Alda Maria Doces Portugueses

O ponto com delícias de Portugal, que também abriga um museu sobre o universo dos doces, é conduzido pela filha de Alda Maria, Simone Campos. Ela representa a nona geração da família dedicada às artes da cozinha. O menu relaciona itens como pastéis de santa clara (R$ 10,00 a unidade), toucinho do céu (R$ 15,00) e ovos moles (R$ 7,00, no copinho). Para acompanhamento, há café expresso orgânico (R$ 5,00) e cálice de vinho do Porto (R$ 15,00). Rua Almirante Alexandrino, 1116, Santa Teresa, ☎ 2232-1320 (25 lugares). 10h30/19h (dom. a partir das 14h; fecha seg.). Aberto em 2003.

Arte Conventual

Doces portugueses conventuais, com farta presença de ovo e açúcar, são as atrações dos quatro pontos de venda na cidade. Constam do menu pastel de nata (R$ 9,90) e barriga de freira (R$ 10,50). Na ala salgada, o pastel de nata de bacalhau custa R$ 12,50. Para beber, tem expresso (R$ 6,00) e a também lusitana Água das Pedras (R$ 9,50, 250 mililitros), água mineral gasosa. Shopping da Gávea, Gávea, ☎ 2422-0461 (3 lugares). 10h/22h (dom. 12h/21h); Shopping Leblon, Leblon, ☎ 2512-3202 (5 lugares). 10h/22h (dom. a partir das 12h). Mais dois endereços. Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

Bel Trufas

Na pequena loja de Bel Carvalho, o rol de guloseimas inclui bolo de amêndoa com calda de laranja (R$ 14,70 a fatia) e cookie (R$ 7,00 ou R$ 8,50 na versão vegana). Item mais recente, a pavlova, receita clássica de suspiro com chantili e morango (R$ 15,00), divide atenções com as trufas (R$ 2,80), cujas opções incluem a tradicional e a com caramelo. Uma sugestão de café leva um toque de chocolate amargo e vai à mesa com uma trufa à escolha do cliente (R$ 10,80). Rua General Venâncio Flores, 481, loja B, Leblon, ☎ 3114-8035 (9 lugares). 11h/19h (sáb. até 18h; fecha dom.). Aberto em 2012. Aqui tem iFood.

Brigadeiros Fabiana D’Angelo

O brigadeiro tradicional (R$ 5,00), com Nescau na fórmula, lidera os pedidos nos cinco pontos de venda na cidade, todos em shoppings: Fashion Mall, Rio Design Leblon, Shopping Leblon, Shopping da Gávea e Rio Design Barra. Na rede, também há fãs para a versão de churros (R$ 5,50) e outras sugestões, como o bolo red velvet no pote (R$ 10,00 o pequeno) e o cone recheado de brigadeiro (R$ 10,00). Shopping da Gávea, Gávea, sem telefone (8 lugares). 10h/22h (dom. 12h/21h); Rio Design Barra, Barra, sem telefone (6 lugares). 10h/22h (dom. 15h/21h). Mais três endereços. Aberto em 2001.

Brownie do Luiz

Luiz Quinderé era um estudante de 15 anos quando, em 2005, começou a divulgar sua receita do doce americano. O brownie tradicional (R$ 5,00 a unidade) e a lata com pedaços de bordas crocantes (R$ 26,00, 300 gramas) são encontrados em centenas de pontos da cidade. Nas lojas da marca há mais opções, entre elas o brownie recheado de limão e o alfajor (R$ 7,00 cada um). Rua das Laranjeiras, 103, loja A, Laranjeiras, ☎ 3439-1763. 10h/21h (sáb. e dom. 12h/20h); Rua Cupertino Durão, 79, loja B, Leblon, ☎ 2529-8895. 10h/21h (sáb. e dom. 12h/20h). Mais um endereço. Aberto em 2013. Aqui tem iFood.

Cake & Co

Pioneira na rua de Botafogo que se tornou polo gastronômico, a casa, com decoração que lembra a de uma fazenda, tem mais de trinta sabores de torta. O carro-chefe é a deliciosa (R$ 19,80 a fatia), bolo branco recheado de morango com creme de confeiteiro e cobertura de merengue. Pedida mais recente, a torta dark (R$ 18,70) leva massa de chocolate com recheio e cobertura de brigadeiro, arrematada por granulado de chocolate belga. Um expresso (R$ 7,70) pode completar a visita. Rua Conde de Irajá, 132, Botafogo, ☎ 2286-4769 (42 lugares). 9h/20h (sáb. até 19h; fecha dom.). Aberto em 1996.

Carolina Sales Pâtisserie de Brigadeiros

Carolina Sales guardou o diploma de veterinária e trancou o curso de medicina para dedicar-se a um símbolo da confeitaria nacional, vendido em diversos sabores. O tradicional, com chocolate ao leite belga, custa R$ 5,00. No menu também há sugestões como o salame de brigadeiro (R$ 12,00 a fatia) e o bolo três chocolates: pão de ló de chocolate com recheio duplo de brigadeiro branco e noir, coberto por confeitos de chocolate belga (R$ 16,50 a fatia). Uma linha fit é vendida em ponto no Rio Design Barra. BarraShopping, Barra, ☎ 2408-3035 (6 lugares). 10h/22h (dom. 13h/21h). Aberto em 2010. Aqui tem iFood.

Casa Cavé

Patrimônio cultural carioca, a confeitaria exibe vitrais franceses e um painel de azulejos que retrata a Torre de Belém, em Lisboa. Doces típicos de Portugal, como o pastel de nata (R$ 8,70), são os destaques, mas o cardápio é amplo e elenca salgados como a coxinha e o rissole de camarão (R$ 7,80 cada um). O guaraná na garrafa caçulinha (R$ 4,20) pode acompanhar os pratos executivos no almoço. Rua Sete de Setembro, 133, Centro, ☎ 2222-2358 e 2221-0533 (40 lugares). 8h/19h30 (sáb. 9h/14h; fecha dom. e feriados); Rua Sete de Setembro, 137, Centro, ☎ 2222-2358 e 2221-0533 (17 lugares). 9h30/18h30 (fecha sáb., dom. e feriados). Aberto em 1860. Aqui tem iFood.

As Claras

Fôrmas europeias permitem a produção de bolos com design único. Outro diferencial do endereço é servir apenas bolos assados em porção individual (R$ 15,00 para as receitas de cenoura com brigadeiro e de laranja). Tamanhos maiores são feitos sob encomenda, e o atendimento intimista da chef Cristina Martuscelli dá margem a criações que surgem no momento do pedido. Dicas para o café da manhã ou um almoço leve também ganham espaço no menu. Estrada da Barra da Tijuca, 1636, bloco E, loja 12 (Espaço Itanhangá), Barra, ☎ 3596-9635 (60 lugares). 7h/21h (dom. até 19h). Aberto em 2010.

Colher de Pau

Ponto tradicional da cidade, figura na lista dos melhores brigadeiros do Rio. O carro-chefe (R$ 5,90 a unidade) sai na versão original e em variações como dois amores (o popular casadinho) e paçoquinha (brigadeiro branco com paçoca). A fatia do bolo negro, com chocolate 70%, brigadeiro e calda de chocolate, custa R$ 16,00. Para beber, há café expresso (R$ 5,50) e chocolate quente com borda… de brigadeiro (R$ 11,00). Rua Rita Ludolf, 90, loja A, Leblon, ☎ 2274-82954 (19 lugares). 10h/19h. Aberto em 1974. Aqui tem iFood.

Confeitaria Colombo

Ponto turístico da cidade, a matriz centenária, no Centro, com seus espelhos de cristal belga e vitrais franceses, atrai multidões. Entre os salgados nas vitrines sobressaem a coxinha de galinha (R$ 9,90) e sua versão robusta, a coxa creme (R$ 17,50). Na ala doce tem bomba de chocolate e quindim (R$ 11,30 cada um). O menu histórico ainda elenca bufês de café da manhã, apenas aos sábados, e de chá (R$ 73,00), além de sanduíches e pratos variados. Rua Gonçalves Dias, 32, Centro, ☎ 2505-1500 (350 lugares). 9h/19h (sáb. até 17h; fecha dom.); Forte de Copacabana, Copacabana, ☎ 99603 -2171 (140 lugares). 10h/20h (fecha seg.). Mais dois endereços. Aberto em 1894. Aqui tem iFood.

Kurt

Clássico da doçaria carioca, a casa aberta pelo alemão Kurt Deichmann (1907-2000) prepara receitas que remetem à confeitaria europeia. É o caso da torta picada de abelha (R$ 16,00 a fatia), recheada de creme de confeiteiro e coberta por um crocante de noz e mel. Outras atrações são a torta de brigadeiro (R$ 16,00 a fatia) e doces vendidos por unidade, como a éclair de chocolate (R$ 15,00). Refrigerante não há, porque, segundo ensinou o fundador, interfere no paladar. Rua General Urquiza, 117, loja B, Leblon, ☎ 2294-0599 (20 lugares). 8h/19h (sáb. 9h/18h; fecha dom.). Aberto em 1942.

L’Éclair Shop

Nicola e Maria Fernanda Picavet comandam a loja no 2º piso da Galeria Condor. Formada em confeitaria na França, terra natal dele, ela prepara éclairs em dois tamanhos e nove sabores. A lista tem receitas (R$ 12,00 ou R$ 7,00 na versão míni) como baunilha, café, limão, chocolate meio amargo e a edição do mês, que já trouxe sugestões como cereja com toque de rosas e cupuaçu. O café, expresso, pingado ou carioca, custa R$ 4,50. Largo do Machado, 29, sobreloja 248, Catete, ☎ 98560-3456. 10h/19h (sáb. até 16h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2017.

Make a Cake

Bolos são montados na hora: o cliente escolhe tamanho, massa, recheio, cobertura e, em dez minutos — sem fila —, leva a encomenda. Os preços começam em R$ 9,95 (individual) e podem passar de R$ 174,00 (grande). Para comer no local, há mais opções de massa (nozes, zero açúcar e fit, sem açúcar nem lactose), além de baunilha, chocolate e red velvet, usados no preparo rápido. Entre os recheios, constam brigadeiro, limão e doce de leite. O expresso sai a R$ 5,00. Shopping RioSul, Botafogo, ☎ 3873-0801. 10h/22h (dom. 13h/21h); BarraShopping, Barra, ☎ 2408-3272. 10h/22h (dom. 13h/21h); Shopping Downtown, Barra, ☎ 3486-3120 (18 lugares). 11h/19h30 (sáb. a partir das 12h; fecha dom.). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.

MP Tortas Boutique

Nesta loja, que tem jeito de casa de bonecas, a fatia de torta alemã custa R$ 15,00, o mesmo preço das versões de damasco, frutas vermelhas e limão-siciliano. Ainda na ala doce, o brigadeiro de colher (R$ 10,00) é feito de chocolate belga. Para uma refeição rápida, há tortinha de bacalhau (R$ 33,00) e croque-monsieur à moda da casa, na ciabatta, com iogurte e recheio de peito de peru, queijo e creme de leite fresco (R$ 24,00). Um bule de chá da The Gourmet Tea sai a R$ 15,00. Avenida das Américas, 15000 (San Francisco Top Town), Recreio, ☎ 3592-3330 (55 lugares). 12h30/20h (fecha dom.). Aberto em 2010.

The Bakers

À frente do negócio, Dany Geller é neto do alemão Kurt Deichmann (1907-2000), fundador da tradicional confeitaria Kurt. Misto de padaria, doceria e restaurante, a casa tem antepastos vendidos por peso, sanduíches e pratos quentes no almoço. Na linha de tortas, fatias de cheesecake e de red velvet custam os mesmos R$ 14,90. Por R$ 12,90, come-se um croissant de chocolate. Rua Santa Clara, 86-B, Copacabana, ☎ 3209-1212 (102 lugares). 9h/22h (dom. até 21h); Rua Visconde de Pirajá, 330, Ipanema, ☎ 3201-5050 (30 lugares). 9h/19h (sáb. até 14h; fecha dom.). Aberto em 1992. Aqui tem iFood.

Torta & Cia

A marca criada há trinta anos por Heloisa Porto tem fábrica própria, que abastece a matriz, em São Conrado, e mais três endereços. Há tortas doces e diet, rocamboles, docinhos e petit-fours, além da linha de salgados. A fatia de qualquer torta custa R$ 15,00. Nesse rol, encontram-se as receitas de nata, com massa leve, chantili e cobertura de chocolate meio amargo, e de cheesecake com amora. Estrada da Gávea, 820 (Posto Shell), São Conrado, ☎ 3322-5933 (20 lugares). 9h/22h; Rua Voluntários da Pátria, 446, loja 13 (Cobal do Humaitá), Humaitá, ☎ 2537-8484 (20 lugares). 9h/22h. Mais dois endereços. Aberto em 1989. Aqui tem iFood.