Vinicius Júnior cancela viagem a Paris para cerimônia de entrega da Bola de Ouro

Vinicius Júnior não viajará a Paris para a cerimônia de entrega da Bola de Ouro 2024, prêmio da revista francesa France Football para os melhores jogadores de futebol do ano. Marcada para esta segunda, 28, às 16h (horário de Brasília), em Paris, a celebração será transmitida ao vivo pelo canal de TV por assinatura TNT e pela plataforma de streaming Max.

+ Saiba tudo sobre a transmissão da cerimônia de entrega da Bola de Ouro 2024

A equipe do atacante do Real Madrid e da seleção brasileira disse a VEJA que apenas aderiu à decisão do clube espanhol de não comparecer. Veículos de comunicação europeus e jornalistas esportivos afirmam que o clube teria recebido a informação de que o atleta não seria o ganhador, apesar de todo o favoritismo alardeado durante o fim da semana passada.

Dentre os 30 indicados, o britânico Jude Bellingham, colega do brasileiro no Real Madrid, e o espanhol Rodri, atualmente no Manchester City, também angariaram muito apoio. Sem Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, os dois grandes vencedores dos últimos anos, a disputa parece pender agora para o volante da seleção espanhola e campeão da última Eurocopa.

A delegação do Real Madrid, que conta ao todo com 11 indicações em várias categorias do Bola de Ouro, era numerosa. O voo que sairia de Madri estava marcado para as 11h (horário de Brasília), mas uma hora antes nenhuma movimentação do centro de treinamento do clube merengue havia sido feita — o que indicava alguma coisa de errado.

A última conquista brasileira tem mais de uma década. Foi Kaká, em 2007, pelo Milan.

Quem concorre este ano no futebol masculino?

Antonio Rudiger (Real Madrid)

Kylian Mbappe (Real Madrid)

William Saliba (Arsenal)

Lautaro Martinez (Internazionale Milano)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Rodri (Man City)

Ademola Lookman (Atalanta)

Lamine Yamal (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Calhanoglu (Internazionale Milano)

Declan Rice (Arsenal)

Harry Kane (Bayern Munich)

Cole Palmer (Chelsea)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Vinicius Jr (Real Madrid)

Martin Odegaard (Arsenal)

Dani Olmo (Barcelona)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Mats Hummels (Roma)

Erling Haaland (Man City)

Nicholas Williams (Athletic Bilbao)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Phil Foden (Man City)

Artem Dovbyk (Roma)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Toni Kroos (former Real Madrid)

Ruben Dias (Man City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Emiliano Martinez (Aston Villa)