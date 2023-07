Wimbledon estreia com previsível vitória de Djokovic

Começou nesta segunda-feira, 3, o torneio de tênis de Wimbledon, em Londres, na Inglaterra. A competição é um dos quatro grandes eventos do Grand Slam e reúne os maiores tenistas do mundo nas quadras de grama do Reino Unido.

O favorito deste ano é Novak Djokovic, número dois do mundo e atual campeão do torneio. Invicto em Wimbledon desde 2017, o sérvio busca seu oitavo título no certame e, com 29 vitórias seguidas, mira quebrar o recorde de Bjorn Borg que, entre os anos 1970 e 1980, conseguiu surpreendentes 41 vitórias consecutivas.

A estreia fez jus ao favoritismo. Apesar da paralisação de quase uma hora e meia, causada pela combinação de chuva e uma falha na cobertura do All England Club, Djokovic venceu o argentino Pedro Cachin, 68º do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 7/6.

Na próxima rodada, o sérvio enfrentará o 70º do mundo, o australiano Jordan Thompson, que após perder nos dois primeiros sets, venceu de virada o norte-americano Brandon Nakashima, 55º no ranking da ATP.

Djokovic briga pela liderança do ranking, que hoje é do espanhol Carlos Alcaraz. O russo Daniil Medvedev também pode alcançar o título caso leve o troféu e seus adversários sejam eliminados ainda nas primeiras rodadas.

Do lado feminino, após uma hora e 31 minutos de jogo, a ucraniana Elina Svitolina, atual número 76 do mundo, bateu a norte-americana Venus Williams, antiga numero 1 e atual 558ª no ranking, por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3).

A atual campeã de Wimbledon é a cazaquistanesa Elena Rybakina e a número 1 do mundo é a polonesa Iga Swiatek. Apesar da disputa acirrada, a paulista Bia Haddad, atual 13ª do mundo, promete trazer esperança para o Brasil após uma campanha surpreendente em Roland Garros, onde foi vencida por Swiatek nas semifinais.

Haddad estreia nesta terça-feira, 4, contra a também cazaquistanesa Yulia Putintseva, três vezes finalista de Grand Slams. Nas simples, o Brasil ainda será defendido por Thiago Monteiro, ex-número 2 e atual 95º do mundo, que também estreia nesta terça. Nas duplas, o país também será representado por Luisa Stefani, Marcelo Melo, Marcelo Demoliner e Rafael Matos.