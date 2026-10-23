A má fase de Vini Jr. em campo após término com Virginia Fonseca

O fim do namoro com Virginia Fonseca, 27, não é o único problema enfrentado por Vini Jr., 26. Desde que a separação foi confirmada, o atacante do Real Madrid também tem acumulado críticas dentro de campo. Segundo o jornal espanhol Marca, o brasileiro atravessa uma de suas piores fases no clube e deixou de apresentar uma de suas principais características: o drible. Nas duas últimas partidas como titular pela Liga dos Campeões, contra Roma e RB Leipzig, ele não tentou superar nenhum adversário dessa maneira, apesar de ter permanecido em campo por 59 e 70 minutos, respectivamente. “Não driblou os defensores e não sorriu”, observou a publicação.

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O desempenho também chamou a atenção do técnico José Mourinho, que saiu em defesa do jogador após substituí-lo na partida contra o Leipzig, na última quarta-feira, 21. “Se ele está triste, isso é algo muito pessoal. Acho que só ele pode dizer abertamente o que sente ou não sente. Como treinador, estou feliz com a atuação dele”, afirmou. Além das cobranças, Vini enfrenta uma suspensão de quatro jogos no Campeonato Espanhol, após puxar o cabelo de um adversário durante o confronto contra o Villarreal. Com isso, ficará de fora do clássico contra o Barcelona, neste domingo, 25.

Em meio à turbulência profissional e pessoal, o atacante publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais. “Vivendo cada momento. Tudo passa”, escreveu na quarta-feira, 21. O relacionamento com Virginia chegou ao fim menos de um mês após os dois trocarem alianças de compromisso.

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