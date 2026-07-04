Canadá x Marrocos na Copa: onde assistir, horário e escalações

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Canadá e Marrocos se enfrentam nas oitavas da Copa 2026 em Houston. Marrocos, invicto e semifinalista em 2022, busca manter o bom ritmo. O Canadá faz sua melhor campanha histórica, após superar a fase de grupos. O jogo promete alta tensão, com prorrogação e pênaltis em caso de empate.

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Canadá e Marrocos abrem as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 4, às 14h (horário de Brasília), no estádio de Houston, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

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Essa é somente a terceira participação do Canadá em Copas e já é a melhor campanha de sua história. Antes, os canadenses haviam jogado o Mundial em 1986 e 2022, quando caíram na fase de grupos e perderam todos os jogos. Em 2026, o Canadá chega às oitavas depois de terminar a fase de grupos na 2ª colocação do Grupo A, atrás da Suíça, e eliminar a África do Sul com uma vitória por 1 a 0 na segunda fase.

Do outro lado, o Marrocos está invicto no torneio. A seleção africana, semifinalista na Copa de 2022, estreou na atual edição com um empate em 1 a 1 contra o Brasil. Nas duas partidas seguintes, os marroquinos venceram a Escócia e o Haiti. No primeiro mata-mata, a equipe de Mohamed Ouahbi eliminou a Holanda nos pênaltis, após empate em 1 a 1.

As duas seleções caíram no mesmo grupo na Copa de 2022 e o Marrocos venceu o confronto direto por 2 a 1.

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Como assistir ao jogo entre Canadá e Marrocos hoje?

Canadá e Marrocos vão se enfrentar neste sábado, 4, às 14h (horário de Brasília), em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, no estádio de Houston, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Canadá: Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius e Laryea; Buchanan, Eustáquio, Saliba e Davies; Jonathan David e Larin. Técnico: Jesse Marsch.

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Marrocos: Bounou; Hakimi, Issa Diop, Mazraoui e Salah-Eddine; Bouaddi e El Aynaoui; Brahim Díaz, Ounahi e El Khannouss; Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.

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Odds para Canadá x Marrocos:

Resultado final

Betano: Canadá (5.00) – Empate (3.40) – Marrocos (1.80)

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Bet365: Canadá (5.00) – Empate (3.50) – Marrocos (1.75)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).

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