Treino de trialo é cancelado por água suja e material fecal no Sena

O treino de natação dos atletas de triatlo nos Jogos Olímpicos de Paris foi cancelado pelo nível ruim da qualidade da água no rio Sena, informaram o comitê organizador e a World Triathlon, entidade que rege o esporte, em comunicado neste domingo, 28.

“Os testes realizados no Sena no sábado revelaram níveis de qualidade da água que, na visão da federação internacional, World Triathlon, não forneciam garantias suficientes para permitir a realização do evento”, diz a nota.

O triatlo individual masculino está marcado para 30 de julho. O feminino acontece no dia seguinte.

Dados fornecidos pela Fluidion, uma empresa de tecnologia que está testando a qualidade do Sena diariamente, mostraram um grande aumento de E. coli, indicador de material fecal, no sábado em comparação aos dois dias anteriores, sobretudo por conta da chuva que caiu em Paris e levou sujeira da rua para dentro do rio.

As autoridades francesas já gastaram 1,4 milhão de euros (cerca de R$ 8,4 bilhões, na cotação atual) ao longo da última década para limpar o Sena. Além de melhoras no sistema de esgoto de Paris, foram construídas novas instalações de tratamento e armazenamento de água.

Contudo, com o aumento das chuvas, as redes de águas residuais costumam ficar sobrecarregadas. Alguma instalações de esgoto são antigas – datam do século XIX –, e por isso despejam os dejetos no rio.

A preocupação, claro, é grande. Nas últimas semanas, até a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, se jogou na água para mostrar que estaria tudo sob controle.