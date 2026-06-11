Tiago Leifert debocha do inglês de árbitro brasileiro na estreia da Copa

Tiago Leifert estreou na narração da Copa do Mundo pelo SBT nesta quinta-feira, 11, durante a partida entre México e África do Sul, mas o desempenho não passou ileso nas redes sociais. O jornalista, escalado para comandar a transmissão do jogo de abertura do Mundial, virou alvo de críticas de parte do público, que reclamou do tom mais conversado adotado por ele.

No X, internautas apontaram incômodo com o ritmo da narração de Leifert. “Juro o narrador e o comentarista da Globo são melhores que o Tiago Leifert, tentei assistir com ele narrando mas não dá, muito ruim”, escreveu uma usuária. “Tiago Leifert como é horrível, não dá, coitado do Silvio Santos!”, criticou outro perfil. “Quem escolhe assistir o jogo na SBT é porque desistiu de tudo. Tiago Leifert narrando não dá!”, disse mais um.

Perto do final da partida, Tiago debochou do inglês do árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio. Após o profissional justificar um cartão vermelho, o narrador do SBT caiu na gargalhada e falou: “Temos o primeiro meme da Copa”.

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