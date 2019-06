As melhores pizzarias de Campinas segundo VEJA COMER & BEBER

Bonelli

Do forno a lenha saem várias coberturas criadas na própria pizzaria. É o caso do disco de massa campeão de pedidos, que leva mussarela, queijo brie e geleia de pimenta (R$ 65,90). Outra versão de sucesso, que exibe o nome da marca, vai à mesa com mussarela, peito de peru, alho-poró e catupiry (R$ 65,00). Na carta de vinhos, com 78 rótulos, está o tinto italiano Primitivo di Puglia Esperanto IGT 2016 (R$ 97,00), uma boa opção para harmonizar com esses sabores. Avenida Barão de Itapura, 2662, Taquaral, ☎ 3243-1133 (200 lugares). 11h30/15h e 18h/0h (sáb. até 1h). Aberto em 2006. $

Bráz (campeã de 2019)

Ano após ano, desde a primeira edição de VEJA COMER & BEBER em Campinas, a Bráz, criada na capital paulista, leva o prêmio da categoria. O apreço dos moradores da cidade e do júri não é sem razão. Enquanto a redonda não vem, pode-se pedir uma das entradas para dividir com os amigos. Sob medida para isso é o piatto d.o.b. (R$ 35,00), uma seleção de produtos exclusivos, que inclui soppressata de calabresa, ricota artesanal, mussarela de búfala, tapenade de azeitonas pretas com basílico gigante e antepastos produzidos na casa, mais pão artesanal e crostinos. Um vinho para acompanhar? Na enxuta carta, destaca-se o Mazzei per Bráz (R$ 119,00 a garrafa e R$ 32,00 a taça), tinto de produção exclusiva de uma vinícola da Itália para a marca. Na lista de pizzas especiais, a caprese (R$ 93,00) é uma das mais procuradas. Nela, a massa é coberta por uma base de mussarela sobre a qual são dispostos rodelas de tomate-caqui, mussarela de búfala, folhas de manjericão gigante e pesto de azeitonas pretas. Menos trivial, a de funghi reúne mussarela, cogumelos shiitake, cebola-roxa e salsinha (R$ 93,00). Para encerrar a refeição, muitos fregueses saciam o desejo de um doce com o sorvete ao forno de chocolate, biscoito ao rum e merengue italiano (R$ 26,00). Rua Benjamin Constant, 1963, Cambuí, ☎ 3251-4444 (250 lugares). 18h30/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2003. $$

De Vitis Pizza

Entre as coberturas mais pedidas desta casa, a napolitana une a clássica combinação de tomate e mussarela com parmesão e lâminas de alho (R$ 54,00). Do mesmo forno a lenha sai outro disco com remissão direta à Itália, elaborado com um tricolor conjunto de mussarela de búfala, tomate seco e rúcula (R$ 65,00). Anexa à pizzaria, a De Vitis Gelato pode contribuir para o encerramento da refeição com sorvetes vendidos em potes pequeno (R$ 9,00), médio (R$ 12,00) e grande (R$ 15,00). Os sabores mais populares são pistache e menta com cobertura de chocolate. Avenida João Mendes Junior, 278, Cambuí, ☎ 2513-4444 (110 lugares). 17h/0h. Aberto em 2012. $

Engenho Paulista

Do rol de quarenta pizzas, as que mais chegam às mesas são a caprese, com mus sarela, mussarela de búfala, pasta de azei tona, gorgonzola, catupiry, tomate e manjericão, e a carnitas, com peperone, calabresa, bacon, mussarela, pimentões e pimenta jalapeño (R$ 76,15 cada uma). A novidade do endereço é a vulcão, preparada com o dobro de cobertura (acrescentam-se R$ 35,50 ao preço do sabor escolhido). À espera da pizza, vale pedir um tortano, pão de calabresa com massa da casa (R$ 17,20). Rua Dona Prisciliana Soares, 233, Cambuí, ☎ 3294-2316 (100 lugares). 18h/0h. Aberto em 2016. $

Italy Pizza & Pasta

Divididas no menu entre tradicionais brasileiras e tradicionais italy, as pizzas saem do forno em versão individual (28 centímetros de diâmetro) ou grande (o tamanho-padrão). Da linha assinada pela casa, a bronte leva queijo scamorza (feito com leite de búfala), speck (presunto cru defumado) e pistache (R$ 45,00 a individual ou R$ 79,00), enquanto a linguiça artesanal é coberta pelo embutido, levemente picante, mussarela e cebola-roxa (R$ 42,00 e R$ 79,00). Nos almoços, o restaurante serve apenas pratos de massa, de carne e risotos. Rua Francisco Alfredo Júnior, 490, Swiss Park, ☎ 2103-9675 (119 lugares). 11h/15h e 18h/23h30 (fecha seg.). Aberto em 2014. $$

Lastro Pizzaria

Nas duas unidades a massa leva farinha italiana e passa por 48 horas de fermentação antes de ser assada. Ela vai para o forno, que combina lenha e gás, moldada em discos de 25 centímetros de diâmetro, com quatro fatias cada um. No sabor carbonara, é montada com papada suína defumada, ovo caipira de gema mole, cebola-roxa, pimenta-do-reino e queijo grana padano (R$ 30,00). Sob calabresa artesanal defumada, mussarela e cebola-roxa, custa R$ 31,00. Avenida Santa Isabel, 570, Barão Geraldo, sem telefone (66 lugares). 18h30/0h (dom. e ter. até 23h; fecha seg.); Rua José Villagelin Júnior, 19, Cambuí, sem telefone (54 lugares). 18h30/0h (dom. e ter. até 23h; fecha seg.). Aberto em 2017. $

Maremonti

Do forno a lenha saem discos nas versões napolitana (individual) e tradicional (oito fatias) em qualquer refeição. Novidade da marca paulistana, a pizza napolitana em formato de estrela pode ser assada com mussarela de búfala, mix de cogumelos e parmesão e finalizada com azeite trufado (R$ 48,00). A caprese especial vai à mesa com mussarela de búfala, tomate-caqui, patê de azeitona e manjericão (R$ 59,00 a napolitana ou R$ 118,00). Para harmonizar, há vinho da casa produzido na vinícola italiana Castello di Gabiano, o Maremonti Rosso Barbera d’Asti 2016 (R$ 110,00). Galleria Shopping, ☎ 3206-1160 (120 lugares). 11h45/15h e 18h/22h30 (sex. e sáb. 11h45/23h30; dom. 11h45/22h). Aberto em 2012. $$

Ritorno

São mais de cinquenta pizzas no menu, entre elas a moda da casa, coberta com mussarela, calabresa, lombo suíno, milho, bacon, tomate, parmesão e catupiry (R$ 65,90). Quem prefere sabores sem carne, pode escolher a zucchini, que leva abobrinha, mussarela e tomate (R$ 54,90). Acompanham os discos com frequência as cervejas Heineken (R$ 14,90) e Original (R$ 13,50). Todos os dias há opção de rodízio, que inclui pizzas doces (R$ 37,90; sexta e sábado, R$ 39,90). Rua São Pedro, 182, Cambuí, 3252-8803 (200 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h); Rua Coronel Francisco Andrade Coutinho, 119, Cambuí, ☎ 3254-4010 (220 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 1985. $

San Luca

Com decoração que remete às cantinas italianas, a casa assa pizzas de massa fina e crocante em forno a lenha. O disco com o nome da marca é coberto por mussarela e calabresa artesanal levemente picante (R$ 80,00). Mussarela e alcachofra compõem a receita de outra pizza com boa saída (R$ 78,00). Para acompanhar a refeição, o vinho tinto chileno Gran Tarapacá Carménère 2017 custa R$ 108,00. Rua Maria Tereza Dias da Silva, 726, Barão Geraldo, ☎ 3288-0536 (120 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 0h; fecha seg.). Aberta em 2006. $$