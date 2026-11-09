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Esporte

Ventilador e guarda-chuva: Vini Jr. ganha tratamento VIP em Dubai

Jogador está nos Emirados Árabes Unidos para cumprir compromissos publicitários

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 12h06 | Atualizado em 9 nov 2026, 13h21
Jogador de futebol Vinicius Jr., com cabelo crespo e barba, veste camisa branca do Real Madrid com detalhes verdes e vermelhos, braços abertos e palmas para cima, expressão de questionamento. Fundo desfocado de estádio com outros jogadores.
Vini Jr. (Federico Titone/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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O atacante Vini Jr. chamou atenção está recebendo tratamento VIP em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.  Imagens que circulam nas redes sociais mostram o jogador do Real Madrid aparece acompanhado por profissionais que seguram um miniventilador portátil e um guarda-sol para protegê-lo do calor enquanto participa de uma gravação.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

O brasileiro está no país para cumprir compromissos publicitários relacionados à promoção turística de Dubai. A ação faz parte de uma parceria comercial entre o emirado e o Real Madrid, clube que o atacante defende.

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No entanto, o registro dos bastidores dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas ironizaram a estrutura montada para garantir o conforto do jogador, outros saíram em sua defesa, argumentando que os equipamentos podem ser utilizados para preservar o figurino e a maquiagem durante uma produção publicitária. “Ele estava fazendo comercial… Qual é o problema?”, defendeu um internauta.

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