A Casa de Antonia é eleita a novidade do ano em Curitiba

A ideia de uma torteria não chega a ser novidade no segmento de comidinhas. Mas uma fórmula que traz quinze tortas com catorze tipos de massa, uma comandante que estudou na célebre escola francesa Le Cordon Bleu e um ambiente exclusivo para cursos de cozinha, certamente, está distante do lugar-comum. Concebida pela chef e proprietária Andrea Vieira, que homenageia uma filha no nome da casa, a marca investe em refeições e lanches leves ao longo do dia. O balcão com a vitrine de itens e as mesas compartilham outro ponto forte da loja: o agradável salão, dotado de enormes janelas de vidro, pé-direito bem alto e decoração moderna. Estrela do menu, a criativa lista de tortas salgadas elenca a de bobó de camarão, coberta por farinha panko com dendê e fitas de coco tostadas (R$ 38,00). Andrea também assina uma tarte tatin de tomate holandês com cebola caramelada, azeitonas pretas e creme de queijo de cabra (R$ 29,00). Por R$ 5,00 adicionais, o cliente tem sua farta porção individual acompanhada por uma salada de folhas. No cardápio, que ainda relaciona saladas especiais, sanduíches, tartines e aperitivos de happy hour, a recomendação é não pular os doces, caso da cheesecake com calda de frutas vermelhas (R$ 18,00). Rua Mauá, 110, Alto da Glória, ☎ 3026-0123 (69 lugares). 12h/20h (sáb. até 18h; fecha dom.). Aberto em 2018.

2º lugar – Pah Puff Burgers

Com clima informal, tem decoração que faz referências aos heróis dos quadrinhos. Entre os queridinhos do público está o pah brie: hambúrguer, queijo brie e geleia de pimenta (R$ 15,00). Out\ro sucesso, o pork puff leva disco de carne suína, cheddar, cebola caramelada e barbecue de goiabada (R$ 16,00 no combo com batata frita e refrigerante em lata). Praça General Osório, 125, centro, ☎ 99758-0140. 11h/22h (sáb. 11h30/18h; fecha dom.); Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 580, centro ☎ 3224-7475 (15 lugares). 11h30/22h (sáb. 11h/ 1h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2018.

3º lugar – O Locavorista

Divide-se entre as vocações de empório, restaurante e café, sempre com a missão de destacar produtos da região. Nas prateleiras da loja é possível encontrar café (R$ 8,80, 100 gramas) e erva mate (R$ 6,25, 250 gramas) orgânicos. Para uma refeição, serve pratos como o peixe ao molho béarnaise de mate e farofa de banana (R$ 32,90). Para beber, há sucos de araçá, uvaia, guabiroba (R$ 12,00 cada uma das garrafas de 300 mililitros). Rua Comendador Macedo, 233, centro, ☎ 3121-1720 (30 lugares). 9h/19h (sáb. 11h/15h; fecha dom.). Aberto 2019.

