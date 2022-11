Vídeo: os bastidores das fotos oficiais da seleção brasileira na Copa

A seleção brasileira já está pronta para a disputa da Copa do Mundo no Catar. Nesta sexta-feira, 18, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a foto oficial da equipe e um vídeo com os bastidores do ensaio com os atletas, no qual Neymar, Vinicius Júnior e companhia esbanjaram bom humor. O Brasil vem realizando sua preparação no centro de treinamentos da Juventus, em Turim, na Itália, e viaja a Doha no próximo sábado, 19. A estreia no Mundial acontece dia 24, diante da Sérvia, no estádio Lusail.

Confira, abaixo, o vídeo dos bastidores da sessão de fotos da seleção:

