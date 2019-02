Vágner Mancini exalta luta após primeira vitória pelo Cruzeiro

A fase do Cruzeiro vem deixando toda a torcida apreensiva, mas uma pessoa em especial sentiu todas as consequências dos 11 jogos sem vitórias que a equipe passou nesse Campeonato Brasileiro: o técnico Vágner Mancini. Com um jejum um pouco menor do que o da equipe (cinco partidas), ele comemorou muito o triunfo sobre o Atlético-GO, neste domingo.

O treinador se mostrava extremamente contrariado a cada tropeço da Raposa, nessa longa sequência de insucessos. Nesta noite, porém, ele se paresentou para a entrevista com um ar de alívio, contente pela heroica virada sobre os goianos, conquistada em menos de seis minutos após o segundo gol do Dragão.

Para ele, o fundamental foi a entrega de todos os atletas do elenco, principalmente quando Felipe aproveitou bobeira da zaga e recolocou os visitantes em vantagem, num momento em que os anfitriões eram melhores.

‘Eu só tenho que exaltar a garra, a entrega dos jogadores. Nós sabíamos que depois de sofrer aquele segundo gol, seria muito difícil conseguir a vitória. Já tinha feito duas substituições e tinha pouco pra modificar. Mas eles mostraram muita raça, com apenas um volante, uum atacante jogando de ala direito, e conseguiram essa vitória’, analisou.

Sobre o jejum encerrado e abriga contra o rebaixamento, o treinador disse esperar a mesma atitude daqui para frente. ‘Tem que ser o início de uma arrancada para a gente poder sair desta situação. Mas tenho certeza que vai ser briga dura até o final’, completou.