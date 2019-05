Condado Beer

Cervejas especiais e hambúrgueres artesanais são a especialidade deste endereço, que abriu no início do ano. A história do Condado, porém, começou antes disso, em 2107, quando Victor Costa, passou a receber amigos em casa para servir suas receitas. Em seu novo bar, os sanduíches ganham diversas versões. Batizado de conde, um deles combina o disco de 200 gramas de costela angus a queijo mussarela, alface, tomate grelhado, fatias de bacon e molho barbecue (R$ 23,00). Outra sugestão é o octopulled, um sanduíche de polvo cozido e grelhado mais caponata, rúcula e creme de ricota (R$ 30,00). Para acompanhar, há chopes Louvada (R$ 10,00, 300 mililitros) e cervejas em garrafa de 600 mililitros, caso da Heineken (R$ 14,00). Rua Três, Setor Centro-Norte, Morada do Ouro, não tem telefone (50 lugares). 18h/0h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2019.

Choperia 40 Graus

Cerveja gelada para aplacar o calor cuiabano? Aqui tem. São dez rótulos, alguns deles em garrafa de 600 mililitros, caso da Brahma (R$ 12,00) e da Skol (R$ 10,00). Se a preferência recai sobre um refresco não-alcoólico, o suco de laranja pode vir em copo de 300 mililitros (R$ 7,00) ou jarra de 1 litro (R$ 12,00). Para matar a fome, uma das especialidades da cozinha é o filé à parmigiana, que é coberto por quatro fatias de mussarela antes de ser levado ao forno para gratinar. Com guarnição de arroz, batata frita e salada de alface, custa R$ 35,00. Avenida Edgar Vieira, 348, Boa Esperança, ☎ 3627-1335, (70 lugares). 17h/24h (fecha seg.). Aberto em 2001.

Hookerz

Este endereço abriu as portas há seis anos como um bar de esportes, mas foi assumindo a vocação de pub, decorado com referências bandas de rock. Nesse ambiente, a clientela escolhe entre doze torneiras e 42 rótulos de cerveja. Um dos queridinhos é o chope APA da Louvada (R$ 11,90 a tulipa de 300 mililitros). No cardápio, algumas receitas fazem sucesso, uma delas é a do míni hamburguer (R$ 32,90 com seis unidades) e outra é a da costela suína ao molho barbecue (R$ 59,90). Dica amiga? Às terças e quartas-feiras há desconto de 20% nas cervejas e nos petiscos, além de preço fixo nos vinte drinques (R$ 16,90 cada um). Avenida Filinto Müller, 1398, Quilombo, ☎ 3052-5387 (100 lugares). 18h/0h (qui. a sáb. até 2h; fecha dom. e seg). Aberto em 2012.

Kessbier Express

Com dois ambientes, este bar intimista comandado pelo proprietário Camilo Saes vende exclusivamente cervejas da Kessbier. Ali, ficam engatados seis chopes fixos e outros quatro sazonais, todos fabricados em Nova Mutum a pouco mais de 200 quilômetros de Cuiabá. Algumas bebidas que podem compor a lista são as cervejas dos estilos IPA (R$ 11,90), marzen (R$ 10,90), pilsen (R$ 8,90) e APA (R$ 13,90), todas em canecas de 300 mililitros. Para beliscar entre um brinde e outro, há bolinho de feijoada (R$ 18, dez unidades) e quibes de peixes regionais (R$ 20,00, sete unidades). Rua 4, 5, Setor Oeste, Morada do Ouro, ☎ 99939-8618 (40 lugares). Qui. e sex. 18h/23h. Aberto em 2015.

Louvada

Referência quando o assunto é cerveja artesanal no Mato Grosso, a marca tem, desde 2017, bares próprios. A segunda unidade foi aberta no final de 2018 no Shopping Estação e a pioneira, instalada no aeroporto Marechal Rondon, chega a vender, em uma sexta-feira, mil copos de chope pilsen (a caneca deste estilo, com 400 mililitros, custa R$ 12,00 e a de 300 mililitros sai a R$ 10,00). As torneiras também derramam bebidas de estilos IPA (R$ 13,00 com 400 mililitros e R$ 12,00 com 300 mililitros) e hop lager (R$ 14,00 com 400 mililitros e R$ 13,00 com 300 mililitros). Shopping Estação, 3021-0196. 10h/22h. Aeroporto Marechal Rondon, ☎ 99991-8984, 8h/22h (sáb. 7h/12h; dom. 14h/20h). Aberto em 2017.

Serra Grande – A Casa da Cerveja (campeão de 2019)

Nascido como distribuidora, o estabelecimento passou a focar os rótulos artesanais em 2010. “Nossos atendentes são treinados frequentemente para esclarecer os clientes sobre as peculiaridades de cada bebida”, explica o sócio e sommelier Elvio Resende. Em um dos três ambientes do bar, há um balcão com 25 torneiras, nas quais as cervejas se renovam ao menos três vezes por mês. Pode aparecer, por exemplo, a escocesa Brew Dog (R$ 24,90, 300 mililitros). Oito bicos jorram exclusivamente líquidos da mato-grossense Louvada (de R$ 8,90 a R$ 12,90 o copo de 300 mililitros). Na geladeira, a 3 graus negativos, a oferta é ainda maior e inclui preciosidades como a belga De Ranke (R$ 180,00, 750 mililitros). Para acompanhamento, há petiscos típicos de boteco, caso da moela ao molho ale (R$ 32,00). Avenida Deputado Milton Teixeira Figueiredo, 584, Morada do Ouro, ☎ 3644-2430 (70 lugares). 16h/23h (sáb. 10h/22h30; dom. 9h30/13h30; fecha seg.). Aberto em 1992.

Sumério Templo Cervejeiro

Surfando na onda das cervejas especiais, a casa também oferece cursos e oficinas para os clientes que quiserem aprender a produzir suas próprias bebidas. A seleção de rótulos abarca mais de 140 opções, sempre com novidades. Entre as versões em lata, figuram a Octopus Echoes Triple IPA e a Hocus Pocus Triple IPA (R$ 38,90 cada uma com 473 mililitros). Para comer, a porção de pastéis com recheio de carne-seca e requeijão (R$ 28,00, dez unidades) é o carro-chefe do local. Outra pedida popular é a linguiça artesanal guarnecida de manteiga aromatizada com lúpulo, molho chimichurri, geleia de frutas vermelhas e pão caseiro (R$ 42,00). Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1385, Popular, ☎ 2136-2707 (46 lugares). 17h/0h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2018.

(Preços apurados entre abril e maio de 2019).

