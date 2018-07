Tensões políticas levam a conflitos na Nicarágua

1 /15 Fiéis católicos rezam diante de uma imagem de Jesus Cristo, atingida por balas durante um ataque das forças do governo Daniel Ortega à igreja da Divina Misericórdia em Manágua, na Nicarágua - 20/07/2018 (Marvin Recinos/AFP)

2 /15 Manifestante segura um morteiro caseiro durante marcha chamada "Juntos somos um vulcão" contra o governo do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, em Manágua, Nicarágua - 12/07/2018 (Oswaldo Rivas/Reuters)

3 /15 Apoiadores do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, participam de evento que marca o 39º aniversário da vitória sandinista sobre o presidente Somoza em Manágua, na Nicarágua - 19/07/2018 (Jorge Cabrera/Reuters)

5 /15 Manifestantes contrários ao governo sandinista do presidente Daniel Ortega fazem uma caravana pedindo o fim da violência na Nicarágua - 15/07/2018 (Oswaldo Rivas/Reuters)

6 /15 Manifestantes fazem barricada com ônibus incendiado em protesto ao Presidente Daniel Ortega em Tipitapa, Nicarágua - 14/06/2018 (Oswaldo Rivas/Reuters)

7 /15 Apoiadores do governo sandinista de Daniel Ortega são vistos armados próximos a uma barricada após confrontos na comunidade indígena de Monimbo, em Masaya, Nicarágua - 17/07/2018 (Oswaldo Rivas/Reuters)

8 /15 Apoiadores do governo sandinista de Daniel Ortega são vistos armados próximos a uma barricada após confrontos na comunidade indígena de Monimbo, em Masaya, Nicarágua - 17/07/201 (Oswaldo Rivas/Reuters)

10 /15 Parente do manifestante Gerald Velazquez, morto a tiros durante confrontos com a polícia em uma igreja perto da Universidade Nacional Autônoma da Nicarágua, carrega o caixão durante seu funeral, em Manágua - 16/07/2018 (Inti Ocon/AFP)

12/15 Parentes e amigos participam do funeral de José Esteban Sevilla Medina, morto durante um dos confrontos com simpatizantes do governo de Daniel Ortega em Monimbo, na Nicarágua - 16/07/2018 (Oswaldo Rivas/Reuters)