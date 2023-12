Triatleta Luisa Baptista, atropelada em São Carlos, segue em estado grave

Um novo boletim médico divulgado na manhã deste domingo, 24, afirma que a triatleta Luisa Baptista, atropelada na tarde de sábado, 23, continua em estado grave. “Luisa amanhece sem novas complicações. Permanece sob cuidados intensivos sem necessidade de novas intervenções cirúrgicas no momento. A coagulação e o pulmão agora são os órgãos e sistemas mais afetados e que demandam mais atenção. Luisa permanece em estado grave”, diz o boletim.

Campeã Pan-Americana em 2019, a atleta de 29 anos treinava em sua bicicleta na estrada Municipal Anel Terrugi, no distrito de Santa Eudóxia, em São Carlos, no interior de São Paulo, quando foi atingida por uma motocicleta. Luisa foi levada à Santa Casa de São Carlos com fraturas no tórax, na perna direita, politrauma e lesões no pulmão direito e passou por cirurgias no sábado.

A via em que a atleta pedalava é conhecida como importante ponto de treinamento na região por conta do baixo movimento de carros e motos. O piloto que a atingiu dirigia sem habilitação. De acordo com a Polícia Civil, um boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal culposa, quando não há intenção. A moto foi apreendida. A polícia fará uma investigação sobre as causas do acidente e a perícia já foi ao local.

A triatleta treinava com outros atletas, mas estava sozinha na pista simples, sem acostamento, no momento do acidente.

Continua após a publicidade

No sábado, 23, após o acidente, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) publicou uma mensagem de apoio nas redes sociais. “O Comitê Olímpico do Brasil deseja total recuperação à triatleta Luisa Baptista, campeã pan-americana em Lima 2019 e atleta olímpica em Tóquio 2020, após grave acidente na manhã deste sábado, 23. Força, Luisa! Estamos com você!”, diz o post.

Luisa Baptista fez parte da equipe nacional campeã do revezamento misto nos Jogos Sul-Americanos de 2018, em Cochabamba, na Bolívia, e conquistou a prata feminina na mesma competição. No ano seguinte, integrou a equipe de revezamento misto que conquistou a medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano de Triatlo. Nos Jogos Pan-Americanos de 2019, disputados em Lima, no Peru, tornou-se a primeira brasileira campeã do triatlo na competição ao terminar o campeonato na primeira colocação e receber a medalha de ouro. Também no Pan, fez parte da equipe que venceu o revezamento misto.