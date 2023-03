Tom Brady se torna sócio de time de basquete feminino

Tom Brady, quarterback aposentado da NFL, liga profissional de futebol americano, se tornou coproprietário do time de basquete feminino Las Vegas Ace, campeão da Associação de Basquete Feminino dos Estados Unidos (WNBA, na sigla em inglês). Brady foi assistir a um jogo do Aces em 31 de maio. Logo depois, enviou uma camisa e outros presentes para Kelsey Plum, destaque do clube. Em suas redes sociais, ele demonstrou entusiasmo em participar da gestão do Aces, e sua chegada ao clube foi celebrada pelas jogadoras.

“Sempre fui um grande fã de esportes femininos e admiro o trabalho que as jogadoras, a equipe do Aces e a WNBA fazem para o esporte crescer e capacitar as futuras gerações de atletas. Ser capaz de contribuir de alguma forma para essa missão como membro da organização Aces é uma honra incrível.”, disse Brady em comunicado à imprensa. O quaterback disse ainda que o amor pelos esportes femininos foi inspirado pelas irmãs mais velhas, e se tornou um grande marco em sua vida.

Brady anunciou sua aposentadoria em fevereiro deste ano. Ao longo de 23 anos de carreira, ele lançou para um recorde da liga de 89.214 jardas e 649 touchdowns durante a temporada regular, ganhou seis Super Bowls com o New England Patriots e um com o Tampa Bay Buccaneers, tornando-se um fenômeno nacional.

Mark Davis, proprietário do Aces e do Las Vegas Raiders, da NFL, comemorou a chegada do jogador. “Tom Brady é uma vitória não apenas para os Aces e para a WNBA, mas para os esportes profissionais femininos como um todo”, disse em comunicado.

