Três latinos estão entre os dez jogadores de futebol mais caros do mundo

O Observatório de Futebol, grupo de pesquisa do Centro Internacional de Estudos Esportivos (CIES, na sigla em francês), instituição independente especializada na análise estatística do futebol divulgou nesta semana a lista dos cem jogadores com maiores valores estimados de transferência. No topo da lista está o inglês Bellingham, do Real Madrid, com um valor de transferência de 267,5 milhões de euros ou, no cambio atual, 1,440 bilhão de reais.

Entre os dez jogadores com maior valor de transferência, há três latinos — dois brasileiros e um argentino. Em terceiro e quarto lugares, estão, respectivamente, Vinícius Jr. e Rodrygo — ambos do Real Madrid. Mais abaixo, em oitavo, está Julián Álvarez, do Manchester City. Veja tabela abaixo.

De junho, quando foi publicada a última lista, até agora, o número de jogadores com um valor de transferência superior a 100 milhões de euros, ou 538 milhões de reais, passou de 20 para 39, refletindo a forte inflação nos preços dos jogadores ocorrida durante a janela de transferências do verão de 2023.

Continua após a publicidade

Como foi feita a lista?

Segundo o Observatório de Futebol, os valores são estimados tendo como base mais de 6.000 transações. “As estimativas não levam em consideração eventuais cláusulas de aquisição”, explica a instituição, por meio de nota. “Referem-se a cem porcento dos direitos econômicos e incluem montantes fixos e condicionais (acréscimos).”

Abaixo, os dez primeiros da lista. Para ver o resultado completo, basta clicar aqui.

Valor em reais; Nome (posição); Time (PAÍS); Duração de contrato; Idade; PAÍS NATAL

Continua após a publicidade

R$ 1,440B Jude Bellingham (atacante) Real Madrid (ESP) 06/2029 20.5 ING R$ 1,351B Erling Haaland (atacante) Manchester City (ING) 06/2027 23.4 NOR R$ 1,346B Vinícius Júnior (atacante) Real Madrid (ESP) 06/2027 23.5 BRA R$ 1,333B Rodrygo Goes (atacante) Real Madrid (ESP) 06/2028 23.0 BRA R$ 1,199B Bukayo Saka (atacante) Arsenal FC (ING) 06/2027 22.3 ING R$ 1,053B Phil Foden (atacante) Manchester City (ING) 06/2027 23.6 ING R$ 943,5M Pablo Gavi (meia) FC Barcelona (ESP) 06/2026 19.4 ESP R$ 886,0M Julián Álvarez (meia) Manchester City (ING) 06/2028 23.9 ARG R$ 819,8M Jamal Musiala (meia) Bayern München (ALE) 06/2026 20.9 ALE R$ 810,1M Martin Ödegaard (meia) Arsenal FC (ING) 06/2028 25.1 NOR