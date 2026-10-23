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Esporte

A má fase de Vini Jr. em campo após término com Virginia Fonseca

Atacante enfrenta críticas da imprensa espanhola

Por Giovanna Fraguito 23 out 2026, 19h22
Vinicius Junior em partida de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026
Vinicius Junior  (Dan Mullan/Getty Images)
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A má fase de Vini Jr. em campo após término com Virginia Fonseca Priorize VEJA no Google

O fim do namoro com Virginia Fonseca, 27, não é o único problema enfrentado por Vini Jr., 26. Desde que a separação foi confirmada, o atacante do Real Madrid também tem acumulado críticas dentro de campo. Segundo o jornal espanhol Marca, o brasileiro atravessa uma de suas piores fases no clube e deixou de apresentar uma de suas principais características: o drible. Nas duas últimas partidas como titular pela Liga dos Campeões, contra Roma e RB Leipzig, ele não tentou superar nenhum adversário dessa maneira, apesar de ter permanecido em campo por 59 e 70 minutos, respectivamente. “Não driblou os defensores e não sorriu”, observou a publicação.

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O desempenho também chamou a atenção do técnico José Mourinho, que saiu em defesa do jogador após substituí-lo na partida contra o Leipzig, na última quarta-feira, 21. “Se ele está triste, isso é algo muito pessoal. Acho que só ele pode dizer abertamente o que sente ou não sente. Como treinador, estou feliz com a atuação dele”, afirmou. Além das cobranças, Vini enfrenta uma suspensão de quatro jogos no Campeonato Espanhol, após puxar o cabelo de um adversário durante o confronto contra o Villarreal. Com isso, ficará de fora do clássico contra o Barcelona, neste domingo, 25.

Em meio à turbulência profissional e pessoal, o atacante publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais. “Vivendo cada momento. Tudo passa”, escreveu na quarta-feira, 21. O relacionamento com Virginia chegou ao fim menos de um mês após os dois trocarem alianças de compromisso. 

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