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Esporte

Canadá x Marrocos na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 4, abre as oitavas de final do Mundial. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 jul 2026, 07h00 | Atualizado em 4 jul 2026, 11h47
HOUSTON, TEXAS - JUNE 14: General view inside Houston Stadium before the FIFA World Cup 2026 Group E match between Germany and Curacao on June 14, 2026 in Houston, Texas. (Photo by Julian Finney - FIFA/FIFA via Getty Images)
Estádio de Houston, nos Estados Unidos, vai ser o palco da partida entre Canadá e Marrocos neste sábado, 4 (Julian Finney - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Canadá x Marrocos na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Canadá e Marrocos abrem as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 4, às 14h (horário de Brasília), no estádio de Houston, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

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Essa é somente a terceira participação do Canadá em Copas e já é a melhor campanha de sua história. Antes, os canadenses haviam jogado o Mundial em 1986 e 2022, quando caíram na fase de grupos e perderam todos os jogos. Em 2026, o Canadá chega às oitavas depois de terminar a fase de grupos na 2ª colocação do Grupo A, atrás da Suíça, e eliminar a África do Sul com uma vitória por 1 a 0 na segunda fase.

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Do outro lado, o Marrocos está invicto no torneio. A seleção africana, semifinalista na Copa de 2022, estreou na atual edição com um empate em 1 a 1 contra o Brasil. Nas duas partidas seguintes, os marroquinos venceram a Escócia e o Haiti. No primeiro mata-mata, a equipe de Mohamed Ouahbi eliminou a Holanda nos pênaltis, após empate em 1 a 1.

As duas seleções caíram no mesmo grupo na Copa de 2022 e o Marrocos venceu o confronto direto por 2 a 1.

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Como assistir ao jogo entre Canadá e Marrocos hoje?

Canadá e Marrocos vão se enfrentar neste sábado, 4, às 14h (horário de Brasília), em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, no estádio de Houston, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Canadá: Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius e Laryea; Buchanan, Eustáquio, Saliba e Davies; Jonathan David e Larin. Técnico: Jesse Marsch.

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Marrocos: Bounou; Hakimi, Issa Diop, Mazraoui e Salah-Eddine; Bouaddi e El Aynaoui; Brahim Díaz, Ounahi e El Khannouss; Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.

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Odds para Canadá x Marrocos:

Resultado final

Betano: Canadá (5.00) – Empate (3.40) – Marrocos (1.80)

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Bet365: Canadá (5.00) – Empate (3.50) – Marrocos (1.75)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).
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TAGS:
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