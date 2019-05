Cheba Grill

O segredo do sucesso em suas quase duas décadas de funcionamento? Espetos e grelhados na brasa e servidos em ambiente descontraído. Instalado em frente à residência do proprietário Ademir Botelho, conhecido como Cheba, o bar tem entre suas especialidades o espeto de picanha ladeado por arroz, farofa, mandioca cozida e vinagrete (R$ 28,50). Outra pedida que ganhou fama entre os clientes é o crocante pão de alho (R$ 10,00). As cervejas em garrafa têm preços convidativos: Original e Brahma custam R$ 10,00 cada uma. Rua Presidente Afonso Pena, 1096, Morada do Sol, ☎ 2136-7688 e 99987-4786 (80 lugares). 18h/0h (fecha sáb. e dom.). Aberto em 2000.

Chuvisco

Fundado há 35 anos, este tradicional bar cuiabano é ponto de encontro de famílias e grupos de amigos. O grande trunfo do local está na dupla formada pelos espetos caprichados e as cervejas sempre geladas. As versões mais pedidas do petisco são a de alcatra (R$ 22,80) e a de frango com bacon (R$ 20,00) – ambas vêm acompanhadas de arroz, vinagrete, mandioca cozida e farofa. Entre os pratos, é imbatível a picanha escoltada por arroz, vinagrete, mandioca cozida e farofa, que pode vir em porção individual (R$ 34,50) ou para duas pessoas (R$ 61,00). Para beber, as cervejas em garrafa (R$ 12,50 a Original) são as mais procuradas pelos frequentadores. Avenida Senador Filinto Müller, 1661, Quilombo, ☎ 3621-1128 (240 lugares). 18h/0h (sáb. 11h/23h; fecha dom. e seg.). Aberto em 1994.

Digo Espetaria

Churrasqueiro oficial entre amigos e família, Rodrigo Ribeiro, o Digo, decidiu transformar o hobby em empreendimento. Em novembro de 2018, ele assumiu a operação da antiga Barbecue Espetaria e fez questão de manter alguns clássicos do cardápio, entre eles o espeto de filé-mignon coberto por Catupiry e salpicado com alho (R$ 26,00) e o de picanha (R$ 28,00). As duas pedidas chegam à mesa com diversos acompanhamentos: arroz, vinagrete, mandioca cozida e, um diferencial da casa, purê de batata. Para matar a sede, as cervejas de garrafa das marcas Amstel, Budweiser e Original custam R$ 12,00, já a Heineken sai a R$ 14,00. Avenida Itália, 1253, Alpha Mall 2, ☎ 2127-9597 (60 lugares). 18h/23h (fecha dom.). Aberto em 2018.

Espeto Popular

Neste movimentado endereço da Praça Popular, o carro-chefe são os espetos e grelhados na brasa. Um dos preferidos da clientela intercala cubos de filé com bacon e vem à mesa com guarnição de arroz, mandioca, vinagrete e farofa de alho (R$ 32,00). Os mesmos acompanhamentos escoltam a picanha tradicional (R$ 65,00), que chega ainda com feijão-tropeiro e cebola empanada. Para beber, seguem imbatíveis as cervejas em garrafa (R$ 12,00 a Brahma), mas também faz sucesso o suco de laranja (R$ 8,00 com 300 mililitros ou R$ 10,00 na jarra de 700 mililitros). Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 482, Goiabeiras, ☎ 3622-5335 (120 lugares). 18/0h (fecha dom.). Aberto em 2005.

Espeto no Prato

Tradicional espetaria da capital mato-grossense, está em atividade há 27 anos. As mesinhas na calçada são disputadas por frequentadores fiéis, que chegam para provar a boa variedade de espetos (com cerca de 250 gramas) – a seleção com dez tipos inclui contrafilé (R$ 21,00), coração de frango (R$ 21,00) e medalhão de filé (R$ 25,00). As pedidas têm acompanhamento de vinagrete, arroz, mandioca e farofa. Bom par para os comes, as cervejas costumam vir em garrafas de 600 mililitros (R$ 9,00 a Antarctica e R$ 12,50 a Original), mas também estão disponíveis em long neck (R$ 8,00 a Heineken). Rua Tenente Eulálio Guerra, 295, Araés, ☎ 3322-9185 (250 lugares). 17h/0h (fecha dom.). Aberto em 1992.

Mineiro Grill

Localizada no bairro universitário de Boa Esperança, a casa já nasceu com foco claro: as carnes assadas na brasa. Entre as catorze opções de espeto, há o de filé-mignon, que vem à mesa ao lado de arroz, vinagrete, mandioca e farofa de alho (R$ 29,00). Também faz sucesso a linguiça artesanal recheada com queijo, servida em porção de 500 gramas com arroz, feijão-tropeiro, vinagrete, mandioca e maionese (R$ 49,90). As mesmas guarnições vêm com o prime rib suíno (R$ 46,90, também com 500 gramas). Vinte rótulos de cerveja completam o programa, entre elas a Petra Puro Malte (R$ 6,00) e a Estrella Galicia (R$ 9,00), ambas long neck. De terça a domingo, há música ao vivo. Rua Presidente Joaquim Manoel Murtinho, 130, Boa Esperança, ☎ 3054-2112 (140 lugares). 18h30/0h (fecha seg.). Aberto em 2015.

Moinho Espetos

No ano em que completa duas décadas em funcionamento, essa espetaria mantém um de seus principais atrativos: o clima descontraído. Da brasa, saem pedidas como a meia manta de carne de sol (R$ 43,00, para duas pessoas), que vem à mesa com manteiga de garrafa, e os espetos de contrafilé de vitela (R$ 28,00) e de lombo de porco (R$ 24,00). Para acompanhar qualquer uma dessas sugestões, vão à mesa: arroz, mandioca cozida, vinagrete e farofa. Na seleção de bebidas figuram cervejas long neck (Heineken ou Eisenbahn saem a R$ 8,00 cada uma) e em garrafa de 600 mililitros (Brahma ou Itaipava custam R$ 8,00 cada uma). Rua Caetano Pinto Montenegro, 1928, Boa Esperança, ☎ 3664-3763 (80 lugares). 17h/23h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2005.

Prime Espetos

São dois endereços: um no Jardim Guanabara e o outro nas proximidades do Museu de Arte e Cultura Popular da Universidade Federal de Mato Grosso, este muito popular entre os universitários. Em ambas unidades, o principal chamariz são os espetos sem firulas, caso dos que alinham cubos de contrafilé (R$ 21,90), de medalhão (R$ 24,00), de alcatra (R$ 21,90) ou de lombo mais bacon (R$ 25,00). Qualquer uma dessas sugestões vai à mesa guarnecida de arroz, mandioca cozida, vinagrete e farofa. Para acompanhar os petiscos, as cervejas de garrafa lideram os pedidos – Brahma, Skol e Antarctica custam R$ 10,00 cada uma. Rua Doutor Eurícles Mota, Jardim Guanabara, 9249-5992 (50 lugares). 18h/23h45 (fecha dom.). Rua Alziro Zarur (antiga Rua 1), Boa Esperança, ☎ 9249-5992 (60 lugares). 18h/23h45 (fecha dom.). Aberto em 2002.

(Preços apurados entre abril e maio de 2019).

Veja também: Tudo sobre Veja Comer & Beber Cuiabá 2019