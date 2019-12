Os melhores restaurantes de carnes de Salvador segundo VEJA COMER & BEBER

Barbacoa

Oferece mais de vinte cortes de carne assados na grelha. Entre as novidades do cardápio estão a costeleta de cordeiro (R$ 115,00) e o prime rib (R$ 113,30). Quem pede um dos cortes pode se servir à vontade no bufê de saladas e frios, além de escolher uma guarnição, como polenta frita ou arroz de brócolis. Disponível no jantar, o barbacoa light (R$ 69,80) dá direito às saladas, um grelhado (salmão ou flé-mignon, por exemplo), uma guarnição e à sobremesa do dia. Avenida Tancredo Neves, 909, Caminho das Árvores, ☎ 3342-4666 (400 lugares). 11h30/16h e 18h/0h (sex. e sáb. sem intervalo 11h30/0h; dom. e feriados só almoço até 17h). Aberto em 1999. $$$

Boucherie

Misto de restaurante e butique de carnes. Um dos destaques do cardápio é o bife ancho grelhado com sal e azeite (R$ 84,00) — os clientes escolhem à vontade entre as guarnições servidas pelos garçons. Para anteceder a etapa principal, há entradas como a linguicinha italiana com pão de alho (R$ 42,00, para duas pessoas), bom par para a roska de lichia (R$ 21,00 com vodca nacional) ou para a garrafa de cerveja Patagonia (R$ 24,00). Shopping Paseo, ☎ 3271-7653 (58 lugares). 12h/16h e 18h/23h (seg. só almoço; sex. e sáb. jantar até 0h; dom. sem intervalo 12h/22h). Aberto em 2017. $$$

Carvão (campeão de 2019)

Foi numa viagem a Ushuaia, no início da década, que o chef paulistano Ricardo Silva descobriu o chamado dirty steak. Pasmo, ele testemunhou um cozinheiro local desembrulhar um t-bone de cordeiro e atirá- lo sobre o fogo. “Vai jogar fora por quê?”, protestou. Ao que o outro esclareceu: “Isso é que é churrasco”. Convencido das vantagens do método, que confere aos cortes uma crosta acentuada e um inconfundível sabor defumado, Silva fez dele o diferencial de seu restaurante. Para que a carne não fique coberta de cinzas, o truque é assá-la somente em contato com brasas bem vermelhas — para quem torce o nariz, o chef recorre à grelha tradicional. O prime rib extraído de gado angus (R$ 160,00, 500 gramas) e a seleção de cortes maturados a seco por pelo menos trinta dias (R$ 350,00 o quilo) são indicados para duas pessoas. Para uma só, têm boa procura o bife de chorizo (R$ 77,00, 300 gramas) e o prime rib suíno, marinado em ervas e mel (R$ 59,00, 300 gramas). Para os vegetarianos, o chef elaborou um mix de brócolis, couve-flor, cogumelos assados e tomate-cereja, incrementados com casca de limão-siciliano, cebo laroxa em conserva e garam masala (R$ 48,00). O purê de abóbora assada na brasa com gremolata (R$ 15,00) e os aspargos grelhados (R$ 18,00) se destacam na lista de guarnições — toda carne dá direito a duas. O toque do fogo se nota também na carta de drinques e na de sobremesas. É o que provam o coquetel fire bird, à base de rum Appleton Estate, Campari, limão-taiti e purê de abacaxi assado na brasa (R$ 29,00), e o pudim de leite, cuja massa é defumada a frio com nibs de cacau (R$ 24,00). Rua Professor Sabino Silva, 5, Chame-Chame, ☎ 3022-8682 (90 lugares). 12h/16h e 18h/23h (sex. e sáb. 12h/0h; dom. só almoço 12h/17h; fecha seg.). Aberto em 2017. $$$

DOQ American Barbecue

Da cozinha do restaurante, comandado pelo chef e proprietário Caco Marinho, saem delícias como o prime rib angus (R$ 115,90 com 500 gramas, para duas pessoas), que vem com um acompanhamento à escolha do cliente, entre eles farofa de ovos e banana e vegetais na brasa. Outra carne com bastante saída é o t-bone black angus, corte americano que reúne partes do contra-filé e do filé-mignon (R$ 139,90; 500 gramas), este com direito a duas guarnições. Da carta de drinques, o bee bahia tem cachaça com gengibre, limão-siciliano, maracujá e mel de uruçu (R$ 19,90). Rua das Dálias, 584, Pituba, ☎ 3451-3773 (220 lugares). 18h/1h (seg. até 0h; sex. até 2h; sáb. 12h/2h; dom. e fer. 12h/0h). Aberto em 2007. $$$

La Parrilla Porteña

Tem boa saída a entraña (diafragma) grelhada e guarnecida de batatas e farofa de ovos com banana-da-terra (R$ 39,90). Também fazem sucesso sanduíches como o de costela bovina desfada com vinagrete (R$ 19,90). Para acompanhar, o público costuma pedir a garrafa de cerveja Heineken (R$ 14,00). Entre os doces, destaca-se a chocotorta, feita com biscoito de chocolate, cream cheese, doce de leite e canela (R$ 12,90). Mercado do Rio Vermelho, ☎ 99943-6779 (12 lugares). 11h/21h (sáb. a partir das 10h; dom. 10h/16h). Aberto em 2015. $$

La Pulperia

O espaço agradável, cercado de verde, recebe os clientes que querem provar cortes como o bife de chorizo, assado na brasa e servido com dois acompanhamentos à escolha do cliente (R$ 76,90, para um). Para abrir o apetite, as empanadas têm recheio de carne e de queijo com cebola (R$ 12,90 cada uma). Sem abrir mão do acento argentino nem na hora de escolher a sobremesa, a sugestão da casa é a panqueca com doce de leite e sorvete de creme (R$ 29,90). Rua Novo Horizonte, 39, Acupe de Brotas, ☎ 3015-7379 (120 lugares). 12h/17h e 19h/23h (dom. só almoço 12h/17h, fecha seg.). Aberto em 2012. $$

Outback Steakhouse

Entre as especialidades desta celebrada rede de restaurantes, a ribs on the barbie consiste em costela suína assada e grelhada coberta com molho barbecue, acompanhada de maçãs cozidas com canela (R$ 63,90, para duas pessoas). Para compartilhar, a kookaburra wings apresenta asinhas de frango empanadas e servidas com molho blue cheese e aipo crocante (R$ 50,90, dez unidades). Shopping da Bahia, ☎ 3450-1280 (300 lugares). 12h/15h e 17h/22h30 (sex. jantar até 23h30; sáb. sem intervalo até 0h; dom. sem intervalo até 22h); Shopping Barra, ☎ 3037-0138 (270 lugares). 12h/15h e 17h/22h30 (sex. jantar até 23h; sáb. sem intervalo até 0h; dom. sem intervalo até 22h). Aberto em 2008. $$

A Porteira

A carne de sol é o carro-chefe da matriz, que oferece bela vista para um dos cartões-postais de Salvador: o Dique do Tororó. Entre as opções, a carne de sol de alcatra é servida com purê de aipim, arroz e feijão-tropeiro (R$ 158,00, para quatro pessoas). Quer algo mais leve? O flé de surubim na brasa vem com salada de brócolis, batata sautée e arroz (R$ 134,00, para dois). Avenida Marechal Costa e Silva, s/nº, Dique do Tororó, ☎ 3382-7808 (200 lugares). 11h30/23h (seg. e ter. só almoço até 16h; dom. e feriados até 21h); Avenida Dom Eugênio Sales, 96, Boca do Rio, ☎ 3461-3328 (300 lugares). 12h/0h (seg. e ter. só almoço até 16h; sáb. 11h30/0h; dom. 11h30/20h). Aberto em 1985. $$

Sagaz Assador

Como prato principal, a estrela é o butter ancho, bife ancho maturado a seco, grelhado na brasa e finalizado com manteiga (R$ 160,00; 400 gramas), que chega à mesa com dois acompanhamentos à escolha do cliente. Uma das entradas disponíveis é o polvo à galega, temperado com páprica e acompanhado de batatinhas (R$ 48,00), que vai bem ao lado de um copo de bloody mary (R$ 28,00). Rua João Gomes, 148, Rio Vermelho, ☎ 3022-9396 (50 lugares). 12h/15h e 18h/23h (dom. só almoço 12h/16h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2018. $$$

RODÍZIOS

Baita Tchê

Rodízio com dezesseis cortes de carne, entre eles costela suína, picanha bovina, maminha e carneiro. Por um preço fixo /(R$ 37,90 a R$ 49,90, dependendo do dia e do horário), os clientes têm direito ainda ao bufê de saladas, pratos quentes e receitas orientais. No mês de dezembro, a refeição sai a R$ 49,90 durante a semana e R$ 59,90 aos sábados e domingos. Avenida Dom Eugênio Sales, 9, Boca do Rio, ☎ 3461-3332 (200 lugares). 11h/0h. Aberto em 1997. $$

Boi Preto

Os garçons circulam pelo salão oferecendo vinte cortes de carne assados na brasa, caso da picanha bovina, do bife de ancho e da picanha de cordeiro, três queridinhos do público. Por um preço fixo (R$ 134,90), os clientes podem se servir à vontade no bufê, que alinha entradas, saladas, especialidades japonesas e pratos quentes. Para arrematar, vai bem o tiramisu na taça (R$ 14,90). Avenida Otávio Mangabeira, 5095, Boca do Rio, ☎ 3362-8844 (350 lugares). 12h/17h e 19h/ 23h (sex. a dom. sem intervalo). Aberto em 1999. $$$$

Sal e Brasa

A casa funciona apenas no sistema de rodízio (R$ 78,90 no almoço e R$ 68,90 no jantar). A seleção de cortes reúne mais de 25 opções, a exemplo de picanha, alcatra, bife ancho e paleta de cordeiro. Para completar a refeição há bufê de saladas, pratos quentes e sushis. Da adega, com cerca de 250 rótulos, o mais pedido é o chileno Faro Merlot (R$ 59,90). Rua Carimbamba, 917, Pituaçu, ☎ 3461-1999 e 3055-0017 (480 lugares). 11h45/23h30 (sex. e sáb. até 0h; dom. até 23h). Aberto em 2001. $$$

