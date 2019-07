1. Aconchego Carioca - menu veja comer & beber Rio de Janeiro 2019 zoom_out_map 1 /3 Almofadinhas de queijo: entrada do Aconchego Carioca (Eduardo Almeida/VEJA.com)

2. Aconchego Carioca - menu veja comer & beber Rio de Janeiro 2019 zoom_out_map 2 /3 Prato principal: arroz de rabada com agrião e batatas cozidas (Eduardo Almeida/VEJA.com)

3. Aconchego Carioca - menu veja comer & beber Rio de Janeiro 2019 zoom_out_map 3/3 Pudim de cachaça: sobremesa do menu (Eduardo Almeida/VEJA.com)

O Aconchego Carioca está entre os restaurantes participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander no Rio de Janeiro. Realizado pela terceira vez na Cidade Maravilhosa, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

Nas três unidades do restaurante, entre os dias 20 de julho e 18 de agosto, os clientes que optarem pelo menu servido apenas no jantar pagarão R$ 85,00 por uma refeição em três etapas composta de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Entrada: Almofadinhas de queijo (3 unidades): massa de tapioca com queijo de coalho e recheio de requeijão cremoso, tomilho e alecrim.

Prato Principal: Arroz de rabada com agrião e batatas cozidas

Sobremesa: Pudim de cachaça: feito com tapioca e leite de coco, leva cachaça na massa e também na calda de melado

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe 10% de desconto para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão.

Aconchego Carioca – Rua Barão de Iguatemi, 245, Praça da Bandeira, 2273-1035; Rua Rainha Guilhermina, 48, Leblon, 2294-2913; Avenida das Américas, 3900, 3º piso (Villagemall), Barra, 3252-2691. Ter. a sáb., 18h/22h.

Veja mais sobre o Menu Veja Comer & Beber Rio de Janeiro aqui.