Vão começar as oitavas: Canadá e Marrocos divulgam escalações
Seleções se enfrentam no estádio de Houston, nos Estados Unidos
Canadá e Marrocos divulgaram as escalações para o primeiro jogo das oitavas da Copa do Mundo de 2026. As seleções se enfrentam neste sábado, 4, às 14h.
Escalação Canadá
Crépeau, Laryea, Bombito, De Fougerolles, Johnston, Eustáquio, Sigur, Ahmed, Buchanan, Oluwaseyi e Jonathan David. Técnico: Jesse Marsch
Escalação Marrocos
Bounou, Hakimi, Issa Diop, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, El Khannouss, Brahim Díaz, Halhal e Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.
Como assistir ao jogo entre Canadá e Marrocos hoje?
As seleções vão se enfrentar no estádio de Houston, nos Estados Unidos, com transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV. Veja como foi a trajetória das equipes até aqui no Mundial de 2026.
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