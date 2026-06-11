Sem Galvão Bueno e com Tiago Leifert, SBT tropeça na abertura da Copa

A estreia do SBT na transmissão da Copa do Mundo tinha todos os ingredientes para chamar a atenção do público, como a contratação de Galvão Bueno após décadas como principal voz do futebol na Globo, a promessa de uma cobertura multiplataforma e, em conjunto, um investimento milionário. Na cerimônia de abertura, entretanto, a emissora se viu diante de um cenário menos animador, com inúmeros problemas.

Os primeiros tropeços apareceram justamente no meio digital. Muitos espectadores reclamaram da transmissão anunciada no YouTube, que funcionou apenas como uma espécie de vitrine para o +SBT, plataforma de streaming da emissora. Ao acessar a live do canal, o público encontrava uma imagem estática acompanhada de um aviso para clicar em um link externo e, só então, assistir ao evento. No lugar de Galvão, a voz de Tiago Leifert — mais comentarista do que narrador.

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A sucessão de falhas logo virou combustível para piadas. As redes não perdoaram os números extraoficiais de audiência, que apontavam desempenho distante do registrado pela principal concorrente, a Globo. Enquanto a repercussão negativa ganhava força online, Galvão Bueno apostava na nostalgia, chegando a citar o Olodum, uma das atrações da abertura da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.

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