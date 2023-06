Timão vence Santos e se afasta do Z4; Palmeiras perde invencibilidade

Os primeiros cinco jogos da 11ª rodada do Brasileirão, na última quarta-feira (21), foram movimentados, com surpresas de um lado e muita tensão de outro. Enquanto na Vila Belmiro, o Corinthians venceu o Santos por 2 a 0, em jogo que terminou antes da hora, com sinalizadores sendo jogados no campo, na Arena Fonte Nova, o vice-líder Palmeiras perdeu por um 1 a 0 para o Bahia e deixou escapar a invencibilidade no Nacional. Outra surpresa foi a estreia, que não estava confirmada, de Luiz Felipe Scolari, no comando do Atlético-MG, que empatou com o Fluminense em 1 a 1, fora de casa.

Em mal momento, inclusive com seus torcedores, Santos e Corinthians se enfrentaram na casa do Peixe. Na noite anterior, quando o elenco chegava à cidade da baixada, um grupo de torcedores protestou ao redor do ônibus, o que impediu a equipe de desembarcar no hotel da cidade. O time teve que voltar para São Paulo e decidiu ir ao clássico apenas horas antes do clássico.

No gramado, os corintianos levaram a melhor. Diante de um abatido rival, o Timão definiu o jogo ainda no primeiro tempo, com gols de Yuri Alberto e do jovem Ruan Oliveira. No fim da segunda etapa, foi a vez da torcida do Peixe perder a razão. Revoltada com a má fase da equipe de Odair Hellman, que não vence há nove jogos (mais de um mês), a torcida jogou vários sinalizadores no gramado. Assim, o duelo foi encerrado ainda aos 43 minutos, pelo árbitro Leandro Vuaden, que colocou na súmula os atos de selvageria. Os jogadores do Peixe ainda tiveram dificuldades para voltar aos vestiários. O Santos deverá ser denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Com o clima mais tranquilo e as arquibancadas vazias, o atacante Yuri Alberto deu a volta no gramado de joelhos, após encerrar jejum de 10 partidas sem gols.

Agora com 12 pontos, quatro a mais que o Goiás, primeiro na zona de rebaixamento, o Corinthians está na 15ª posição. O Peixe, com um ponto a mais, está em 13º.

Em Salvador, o Palmeiras tinha a chance de assumir a liderança e colocar pressão no Botafogo, que joga nesta quinta (22), contra o Cuiabá, no complemento da rodada. Mas, desfalcado de Raphael Veiga, Rony e Weverton, na seleção brasileira, o time de Abel Ferreira sucumbiu diante do Bahia, que venceu por 1 a 0, gol de Tharciano, nos minutos finais da partida. Com o resultado, o Alviverde, que tem 22 pontos, dois a menos que o Fogão, poderá ver o adversário ampliar a distância na liderança. Foi a primeira derrota do Palmeiras, que era o único invicto da competição. O Bahia respirou, foi a 12 pontos, na 14ª posição.

Felipão estreia no Galo

Mesmo sem ter feito nenhum treinamento com o elenco do Atlético-MG, Luiz Felipe Scolari surpreendeu e se juntou ao time no Rio de Janeiro e rumou para Volta Redonda, onde enfrentou o Fluminense. Na estreia comandando o Galo, Felipão saiu com um empate em 1 a 1, gols de Samuel Xavier, pelo Flu, e Guga, do Galo. O resultado manteve as duas equipes no mesmo lugar, o Alvinegro em quarto, com 19 pontos, e o Tricolor carioca, em quinto, com 18.

No fim do jogo, o novo treinador elogiou o grupo e disse que, com seu comando, os mineiros vão lutar por títulos. “O Atlético tem um grupo de trabalho e uma equipe que vão brigar pelo título, sim. Essa equipe na minha mão, eu vou trabalhar muito bem, é uma equipe que vai estar na ponta nas competições.”

Em São Paulo, o Tricolor sofreu, mas venceu o Athletico-PR de virada, por 2 a 1. Com gols de Gabriel Neves e Luciano, o time de Dorival Júnior, que vinha de duas derrotas, chegou ao sexto lugar, com 18 pontos. O Furacão, da promessa Vitor Roque, autor do gol no Morumbi, está em nono, com 16 pontos ganhos.

Nesta quinta (22), o Campeonato Brasileiro tem mais cinco jogos para fechar a 11ª rodada.

Continua após a publicidade

Horário e transmissão dos jogos

Grêmio x América-MG – 19h

SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view)

Cuiabá x Botafogo – 20h

Premiere (pay-per-view)

Vasco x Goiás – 20h

Premiere (pay-per-view)

Coritiba x Internacional – 20h

Premiere (pay-per-view)

Red Bull Bragantino x Flamengo – 21h30

Premiere (pay-per-view)