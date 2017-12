Imagens da semana (25 a 29 de dezembro)

1. Imagens do dia - Natal na Índia zoom_out_map 1/28 Mulher observa correntes com cruz durante as celebrações de Natal em Chandigarh, na Índia - 25/12/2017 (Ajay Verma/) Mulher observa correntes com cruz durante as celebrações de Natal em Chandigarh, na Índia - 25/12/2017

2. Névoa ao amanhecer no Nepal zoom_out_map 2/28 Pessoas chegam de barci ai rio Rapti durante o amanhecer em Sauraha, em Chitwan, Nepal - 26/12/2017 (Navesh Chitrakar/) Pessoas chegam de barci ai rio Rapti durante o amanhecer em Sauraha, em Chitwan, Nepal - 26/12/2017

3. Papais Noéis comemoram o fim do Natal no Rio de Janeiro zoom_out_map 3/28 Papais Noéis se reúnem para celebrar o fim do Natal em uma comemoração tradicional organizada pela Escola Brasileira de Papai Noel, fundada em 1993, no Rio de Janeiro - 26/12/2017 (Mauro Pimentel/) Papais Noéis se reúnem para celebrar o fim do Natal em uma comemoração tradicional organizada pela Escola Brasileira de Papai Noel, fundada em 1993, no Rio de Janeiro - 26/12/2017

4. Presidente Michel Temer durante sobrevoo do complexo do Porto do Açu zoom_out_map 4/28 Presidente Michel Temer durante sobrevoo do complexo do Porto do Açu, em São João da Barra, no Rio de Janeiro - 27/12/2017 (Alan Santos/PR/) Presidente Michel Temer durante sobrevoo do complexo do Porto do Açu

5. Pôr do sol na cidade de Gaza zoom_out_map 5/28 Pescador é fotografado remando em seu barco durante o pôr do sol na costa da cidade de Gaza, em território Palestino - 27/12/2017 (Mahmud Hams/) Pescador é fotografado remando em seu barco durante o pôr do sol na costa da cidade de Gaza, em território Palestino - 27/12/2017

6. Evacuação na Síria zoom_out_map 6/28 Paramédico sírio acena para um garoto dentro de uma ambulância na segunda noite de uma operação de evacuação liderada pelo Crescente Vermelho Sírio e pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Douma, na região oriental de Ghouta, nos arredores da capital, Damasco - 28/12/2017 (Abdulmonam Eassa/) Paramédico sírio acena para um garoto dentro de uma ambulância na segunda noite de uma operação de evacuação liderada pelo Crescente Vermelho Sírio e pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Douma, na região oriental de Ghouta, nos arredores da capital, Damasco - 28/12/2017

7. Roda gigante manual na Índia zoom_out_map 7/28 Crianças de uma favela em Mumbai, andam em uma roda gigante manual na Índia - 27/12/2017 (Danish Siddiqui/) Crianças de uma favela em Mumbai, andam em uma roda gigante manual na Índia - 27/12/2017

8. Campos cobertos de neve na Mongólia zoom_out_map 8/28 Pastores montam seus cavalos em um pasto coberto de neve em Xilingol, Região Autônoma da Mongólia - 27/12/2017 (Ma Jianquan/) Pastores montam seus cavalos em um pasto coberto de neve em Xilingol, Região Autônoma da Mongólia - 27/12/2017

9. Os Enfarinhados zoom_out_map 9/28 Participantes da celebração do Dia dos Inocentes em Ibi, na Espanha, se vestem com roupas de militares e realizam um golpe de Estado durante uma batalha de farinha, ovos e fogos de artifícios na comemoração tradicional que já dura mais de 200 anos e também conhecida como "Os Enfarinhados" - 28/12/2017 (Jaime Reina/) Participantes da celebração do Dia dos Inocentes em Ibi, na Espanha, se vestem com roupas de militares e realizam um golpe de Estado durante uma batalha de farinha, ovos e fogos de artifícios na comemoração tradicional que já dura mais de 200 anos e também conhecida como "Os Enfarinhados" - 28/12/2017

10. Cavalo erra o salto durante a caçada do Boxing Day, na Inglaterra zoom_out_map 10/28 Um participante da Old Surrey Burstow e West Kent Hunt cai ao saltar sobre uma cerca durante a caçada anual do Boxing Day em Chiddingstone, na Inglaterra - 26/12/2017 (Simon Dawson/) Um participante da Old Surrey Burstow e West Kent Hunt cai ao saltar sobre uma cerca durante a caçada anual do Boxing Day em Chiddingstone, na Inglaterra - 26/12/2017

11. Leão-marinho desenha símbolo do ano novo chinês zoom_out_map 11/28 O leão-marinho Chen posa para foto depois de escrever o símbolo do zodíaco para "cão", signo do próximo ano novo chinês, no Yokohama Hakkeijima Sea Paradise, no Japão - 26/12/2017 (Toru Yamanaka/) O leão-marinho Chen posa para foto depois de escrever o símbolo do zodíaco para "cão", signo do próximo ano novo chinês, no Yokohama Hakkeijima Sea Paradise, no Japão - 26/12/2017

12. Imagens do dia - Aurora boreal na Finlândia zoom_out_map 12/28 Aurora boreal ilumina o céu da cidade finlandesa de Inari, na região da Lapônia - 25/12/2017 (Lehtikuva/Irene Stachon/) Aurora boreal ilumina o céu da cidade finlandesa de Inari, na região da Lapônia - 25/12/2017

13. Refugiados rohingya em Bangladesh zoom_out_map 13/28 Refugiado Rohingya é fotografado ao amanhecer no campo de refugiados de Balukhali, perto de Cox's Bazar, em Bangladesh - 26/12/2017 (Marko Djurica/) Refugiado Rohingya é fotografado ao amanhecer no campo de refugiados de Balukhali, perto de Cox's Bazar, em Bangladesh - 26/12/2017

14. Bebê elefante nascido no dia de Natal, na Bélgica zoom_out_map 14/28 Um bebê elefante nascido no dia de Natal é visto ao lado de sua mãe no Jardim Zoológico de Planckendael em Mechelen, na Bélgica - 27/12/2017 (Jonas Verhulst/Courtesy of Planckendael/) Um bebê elefante nascido no dia de Natal é visto ao lado de sua mãe no Jardim Zoológico de Planckendael em Mechelen, na Bélgica - 27/12/2017

15. Indianos homenageiam as vítimas do tsunami de 2004 zoom_out_map 15/28 Mulheres indianas levam flores para serem lançadas no mar como uma oferta durante uma cerimônia em memória das vítimas do tsunami de 2004 na praia de Pattinapakkam, em Chennai - 26/12/2017 (Arun Sankar/) Mulheres indianas levam flores para serem lançadas no mar como uma oferta durante uma cerimônia em memória das vítimas do tsunami de 2004 na praia de Pattinapakkam, em Chennai - 26/12/2017

16. Manifestação em prol dos policiais mortos em 2017 no Rio de Janeiro zoom_out_map 16/28 Vera Lucia, mãe do policial assassinado Cosme Rodrigues de Souza, participa de uma manifestação junto com outros familiares de policiais mortos em 2017 e membros da ONG Rio de Paz, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro - 27/12/2017 (Mauro Pimentel/) Vera Lucia, mãe do policial assassinado Cosme Rodrigues de Souza, participa de uma manifestação junto com outros familiares de policiais mortos em 2017 e membros da ONG Rio de Paz, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro - 27/12/2017

17. Protesto contra as novas políticas de saúde na Bolívia zoom_out_map 17/28 Uma bomba explode ao lado de policiais durante uma manifestação de protesto contra as novas políticas de saúde do governo boliviano, em La Paz - 27/12/2017 (David Mercado/) Uma bomba explode ao lado de policiais durante uma manifestação de protesto contra as novas políticas de saúde do governo boliviano, em La Paz - 27/12/2017

18. Festival de canções e danças na Romênia zoom_out_map 18/28 Pessoas usam fantasias de urso durante um festival de cancões e danças para celebrar a chegada do ano novo na cidade de Vatra Dornei, na Romênia - 29/12/2017 (Daniel Mihailescu/) Pessoas usam fantasias de urso durante um festival de cancões e danças para celebrar a chegada do ano novo na cidade de Vatra Dornei, na Romênia - 29/12/2017

19. Celebração de Ano Novo em São Paulo zoom_out_map 19/28 Milhares de balões biodegradáveis são lançados por membros da Câmara de Comércio no último dia útil do ano, para celebrar o Ano Novo em São Paulo - 29/12/2017 (Miguel Schincariol/) Milhares de balões biodegradáveis são lançados por membros da Câmara de Comércio no último dia útil do ano, para celebrar o Ano Novo em São Paulo - 29/12/2017

20. Parque Ramna, no Bangladesh zoom_out_map 20/28 Um homem é fotografado enquanto se exercita no Parque Ramna, na cidade de Daca, no Bangladesh - 27/12/2017 (Mohammad Ponir Hossain/) Um homem é fotografado enquanto se exercita no Parque Ramna, na cidade de Daca, no Bangladesh - 27/12/2017

21. Feira de Cali na Colômbia zoom_out_map 21/28 O toureiro venezuelano, Jesus Enrique Colombo, participa de uma tourada na praça de touros Canaveralejo, durante a 60ª Feira de Cali, na Colômbia - 26/12/2017 (Luis Robayo/) O toureiro venezuelano, Jesus Enrique Colombo, participa de uma tourada na praça de touros Canaveralejo, durante a 60ª Feira de Cali, na Colômbia - 26/12/2017

22. Crianças sírias recebem visita do papai noel zoom_out_map 22/28 Crianças sorriem enquanto homens vestidos de papai noel passam por edifícios destruídos distribuindo presentes na cidade síria de Raqa - 26/12/2017 (Delil Souleiman/) Crianças sorriem enquanto homens vestidos de papai noel passam por edifícios destruídos distribuindo presentes na cidade síria de Raqa - 26/12/2017

23. Guerra às drogas nas Filipinas zoom_out_map 23/28 Um menino escuta uma oração antes que ele e outros parentes visitem o túmulo de seus entes queridos, todos menores de idade, que foram mortos há um ano durante a guerra do governo na campanha de drogas, no cemitério de Tala, em Caloocan, a leste de Manila, nas Filipinas - 28/12/2017 (Noel Celis/) Um menino escuta uma oração antes que ele e outros parentes visitem o túmulo de seus entes queridos, todos menores de idade, que foram mortos há um ano durante a guerra do governo na campanha de drogas, no cemitério de Tala, em Caloocan, a leste de Manila, nas Filipinas - 28/12/2017

24. Pescadores no lago Anchar, na Índia zoom_out_map 24/28 Pescadores cobrem a cabeça e parte de seus barcos com palha e cobertores enquanto esperam pegar peixes nas águas do lago Anchar, durante um dia frio de inverno em Srinagar, na Índia - 28/12/2017 (Danish Ismail/) Pescadores cobrem a cabeça e parte de seus barcos com palha e cobertores enquanto esperam pegar peixes nas águas do lago Anchar, durante um dia frio de inverno em Srinagar, na Índia - 28/12/2017

25. Pescadores chineses zoom_out_map 25/28 Pescador é visto na tentativa de capturar um peixe em Huai'an, província de Jiangsu, na China - 28/12/2017 (STR/) Pescador é visto na tentativa de capturar um peixe em Huai'an, província de Jiangsu, na China - 28/12/2017

26. Urso polar no zoo de Singapura zoom_out_map 26/28 O urso polar Inuka, mergulha na piscina de seu recinto no zoológico de Singapura. O animal comemorou seu 27º aniversário, o equivalente a mais de 70 anos de um humano - 26/12/2017 (Toh Ting Wei/) O urso polar Inuka, mergulha na piscina de seu recinto no zoológico de Singapura. O animal comemorou seu 27º aniversário, o equivalente a mais de 70 anos de um humano - 26/12/2017

27. Ataque suicida no Afeganistão zoom_out_map 27/28 Homens inspecionam o local no Centro Cultural, em Cabul, onde houveram as explosões do ataque suicida, no Afeganistão - 28/12/2017 (Omar Sobhani/) Homens inspecionam o local no Centro Cultural, em Cabul, onde houveram as explosões do ataque suicida, no Afeganistão - 28/12/2017