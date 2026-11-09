Ventilador e guarda-chuva: Vini Jr. ganha tratamento VIP em Dubai

O atacante Vini Jr. chamou atenção está recebendo tratamento VIP em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o jogador do Real Madrid aparece acompanhado por profissionais que seguram um miniventilador portátil e um guarda-sol para protegê-lo do calor enquanto participa de uma gravação.

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O brasileiro está no país para cumprir compromissos publicitários relacionados à promoção turística de Dubai. A ação faz parte de uma parceria comercial entre o emirado e o Real Madrid, clube que o atacante defende.

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No entanto, o registro dos bastidores dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas ironizaram a estrutura montada para garantir o conforto do jogador, outros saíram em sua defesa, argumentando que os equipamentos podem ser utilizados para preservar o figurino e a maquiagem durante uma produção publicitária. “Ele estava fazendo comercial… Qual é o problema?”, defendeu um internauta.

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