conquistou o bicampeonato na categoria graças à combinação de dois ingredientes-chave: uma massa aerada, leve e macia, que fica descansando por pelo menos 48 horas até ser aberta, e coberturas deliciosamente criativas. Elas são feitas com ingredientes de primeira qualidade, garimpados em pequenos produtores pelo cozinheiro, que também levou o prêmio de melhor restaurante brasileiro neste ano com o Puro (pág. 90).

Entre suas melhores criações estão a de lombo canadense, com molho de tomate caseiro, scamorza defumada, crocante de presunto de Parma e geleia de pimenta (R$ 49,00), e a verdi, que reúne pesto da casa, mussarela de búfala, amêndoas laminadas e broto de manjericão roxo (R$ 42,00). Com diâmetro semelhante ao de um prato, as redondas são servidas no formato individual. Recentemente o estabelecimento ainda incluiu no cardápio opções de sanduíche assado no forno a lenha para o almoço e novos drinques criados pelo premiado mixologista Alex Mesquita. O dias claros (vodca, espumante, xarope de especiarias e suco de abacaxi; R$ 37,00) é um deles. Quem disse mesmo que pizza não combina com uns bons drinques? Rua Pacheco Leão, 102, Jardim Botânico, ☎ 3559-0102. 12h/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2017. Aqui tem iFood. $

Ferro e Farinha

O pequeno estabelecimento, numa quadra tranquila do Catete, tem pizzas de longa fermentação e coberturas nada convencionais. Comandada pelo nova-iorquino Sei Shiroma, a pizzaria prepara seus discos em forno a lenha e convida os clientes a comê-los sem o uso de talheres. São apenas seis receitas no menu, como a adobo verde (R$ 37,00), que leva molho de tomate, queijo grana padano, couve marinada em shoyu e gengibre, mel picante e alho confit. A mais nova da lista é a italo disco, feita com molho de tomate, fior di latte, salame picante e pistache torrado (R$ 42,00). Rua Andrade Pertence, 42-D, Catete, ☎ 3495-1552 (40 lugares). 19h/23h30 (dom. 18h30/23h; fecha seg.). Aberto em 2014. Aqui tem iFood. $

Mamma Jamma

A rede iniciou sua expansão seis anos após a abertura da matriz, no Jardim Botânico. Em 2019, ela chega a sua primeira década com outras cinco lojas no Rio (Barra, Recreio, Botafogo, Tijuca e Niterói) e uma em Salvador (BA). A pizza que leva o nome da casa é feita em forno a lenha com calabresa artesanal, mussarela, parmesão e orégano (R$ 66,00). Elaborada com mussarela de búfala, queijo de cabra, cream cheese, pimenta-do-reino e manjericão, a invernata custa R$ 74,00. Os dois vinhos tintos da marca, produzidos com exclusividade na Itália, saem a R$ 72,00 cada um. Rua Saturnino de Brito, 50, Jardim Botânico, ☎ 3875-1223 (110 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h). Mais cinco endereços. Aberto em 2009. $$

Zagga Pizza Bar

A pizzaria do polo gastronômico do Baixo Lido prepara a massa no estilo napolitano, em forno a lenha. Sugestão de entrada, o mix zagga (R$ 57,00) reúne burrata, presunto de Parma, tomate e focaccia de alecrim. Na etapa seguinte, consta a pizza que leva mussarela de búfala, alho crocante e pimenta dedo-de-moça (R$ 36,00, individual). Novidade no cardápio, a seção de massas elenca o ravióli de ricota com espinafre ao molho pesto (R$ 32,00). Gim com polpa de maracujá, suco de tangerina, tônica, canela, alecrim e zimbro (R$ 35,00) é um dos drinques da casa. Rua Ronald de Carvalho, 265, Copacabana, ☎ 3738-8703 (70 lugares). 18h/0h. Aberto em 2018. Aqui tem iFood. $